- Home
- Andhra Pradesh
- మీ స్వస్థలంలోనే ఆఫీస్ సెటప్.. ఖర్చులు ప్రభుత్వానివే, లక్షలకు లక్షల బెనిఫిట్స్ పొందండిలా..
మీ స్వస్థలంలోనే ఆఫీస్ సెటప్.. ఖర్చులు ప్రభుత్వానివే, లక్షలకు లక్షల బెనిఫిట్స్ పొందండిలా..
AP Neighbourhood Workspace Policy 2025 : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కంపెనీల వద్దకు ఉద్యోగులకు కాదు ఉద్యోగుల వద్దకు కంపెనీలను తరలించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందుకోసం సరికొత్త పాలసీని అమలుచేస్తోంది.
నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ పాలసీ 2025–30
Neighbourhood workspace Policy 2025-30 : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రధాన నగరాల్లోనే కాదు మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు సిద్దమయ్యింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు ఉద్యోగాల కోసం పట్టణాలకు వలస వెళ్లకుండా వారివద్దకే కంపెనీలు తరలించేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా పని సంస్కృతిలో మార్పులను తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో కొత్తగా “నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ పాలసీ 2025–30” ను రూపొందించింది. ఐటీ, స్టార్టప్లు, ఫ్రీలాన్సర్లు, రిమోట్ ఉద్యోగులు తమ నివాస ప్రాంతాలకు దగ్గరగా పనిచేసే అవకాశాలను కల్పించడమే ఈ పాలసీ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ విధానం ద్వారా పెద్ద నగరాలపై ఉన్న ఒత్తిడిని తగ్గించడం, చిన్న పట్టణాల్లో కూడా ఉద్యోగ వాతావరణాన్ని అభివృద్ధి చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ అంటే ఏమిటి?
నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ అనేది ఉద్యోగులు తమ ఇంటికి దగ్గరగా ఉండే ప్రొఫెషనల్ కార్యాలయ వాతావరణంలో పనిచేసే విధానం. సాధారణంగా ఐటీ కంపెనీలు లేదా స్టార్టప్లు తమ ప్రధాన కార్యాలయం ఒక నగరంలో ఉండగా, ఉద్యోగులు ఇతర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంలో వారు రోజూ దూర ప్రయాణం చేయకుండా, తమ ప్రాంతంలోనే ఏర్పాటు చేసిన షేర్డ్ వర్క్స్పేస్ లేదా కో-వర్కింగ్ సెంటర్లలో పని చేసే అవకాశాన్ని ఈ విధానం కల్పిస్తుంది.
పాలసీ లక్ష్యాలు
ఈ పాలసీ ద్వారా ప్రభుత్వం పలు ముఖ్యమైన లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకువస్తోంది.
- చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఐటీ ఆండ్ డిజిటల్ ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచడం
- ట్రాఫిక్, కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం
- మహిళలు, యువతకు సమీపంలోనే ఉద్యోగ వాతావరణం కల్పించడం
- స్టార్టప్లు, ఫ్రీలాన్సర్లకు తక్కువ ఖర్చుతో కార్యాలయ వసతులు అందించడం
- డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థను గ్రామీణ ప్రాంతాలకు విస్తరించడం
ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు?
ఈ పాలసీ కింద రాష్ట్రంలోని టైర్ 2, టైర్ 3 పట్టణాల్లో ఈ నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్లు ఏర్పాటు చేయడాన్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఐటీ రంగంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణాలు, విద్యాసంస్థలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు, మంచి ఇంటర్నెట్ సదుపాయాలు ఉన్న ప్రాంతాలను ప్రాధాన్యంగా ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది.
మౌలిక సదుపాయాలు
నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ కేంద్రాల్లో ఉద్యోగులకు అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిలో ప్రధానంగా:
- హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ
- ఆధునిక కార్యాలయ ఫర్నిచర్
- వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ సౌకర్యాలు
- సమావేశాల కోసం ప్రత్యేక గదులు
- భద్రతా వ్యవస్థలు
- విద్యుత్ బ్యాకప్
ఈ సదుపాయాల వల్ల ఉద్యోగులు కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నట్లే అనుభూతి పొందేలా ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది.
స్టార్టప్లు, కంపెనీలకు ప్రోత్సాహకాలు
నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్లను ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తోంది. ఇందులో భవన అద్దెపై సబ్సిడీలు, పన్ను రాయితీలు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి సహాయం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. దీంతో ప్రైవేట్ సంస్థలు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగస్వామ్యం కావడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.
నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ ప్రోగ్రాం కింద బెనిఫిట్స్ పొందాలంటే కార్యాలయాల ఏర్పాటుకు మంచి భవనాలను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది... కనీసం 1000 చదరపు అడుగులు విస్తీర్ణం ఉండాలి. ఈ క్రమంలో ఏడాదికి రూ.6 లక్షలలోపు అద్దె ఉంటే 50 శాతం రెంటల్ సపోర్ట్ అందిస్తుంది ప్రభుత్వం. ఇక ఇంటీరియర్ డెవలప్మెంట్ కోసం మరో రూ.15 లక్షల వరకు సహాయం పొందవచ్చు. బ్రాడ్ బ్యాండ్ రీయింబర్స్ మెంట్ కింద ఏడాదికి రూ.1,00,000, ఐటీ హార్డ్ వేర్ సపోర్ట్ కు రూ.5 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. లోన్ వడ్డీపై కూడా 8 శాతం సబ్సిడీ కూడా అందిస్తారు.
ఉద్యోగులకు కలిగే ప్రయోజనాలు
ఈ విధానం అమల్లోకి వచ్చి సక్సెస్ అయితే ఉద్యోగులకు పలు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
- రోజువారీ ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది
- ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
- కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది
- పని-వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతౌల్యం సాధ్యం అవుతుంది
- ముఖ్యంగా మహిళలు, కొత్తగా ఉద్యోగాల్లో చేరుతున్న యువతకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారే అవకాశముంది.
గ్రామీణ అభివృద్ధికి దోహదం
నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్లు గ్రామీణ, అర్బన్ ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న డిజిటల్ గ్యాప్ను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చిన్న పట్టణాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడం వల్ల స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా బలోపేతం అవుతుంది. స్థానిక వ్యాపారాలు, సేవా రంగాలు కూడా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది.
డిజిటల్ యుగంలో రిమోట్ వర్క్, ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్ కల్చర్ వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ పాలసీ రాష్ట్ర ఐటీ రంగానికి కొత్త దిశను చూపించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులు ఎక్కడ ఉంటున్నారన్నది కాకుండా, వారు ఎలా పని చేస్తున్నారు అన్నదే ముఖ్యమనే భావనను ఈ విధానం బలపరుస్తోంది.
ఈ నెయిబర్హుడ్ వర్క్స్పేస్ పాలసీ 2025–30 ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగ అవకాశాలను విస్తరించడంతో పాటు, సమతుల్య అభివృద్ధికి దారి తీసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. పెద్ద నగరాలకే పరిమితమైన ఐటీ అవకాశాలను చిన్న పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా తీసుకురావడంలో ఈ పాలసీ కీలక పాత్ర పోషించవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఇది రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధికి కూడా ముఖ్యమైన అడుగుగా నిలిచే అవకాశముంది.