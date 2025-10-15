రచయిత: వేణుగోపాల్ బొల్లంపల్లి (ఎడిటర్, ఏసియానెట్ న్యూస్ తెలుగు) — హేయ్, వినండి! గ్లోబల్ AI రేస్ అంటే సిలికాన్ వ్యాలీకి, బీజింగ్కి మధ్య జరిగే క్రేజీ ఫైట్ అని మీరు ఇంకా అనుకుంటూ ఉంటే.. మీరు సీరియస్గా అప్డేట్ మిస్ అయినట్లే.
గ్లోబల్ జెయింట్స్ అని చెప్పుకొనే దేశాలు, నగరాలు, కంపెనీల మధ్య AI ఫైట్ ఇప్పుడు పాత కథ. కొత్త ప్లాట్లైన్ ఏంటో తెలుసా? మనం ఇప్పుడు అఫీషియల్గా AI యుగంలో ఉన్నాం. ఇందులో మెయిన్ క్యారెక్టర్ కాలిఫోర్నియాలోనో, చైనాలోనో లేదు — ఇక్కడే ఇండియాలో కూర్చుని గ్లోబల్ డామినేషన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ను లోడ్ చేస్తోంది. ఇండియా ఇకపై క్యాచ్-అప్ గేమ్ ఆడటం లేదు. ఇది కొత్త ఫిలాసఫీతో గేమ్నే తిరగరాస్తోంది. ఆ ఫిలాసఫీ చాలా డిఫరెంట్:
#AIforAll —టెక్నాలజీ లీడర్షిప్.
ఇది కేవలం బిలియన్-డాలర్ కంపెనీల కోసం ఇన్నోవేషన్ ఫ్లెక్స్ చేయడం కాదు. ఇది సోషల్ గుడ్ను భారీ స్థాయిలో ఆప్టిమైజ్ చేయడం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కేవలం బ్యాలెన్స్ షీట్ను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరినీ పైకి తీసుకురావాలనే ఆలోచన. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ సంకల్పం చాలా బోల్డ్గా ఉంది: ఇండియాను 40% పైగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు "AI గ్యారేజ్"గా మార్చడం. తక్కువ ఖర్చుతో, సమర్థవంతంగా పనిచేసే AI సొల్యూషన్స్ను నిర్మించడం ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న కొత్త ఛాలెంజ్.
ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు మీ మైండ్ బ్లాక్ చేయడం పక్కా. 2035 నాటికి AI ఇండియా జీడీపీకి $1 ట్రిలియన్ జోడిస్తుందని అంచనా. ఇది వార్షిక వృద్ధిని 1.3 శాతం పెంచుతుంది. ఇది కేవలం అంచనా కాదు — ఇది ఒక పవర్-అప్ సీక్వెన్స్.
ది ఛాలెంజర్ ఎరా: ఇండియా vs గ్లోబల్ ఓజీలు (OGs)
అసలు యాక్షన్ ఏదో పాలసీ PDFలో లేదు — అది మీ యాప్ స్టోర్లోనే జరుగుతోంది.
అరేనా: ఇండియాలోని 800 మిలియన్ల ఇంటర్నెట్ యూజర్లు.
పోటీదారులు: మన దేశీ AI ఛాలెంజర్లు vs గ్లోబల్ టెక్ ఓజీలు (సీనియర్లు).
Perplexity పవర్ మూవ్
Perplexityని ఈ పాటికే మీరు ఉపయోగించే ఉంటారు. ఇది సెర్చ్ ఇంజిన్ కాదు, ఇది సమాధానాలు చెప్పే ఇంజిన్. 10 బ్లూ లింకులు ఇవ్వడానికి బదులుగా, ఇది మీకు సంభాషణ రూపంలో, రియల్-టైమ్ సమాధానాలను సైటేషన్స్తో ఇస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ప్రూఫ్స్తో వచ్చే ChatGPT.
భారతో పుట్టిన Perplexity ఒక భారీ విజయం సాధించింది: ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి పెద్ద యూజర్ బేస్ను సంపాదించుకుంది, ప్రతీ మార్కెట్ను బీట్ చేసింది. దీన్నే Gen Z భాషలో మాసీవ్ డబ్ల్యూ (Massive W) అంటారు. అంటే భారీ విజయం అన్నమాట.
మనం అక్కడితో ఆగలేదు — Perplexity, భారతీ ఎయిర్టెల్తో చేతులు కలిపి 360 మిలియన్ల యూజర్లకు 12 నెలల ఉచిత Perplexity Pro సబ్స్క్రిప్షన్ను అందించింది.
దీని విలువ సాధారణంగా సంవత్సరానికి ₹17,000–₹19,900 ఉంటుంది.
ఇప్పుడు అది ప్రతి ఒక్కరి జేబులో ఉంది.
ఇది కేవలం ఒక స్మార్ట్ మార్కెటింగ్ ప్లే కాదు — ఇది ప్రీమియం AI ప్రజాస్వామ్యీకరణ (democratization).
చెన్నైలో పుట్టిన సీఈఓ అరవింద్ శ్రీనివాస్, Perplexityతో ఇండియాపై డబుల్ బెట్ వేస్తున్నారు — పాలసీ మేకర్స్తో సమావేశమవుతున్నారు, లోకల్ ఫండ్ నిర్మిస్తున్నారు, AI ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తదుపరి దశను రూపొందించే స్టార్టప్లలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
Zoho కౌంటర్పంచ్
ఇదే సమయంలో, చెన్నై సమీపంలోని మారు మూల పల్లెలో పుట్టిన జోహో కార్పొరేషన్, గ్లోబల్ దిగ్గజాలు భయపడాల్సినంత డీప్-టెక్ సామ్రాజ్యాన్ని నిశ్శబ్దంగా నిర్మిస్తోంది.
Zoho One అనే ఆల్-ఇన్-వన్ SaaS సూట్తో చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలకు (SMBs) తక్కువ ధరకే టెక్నాలజీని అందించడంలో జోహో ఇప్పటికే సక్సెస్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు, వారు జనరేటివ్ AIలో మరింత లోతుకు వెళ్తున్నారు.
వారి సొంత బ్రెయిన్చైల్డ్ అయిన Zia AI కేవలం ఒక అసిస్టెంట్ కాదు. అది ఒక ఎకోసిస్టమ్.
వారు Zia LLMs, స్పీచ్ రికగ్నిషన్ మోడల్స్, Zia ఏజెంట్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా ఏజెంటిక్ AI టూల్స్ను కూడా విడుదల చేస్తున్నారు — కాబట్టి మీ CRM, HR, ఫైనాన్స్ యాప్లు కేవలం రన్ అవ్వడమే కాదు, అవి ఆలోచిస్తాయి.
జోహో వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు దీనిపై మాట్లాడుతూ జోహో విదేశీ AIని అద్దెకు తీసుకోవడం లేదు. తన సొంత AIని నిర్మిస్తోంది అని చెప్పాడు. తమ లక్ష్యం మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ వంటి బయటి టూల్స్ను మించిపోయేలా, ఎంటర్ప్రైజ్-గ్రేడ్ AIని అందించడమని అంటున్నారు. అదీ ఇండియన్ ధరకు, ఇండియన్ విలువలతో కూడిన పీచర్స్ తో తీసుకొస్తామనంటున్నారు.
అరట్టై vs మెటా AI: చాట్ వార్స్ రీలోడెడ్
AI ప్రపంచంలో ఒక మెసేజింగ్ బాటిల్ రాయల్ ఉంటే, అది మీ డీఎం (DM)లలోనే జరుగుతోంది.
మెటా AI వాట్సాప్లోకి దూసుకొచ్చి, చాట్స్ను మరింత "స్మార్ట్"గా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. కానీ జోహో "అరట్టై" యాప్ — మన దేశీయ, ప్రైవసీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే మెసెంజర్ — వాట్సాప్కు ఇండియా సమాధానంగా నిలబడుతోంది.
"అరట్టై" (తమిళంలో ముచ్చట అని అర్థం) డేటా ప్రైవసీ చర్చల సమయంలో ఒక సాధారణ ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రారంభమైంది, కానీ ఇప్పుడు అది అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇది AI స్మార్ట్స్తో కూడిన ఒక చాట్ ఎకోసిస్టమ్.
మీ భాష, సందర్భం, అవసరాలను అర్థం చేసుకునే ఒక ఇండియా-ఫస్ట్ మెసెంజర్ను ఊహించుకోండి — విదేశీ డేటా లేదు.. అల్గారిథమిక్ స్పై లేదు.
మీ చాట్లు వేరొకరి LLMకు శిక్షణ ఇస్తున్న ఈ ప్రపంచంలో, అరట్టై విధానం డిజిటల్ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఒక ఫ్లెక్స్లా అనిపిస్తుంది.
సో, మెటా AI మీ తదుపరి ప్రశ్నను ఊహించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, జోహో అరట్టై ఒక పెద్ద ప్రశ్న అడుగుతోంది: మీ డేటా నిజంగా ఎవరికి సొంతం?
ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్లెక్స్
AI కలలు వైబ్స్తో కాదు, కంప్యూట్ పవర్తో నడుస్తాయి. దానికి సీరియస్ హార్స్పవర్ కావాలి.
₹10,300 కోట్లతో ఇండియా ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన "ఇండియాఏఐ మిషన్", ఒక నేషనల్ జీపీయూ (GPU) గ్రిడ్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది — ఇది స్టార్టప్లు, పరిశోధకులు, డెవలపర్లకు మద్దతు ఇవ్వడానికి 10,000 జీపీయూల బలమైన వెన్నెముక.
ఇందులో అతిపెద్ద విన్? దాని ధర: ఒక జీపీయూ-గంటకు ₹100 కన్నా తక్కువ. ఇది మరే దేశం సాధించని యాక్సెస్.
కానీ ఇక్కడే సీన్ సినిమాటిక్గా మారుతుంది — గ్లోబల్ దిగ్గజాలు ఇండియా కంప్యూట్ భవిష్యత్తుపై భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి.
1. గూగుల్ గోస్ వైజాగ్:
గూగుల్ క్లౌడ్ $15 బిలియన్ల పెట్టుబడితో (2026–2030) తన మొదటి AI హబ్ను విశాఖపట్నం (వైజాగ్)లో నిర్మించాలని ప్లాన్ చేస్తోంది — గిగావాట్-స్థాయి డేటా సెంటర్ సబ్సీ కేబుల్ గేట్వేతో సహా.
అంటే: ఇండియా తూర్పు తీరం సిలికాన్ వ్యాలీకి పవర్ ప్లగ్గా మారుతోంది.
2. ది సిలికాన్ క్వాడ్రంట్:
ముంబై, హైదరాబాద్, చెన్నైలు AI ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రయాంగిల్గా మారుతున్నాయి — హైదరాబాద్ LLMOpsలో, ముంబై ఎంటర్ప్రైజ్ క్లౌడ్లో, చెన్నై డీప్-టెక్ తయారీలో ముందున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రేసులో వైజాగ్ కూడా చేరింది.
బెంగళూరు? ఇప్పటికీ GenAI స్టార్టప్లకు హార్ట్ — నెక్స్ట్ యూనికార్న్ బహుశా ఇప్పటికే అక్కడ తన మోడల్ను స్టెల్త్ మోడ్లో ట్రైన్ చేస్తూ ఉండవచ్చు.
స్వదేశీ స్టైల్: ఇండియా లాంగ్వేజ్ పవర్
ఇండియాకు అతిపెద్ద "సమస్య"గా భావించే భాషా వైవిధ్యమే ఇప్పుడు మనకు సీక్రెట్ వెపన్గా మారింది. మీ పేరును తప్పుగా పలికే వెస్ట్రన్-ట్రైన్డ్ AI మోడల్స్పై ఎందుకు ఆధారపడాలి.. ఇకపై మన భాషను, భావాన్ని సమర్థవంతంగా అర్థం చేసుకునే మన సొంత మోడల్స్ ఎంతో దూరంలో లేవు.
భారత్జెన్ ప్రాజెక్ట్ (గతంలో భారత్జీపీటీ) ఒక జాతీయ మూన్షాట్ — ఇండియా కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఓపెన్-సోర్స్, మల్టీమోడల్ ఇది. బహుభాషా ఫౌండేషన్ మోడల్ను నిర్మించడం కోసం దీన్ని స్థాపించారు.
లక్ష్యం: ఇండియన్ డేటా వైబ్ను సృష్టించడం — సందర్భం, సంస్కృతి, భావోద్వేగం, అన్నింటికీ దేశీ స్టైల్ అన్నమాట. సర్వమ్ AI వంటి స్టార్టప్లు కూడా హిందీ, తమిళం, తెలుగు, బెంగాలీ వంటి ప్రధాన భారతీయ భాషలలో ప్రావీణ్యం ఉన్న సార్వభౌమ LLMలను నిర్మిస్తూ ఈ రంగంలో ముందున్నాయి. ఈ మోడల్స్ కేవలం అనువదించవు — అవి అర్థం చేసుకుంటాయి.
ఇది కేవలం టెక్ ఫ్లెక్స్ కాదు. ఇది డేటా సార్వభౌమాధికార ఉద్యమం. మీ LLM మీ భాషలో మాట్లాడినప్పుడు, మీరు AIని వాడటం కాదు… దాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. ది ఫైనల్ బాస్ స్ట్రాటజీ: AI ఫర్ ఆల్. ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్ — ఇండియా AI విప్లవం కేవలం ఉత్తమ టెక్ను నిర్మించడం గురించి కాదు. దానికి ఉత్తమ ప్రయోజనాన్ని నిర్వచించడం గురించి.
లక్ష్యం సింపుల్ కానీ ప్రపంచాన్ని మార్చేది:
జనాభా స్థాయిలో సమస్యలను పరిష్కరించడానికి AIని ఉపయోగించడం — ఆ తర్వాత ఆ పరిష్కారాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎగుమతి చేయడం. ప్రభుత్వ సేవల్లో, AI బాట్లు ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాల గురించి పౌరుల ప్రశ్నలకు స్థానిక భాషలలో సమాధానాలు ఇస్తున్నాయి. ఆరోగ్య సంరక్షణలో, వ్యాధులను వేగంగా నిర్ధారిస్తోంది AI. వైద్యులు అందుబాటులో లేని మారుమూల క్లినిక్లకు సహాయం చేస్తోంది. విద్యా రంగంలో, అడాప్టివ్ AI ట్యూటర్లు ప్రతి బిడ్డకు వ్యక్తిగతీకరించిన అభ్యాసాన్ని అందిస్తున్నారు. నైతికంగా, తక్కువ ఖర్చుతో, అందరినీ కలుపుకొనిపోయే టూల్స్ను నిర్మించడం ద్వారా ఇండియా ప్రపంచానికి AI గ్యారేజ్గా మారుతుంది. కాకుంటే కొంత కాలం ఓపిక పట్టాలంతే.
ది టాలెంట్ క్రంచ్ (బిగ్ ఫ్లిప్)
అయితే, ప్రతి గ్లో-అప్కి ఒక బాస్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఇండియాలో AI టాలెంట్ కొరత తీవ్రంగా ఉంది, ముఖ్యంగా GenAI ఇంజనీరింగ్, MLOps, డేటా సైన్స్లో. 2030 నాటికి 60% పైగా ఐటీ, బీపీఓ ఉద్యోగాలు ఆటోమేషన్ ప్రమాదంలో ఉన్నాయి — ఇది 1.5 మిలియన్ల ఉద్యోగాల నష్టానికి దారితీయవచ్చు. కానీ ఇక్కడే చిన్న ట్విస్ట్: ఇండియా AI టాలెంట్ మిషన్ 2031 నాటికి 4 మిలియన్ల కొత్త AI-ఎనేబుల్డ్ ఉద్యోగాలను సృష్టించి, శిక్షణ ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
లక్ష్యం ఆటోమేషన్తో పోరాడటం కాదు — దానికి లీడర్గా మారడం.
ప్రపంచం చూస్తోంది
ఇక్కడ జరుగుతున్నది కేవలం ఆర్థికపరమైన ఆట కాదు — ఇది ఒక ఫిలాసఫికల్ ఫ్లెక్స్. పాత AI ఆర్డర్ అధికారం, లాభం చుట్టూ తిరిగింది.
ఇండియా కొత్త ప్లేబుక్ మంచి ఉద్దేశంతో ప్రజల చుట్టూ తిరుగుతోంది. వైజాగ్ డేటా సెంటర్ల నుండి జోహో అరట్టై వరకు, భారత్జెన్ ఇండిక్ మోడల్స్ నుండి ఎయిర్టెల్-Perplexity భాగస్వామ్యం వరకు — ప్రతి అడుగు ఒకే విషయాన్ని సూచిస్తుంది: AI నాయకత్వం తదుపరి శకానికి నైతిక, సమ్మిళిత, స్కేలబుల్ బ్లూప్రింట్ను ఇండియా రూపొందిస్తోంది.
AIని ఎవరు శాసిస్తారని ప్రపంచం ఒక దశాబ్దం పాటు వాదించుకుంది. తీరా చూస్తే, ఫైనల్ బాస్కు మన మూడు రంగుల జెండా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనం స్కేల్, స్మార్ట్స్, సోల్ని కలిపినప్పుడు — ఫలితం అనివార్యం. AI ఫైనల్ బాస్ లోడ్ అవుతోంది… అవును, అది ఇండియానే.