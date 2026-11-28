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- ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం.. రూ. 1.27 లక్షల కోట్లతో మెగా రిఫైనరీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం.. రూ. 1.27 లక్షల కోట్లతో మెగా రిఫైనరీ
Andhra pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగంలో మరో భారీ ప్రాజెక్టుకు మార్గం సుగమమైంది. నెల్లూరు జిల్లాలోని రామాయపట్నం కేంద్రంగా అత్యాధునిక చమురు శుద్ధి కర్మాగారం ఏర్పాటు చేసేందుకు భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) ఆమోదం తెలిపింది.
రామాయపట్నం కేంద్రంగా భారీ పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టు
ఇప్పటివరకు తీరప్రాంతంగా మాత్రమే గుర్తింపు పొందిన రామాయపట్నం ఇకపై భారీ పారిశ్రామిక కేంద్రంగా ఎదగనుంది. బీపీసీఎల్ ఆమోదం పొందిన ఈ రిఫైనరీ ప్రాజెక్టు రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు ప్రతిపాదించిన అతిపెద్ద పెట్టుబడి ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. రూ.1.27 లక్షల కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న ఈ పరిశ్రమ ద్వారా రామాయపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు విస్తరించే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు కార్యరూపం దాల్చితే నెల్లూరు జిల్లాతో పాటు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగానికి కొత్త దిశ ఏర్పడనుంది.
ఏడాదికి 9 మిలియన్ టన్నుల చమురు శుద్ధి సామర్థ్యం
ఈ రిఫైనరీ ప్రత్యేకత దాని భారీ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం. ఏడాదికి 9 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ముడి చమురును శుద్ధి చేసేలా దీన్ని నిర్మించనున్నారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఏర్పాటు కానున్న ఈ కర్మాగారం ద్వారా పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల తయారీకి మరింత సామర్థ్యం అందుబాటులోకి రానుంది. దేశంలో పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్, ఇతర ఇంధన ఉత్పత్తుల అవసరాలను తీర్చడంలో ఇలాంటి భారీ రిఫైనరీలు కీలకంగా పనిచేస్తాయి. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా దేశీయ చమురు శుద్ధి రంగానికి అదనపు బలం చేకూరనుంది.
దేశ ఇంధన భద్రతకు మరింత బలం
భారత్లో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు, రవాణా వ్యవస్థ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంధన వినియోగం కూడా పెరుగుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో దేశీయంగా చమురు శుద్ధి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రామాయపట్నం రిఫైనరీ అందుబాటులోకి వస్తే దేశ మొత్తం రిఫైనింగ్ సామర్థ్యానికి అదనపు తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ఇంధన ఉత్పత్తుల సరఫరా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంతో పాటు దేశ ఇంధన భద్రత లక్ష్యాల సాధనకు ఈ ప్రాజెక్టు ఉపయోగపడనుంది. పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించడంలోనూ ఇది కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
స్థానిక యువతకు ఉద్యోగాలు.. వ్యాపారాలకు కొత్త అవకాశాలు
ఇంత భారీ పెట్టుబడితో పరిశ్రమ ఏర్పాటు కావడం వల్ల ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. రిఫైనరీ నిర్మాణ దశలో ఇంజినీరింగ్, నిర్మాణ రంగం, రవాణా, ఇతర సేవా విభాగాలకు చెందిన వారికి పనులు లభించనున్నాయి. కర్మాగారం కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన తర్వాత సాంకేతిక నిపుణులు, ఇంజినీర్లు, ఇతర సిబ్బందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. అంతేకాకుండా పరిశ్రమకు అనుబంధంగా చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు, స్థానిక వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో రామాయపట్నం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పెరిగి దక్షిణ కోస్తా యువతకు కొత్త అవకాశాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఏపీ అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయి: నారా లోకేశ్
రామాయపట్నం రిఫైనరీకి బీపీసీఎల్ ఆమోదం లభించడంపై మంత్రి నారా లోకేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో ఈ ప్రాజెక్టు ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. దేశ రిఫైనింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు ఇంధన భద్రతకు కూడా ఈ కర్మాగారం దోహదపడుతుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామిక విస్తరణకు, ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల పెరుగుదలకు ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తంగా చూస్తే, రామాయపట్నం రిఫైనరీ ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడిని తీసుకురావడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి కీలక చోదకశక్తిగా మారే అవకాశం ఉంది.