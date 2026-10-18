ముంబైలోని జుహు ఏరియాలో ఆదివారం సాయంత్రం బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై ముగ్గురు దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఆయన తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోగా, డ్రైవర్కు గాయాలయ్యాయి.
ఆదివారం సాయంత్రం టైగర్ ష్రాఫ్ తృటిలో పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలో ఆయన కారుపై బైక్పై వచ్చిన ముగ్గురు దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో టైగర్ ష్రాఫ్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. కానీ, ఆయన డ్రైవర్ చేతికి బుల్లెట్ తగిలింది. పుష్ప పార్క్ దగ్గర ఉన్న ఒక ఆటో డ్రైవర్కు కూడా గాయాలయ్యాయి. ఈ హఠాత్పరిణామంతో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
ఫుట్బాల్ ఆడి గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలో ఈ దాడి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. జుహు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ కాల్పుల ఘటన జరిగినట్లు ముంబై పోలీసులు నిర్ధారించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
జుహు కాల్పుల ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే?
ఆదివారం సాయంత్రం జుహులో బుల్లెట్ల మోత మోగింది. పుష్ప పార్క్ దగ్గర టైగర్ ష్రాఫ్ కారును టార్గెట్ చేస్తూ ముగ్గురు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బైక్పై వచ్చి కాల్పులు జరిపారు. అప్పుడే ఆయన లోకల్ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు. దుండగులు నేరుగా కారుపైనే ఫైరింగ్ చేశారు. అదృష్టవశాత్తూ టైగర్ ష్రాఫ్కు ఏమీ కాలేదు. కానీ, డ్రైవర్ చేతికి గాయం కావడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ కాల్పుల్లో ఒక ఆటో డ్రైవర్ కూడా గాయపడ్డాడు. దీన్ని బట్టి దుండగులు ఎంత బరితెగించి దాడి చేశారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముంబై పోలీసులు వెంటనే ఆ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు.
దాడి చేసింది మేమే: బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్
ఈ ఘటన జరిగిన కొన్ని గంటలకే ఒక ఆడియో మెసేజ్ బయటకు వచ్చింది. ఈ దాడి చేసింది తామేనంటూ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ప్రకటించింది. మీడియా, పోలీసుల వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఈ ఆడియో వైరల్ అయింది. అందులో అనిల్ పండిత్ అనే వ్యక్తి తాను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ సభ్యుడినని చెప్పుకున్నాడు. బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఒక గట్టి మెసేజ్ ఇవ్వడానికే ఈ దాడి చేశామని అతను ఆ ఆడియోలో చెప్పాడు.
"మా మాట వినకుండా సొంతంగా పనిచేసే వాళ్లైనా, లేదా సల్మాన్ ఖాన్తో కలిసి పనిచేసే వాళ్లైనా సరే.. చంపేస్తాం. ఇదే మా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వార్నింగ్" అని అనిల్ పండిత్ బెదిరించాడు. సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి ఈ వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశాడు. తమ గ్యాంగ్ చెప్పిన మాట వినకుండా, సల్మాన్ ఖాన్తో సన్నిహితంగా ఉంటున్నందుకే టైగర్ ష్రాఫ్ను టార్గెట్ చేశామని అతను చెప్పాడు. దీన్ని బట్టి ఆ గ్యాంగ్ ఎంత క్రూరంగా వ్యవహరిస్తోందో అర్థమవుతోంది.
సల్మాన్ ఖాన్ సన్నిహితులకు ముప్పు
ఈ ఆడియోలో సల్మాన్ ఖాన్ను కూడా టార్గెట్ చేశారు. ఆయన్ను "దావూద్ (ఇబ్రహీం) కుక్క" అంటూ తీవ్ర పదజాలంతో దూషించారు. దీంతో సల్మాన్కు, బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు మధ్య ఉన్న పాత పగ మరోసారి భగ్గుమంది. 1998లో జరిగిన కృష్ణజింకల వేట కేసు కారణంగానే వీరికి సల్మాన్పై కోపం. బిష్ణోయ్ వర్గం కృష్ణజింకలను పవిత్రంగా భావిస్తుంది. అందుకే సల్మాన్ను, ఆయన సన్నిహితులను వాళ్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు.
ఈ గ్యాంగ్ లీడర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ప్రస్తుతం గుజరాత్ జైలులో ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచే గత కొన్నేళ్లుగా సల్మాన్ ఖాన్కు రకరకాలుగా బెదిరింపులు పంపుతున్నాడు.
తాజా ఘటనతో ఈ బెదిరింపులు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చాయి.
జుహులో టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై జరిగిన ఈ దాడితో బాలీవుడ్లో భద్రతపై ఆందోళన మొదలైంది. ముఖ్యంగా సల్మాన్ ఖాన్తో సన్నిహితంగా ఉండే సినీ ప్రముఖులు భయపడుతున్నారు. దీంతో పోలీసులు భద్రతా చర్యలను మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తున్నారు.