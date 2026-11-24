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- School Holidays : తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి సడన్ హాలిడే.. ఈ గురువారం సెలవే, ఎందుకో తెలుసా?
School Holidays : తెలుగు స్టూడెంట్స్ కి సడన్ హాలిడే.. ఈ గురువారం సెలవే, ఎందుకో తెలుసా?
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చదివే కొందరు విద్యార్థులకు ఈ గురువారం (నవంబర్ 26న) సడన్ హాలిడే వస్తోంది. అసలు ఈ రోజు సెలవు ఎందుకు? ఇది ఎవరికి వర్తిస్తుంది? ఎవరికి వర్తించదు?
తెలుగు విద్యార్థులకు సెలవులే సెలవులు
School Holidays : ఈ నెల (నవంబర్ 2026) లో తెలుగు విద్యార్థులకు వరుస సెలవులు వచ్చాయి... ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి. మరీముఖ్యంగా దీపావళి, కార్తీక పౌర్ణమి వంటి పండగలతో పాటు వరుస తుపానుల (అర్నబ్, మురసు, అక్వాన్) కారణంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని విద్యాసంస్థలకు ఊహించని విధంగా సెలవులు వచ్చాయి. నెల ముగింపుకు చేరుకున్నా ఈ సెలవుల పరంపర కొనసాగుతోంది.... వచ్చే గురువారం (నవంబర్ 26) మరో సెలవు రెడీగా ఉంది. ఈ సడన్ హాలిడే ఎందుకో తెలుసా?
నవంబర్ 26న సెలవు ఎందుకు?
ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎన్నికల సందడి నెలకొంది... ఒకేసారి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలన్నింటిని నిర్వహిస్తోంది కూటమి ప్రభుత్వం. ఇలా ఇప్పటికే మున్సిపల్ తో పాటు ఎంపిటిసి, జడ్పిటిసి ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఇక పంచాయితీ ఎన్నికలే మిగిలాయి... మూడు విడతల్లో ఈ ఎన్నికలను కూడా పూర్తిచేసేందుకు ఇప్పటికే షెడ్యూల్, నోటిఫికేషన్లు వెలువడ్డాయి.
అయితే నవంబర్ 26న అంటే ఈ గురువారం మొదటి విడత ఎన్నికల్లో భాగంగా కీలకమైన పోలింగ్ జరగనుంది. మొత్తం 3949 గ్రామ పంచాయితీల్లో మొదట ఎన్నికల నిర్వహణకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది... ఇందులో 758 ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. దీంతో 3191 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి... ఈ గ్రామాల్లో గురువారం పోలింగ్ జరగనుంది.
మొదటి విడత పంచాయితీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న గ్రామాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఆఫీసుల్లోనే పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పోలింగ్ జరిగే 3191 గ్రామ పంచాయితీల పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. ఇలా స్కూల్ విద్యార్థులకు ఊహించని సెలవు వస్తోంది. అయితే ఈ సెలవు కేవలం పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేసే విద్యాసంస్థలకే వర్తిస్తుంది... మిగతా స్కూల్స్ యధావిధిగా నడుస్తాయి.
పోలింగ్ డిటెయిల్స్
నవంబర్ 26న (గురువారం) ఉదయం 7 గంటలకే పోలింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది... మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చు. పోలింగ్ సిబ్బందికి లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది... పలితాలను అదే రోజు ప్రకటించనున్నారు. ఉప సర్పంచ్ ఎంపిక కూడా పోలింగ్ రోజునే ఉంటుంది. మొదటి విడతలో 3,191 సర్పంచ్ స్థానాలకు 9,052 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు.
డిసెంబర్ 2న సెలవే
రెండో విడత పంచాయితీ ఎన్నికల ప్రక్రియ కూడా ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. మొత్తం 4975 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అయితే నవంబర్ 29న అంటే వచ్చే ఆదివారం రెండో విడత పంచాయితీ పోలింగ్ జరగనుంది.. ఈరోజు ఎలాగూ సాధారణ సెలవే కాబట్టి ప్రత్యేకంగా విద్యాసంస్థల హాలిడే అవసరం లేదు.
ఇక మూడో విడత సర్పంచ్ ఎన్నికల పోలింగ్ డిసెంబర్ 2న (బుధవారం) జరగనుంది. ఈ విడతలో 4244 పంచాయితీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి... కాబట్టి పోలింగ్ రోజున ఈ గ్రామాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండనుంది. ఈ సెలవు ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకే, అదీ పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేసిన స్కూల్స్ లో చదివేవారికే వర్తిస్తుంది.