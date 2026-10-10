పవన్ కళ్యాణ్తో భేటీ కానున్న తమిళనాడు సీఎం విజయ్.. ఏం చర్చించనున్నారంటే.?
Andhra pradesh: తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఏపీ పర్యటనకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ నెల 13న ఆయన విజయవాడకు రానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఏపీ చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు పవన్తో కీలక సమావేశం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అక్టోబర్ 13న విజయవాడకు సీఎం విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పర్యటనపై రాజకీయ, పరిపాలనా వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నెల 13న విజయవాడకు రానున్న ఆయన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశం కానున్నట్లు సమాచారం. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న కీలక సమస్యలపై చర్చించి, పరస్పర సహకారంతో ముందుకు వెళ్లే అంశాలపై ఇరువురు నేతలు దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది. ఈ భేటీలో ప్రధానంగా నీటి వ్యవహారాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అయితే సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, చర్చించనున్న అంశాలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టుపైనే ప్రధాన చర్చ?
చెన్నై నగరానికి తాగునీరు అందించడంలో తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి కృష్ణా జలాలను తరలించి, నిర్దేశించిన మార్గాల ద్వారా తమిళనాడుకు చేరవేయడం ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం. ఉమ్మడి ఒప్పందం ప్రకారం తమిళనాడుకు ఏడాదికి 12 టీఎంసీల నీటిని అందించాల్సి ఉంది. అయితే నిర్దేశించిన పరిమాణంలో నీరు అందడం లేదనే అసంతృప్తి తమిళనాడు వైపు నుంచి వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో నీటి కేటాయింపులు, సరఫరా పరిస్థితులు, అందుబాటులో ఉన్న జలాలు, ఎదురవుతున్న సాంకేతిక సమస్యలపై ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు చర్చించే అవకాశం ఉంది. చెన్నై తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడంతోపాటు ఏపీ ప్రయోజనాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా పరిష్కారం కనుగొనడం ఈ చర్చల్లో కీలకం కానుంది.
కృష్ణా జలాల పంపిణీపై ఏం తేలనుంది?
కృష్ణా నదీ జలాల వినియోగం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఎంతో కీలకం. రాష్ట్రంలో తాగునీరు, సాగునీటి అవసరాలు, జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలను పరిగణనలోకి తీసుకుని నీటి నిర్వహణ చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు చెన్నై నగరానికి నిరంతర తాగునీటి సరఫరా కొనసాగించడం తమిళనాడుకు ప్రధాన అవసరం. ఈ రెండు అంశాల మధ్య సమతుల్యత సాధించేందుకు రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం అవసరం. ముఖ్యమంత్రుల సమావేశంలో ఒప్పందంలోని నిబంధనల అమలు, నీటి విడుదలకు అనువైన పరిస్థితులు, సరఫరా వ్యవస్థలో మెరుగుదల వంటి అంశాలు ప్రస్తావనకు రావచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే నీటి కేటాయింపుల్లో ఏవైనా మార్పులు జరుగుతాయా? సరఫరాపై నిర్దిష్ట నిర్ణయం తీసుకుంటారా? అనే విషయాలపై ఇప్పటివరకు స్పష్టత లేదు.
గోదావరి–కృష్ణా–కావేరి నదుల అనుసంధానంపై చర్చ ఉంటుందా?
దక్షిణ భారతదేశంలో నీటి అవసరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నదుల అనుసంధానం ప్రతిపాదనకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. గోదావరి నుంచి అందుబాటులో ఉండే జలాలను కృష్ణా బేసిన్ మీదుగా కావేరి బేసిన్కు తరలించే ఆలోచన ఈ ప్రణాళికలో కీలకమైనది. దీనివల్ల నీటి కొరత ఎదుర్కొనే ప్రాంతాలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని ప్రతిపాదకులు భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు అమలుకు నీటి లభ్యత, నిర్మాణ వ్యయం, పర్యావరణ ప్రభావాలు, సాంకేతిక సాధ్యాసాధ్యాలు, రాష్ట్రాల మధ్య వాటాల పంపిణీ వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన నిర్ణయాలు అవసరం. గోదావరి, కృష్ణా జలాలపై ఇప్పటికే ఉన్న అవసరాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు, విజయ్ మధ్య జరిగే సమావేశంలో నదుల అనుసంధానం అంశం ప్రస్తావనకు వస్తుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. దీనిపై చర్చ జరగనున్నట్లు అధికారికంగా ధ్రువీకరణ మాత్రం రావాల్సి ఉంది.
పవన్ కల్యాణ్తో భేటీ.. విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0లో పాల్గొననున్న విజయ్
చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశం అనంతరం తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్తోనూ భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ సమావేశం జరిగితే రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఇతర అంశాలపై కూడా అభిప్రాయాలు పంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అనంతరం విజయవాడలో నిర్వహించనున్న ‘విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0’లో విజయ్ పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయన పర్యటనకు రాజకీయ సమావేశాలతోపాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమం కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ముఖ్యంగా తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు, కృష్ణా జలాల సరఫరాపై చర్చలు జరిగితే ఈ పర్యటన రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి సంబంధాల విషయంలో కీలకంగా మారవచ్చు. అయితే సమావేశాల తుది షెడ్యూల్, చర్చల అంశాలు, తీసుకునే నిర్ణయాలపై అధికారిక సమాచారం వెలువడిన తర్వాతే పూర్తి స్పష్టత రానుంది.