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- Chiranjeevi: సందీప్ రెడ్డికే గూస్ బంప్స్ తెప్పించిన చిరంజీవి సీన్ గురించి తెలుసా.. కోటని గుర్తుపట్టలేం
Chiranjeevi: సందీప్ రెడ్డికే గూస్ బంప్స్ తెప్పించిన చిరంజీవి సీన్ గురించి తెలుసా.. కోటని గుర్తుపట్టలేం
చిరంజీవి నటించిన సూపర్ హిట్ సినిమాలు కొన్ని సన్నివేశాలని అభిమానులు రిపీటెడ్ గా చూస్తూ ఉంటారు. అలా డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా చిరంజీవి నటించిన ఓ సన్నివేశాన్ని రిపీటెడ్ గా చూస్తూ ఉంటారట.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాల్లో నటించారు. చిరంజీవి మాస్ హీరోగా ప్రేక్షకులని ఉర్రూతలూగించారు. చిరంజీవి మాస్ రారాజుగా వెలుగొందుతున్న రోజుల్లో చేసిన మూవీ ఖైదీ నెంబర్ 786. విజయ బాపినీడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 1988లో విడుదలై సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.
కోట శ్రీనివాసరావుని గుర్తు పట్టలేం
ఈ మూవీలో హీరోయిన్ గా భానుప్రియ నటించారు. కోట శ్రీనివాస రావు చిరంజీవికి విలన్ గా నటించడం ఇదే తొలిసారి. విలన్ గా, హీరోయిన్ తండ్రిగా ఆయన పాత్ర ఉంటుంది. ఈ మూవీలో కోట విభిన్నమైన గడ్డం గెటప్ లో ఉండడంతో ఆయన్ని గుర్తు పట్టడం కూడా కష్టమే. ఇక కైకాల సత్యనారాయణ, మోహన్ బాబు, నూతన్ ప్రసాద్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీలో భానుప్రియ, చిరంజీవి మధ్య వచ్చే గువ్వా గోరింకతో అనే సాంగ్ బెస్ట్ సాంగ్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది.
సందీప్ రెడ్డి కామెంట్స్
ఈ మూవీలో ఓ కీలక సన్నివేశం యానిమల్ మూవీ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగాకి విపరీతమైన ఇష్టం అట. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆ విషయం చెప్పారు. ఆ సీన్ మరేదో కాదు ఖైదీ నెంబర్ 786లో హీరోయిన్ భానుప్రియ ఊరందరి ముందు పంచాయతీలో చిరంజీవిని కొరడాతో శిక్షించే సీన్. హీరోని కట్టేసి కొరడాతో కొట్టండి అని కోట శ్రీనివాస రావు తీర్పు ఇస్తారు. ఆయన మనుషులు చిరంజీవి పట్టుకుని కట్టేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
గూస్ బంప్స్ తెప్పించే డైలాగ్స్
చిరంజీవి సీరియస్ గా ఒక్క లుక్ ఇస్తారు. ''నాకు నేను గా ఈ పంచాయతీకి వస్తే తప్ప నన్ను ఎవ్వరూ తీసుకురాలేరు. నాకు నేనుగా దెబ్బలు తింటే తప్ప నన్ను కట్టి కొట్టే మొనగాడు ఈ చుట్టుపక్కల లేడు''.. అంటూ చిరంజీవి ఆవేశంగా చొక్కా చించుతూ కొట్టాడా దెబ్బలకు సిద్ధం అవుతారు. ఆ సీన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని సందీప్ రెడ్డి వంగా తెలిపారు.
తొలిసారి చిరంజీవికి విలన్ గా..
ఆ సన్నివేశాన్ని తాను రిపీటెడ్ గా చూస్తూనే ఉంటాను అని పేర్కొన్నారు. సందీప్ రెడ్డి వంగా చెప్పిన ఆ సీన్ చూస్తే నిజంగానే గూస్ బంప్స్ రావడం గ్యారెంటీ. అలాంటి హీరోయిజాన్ని చిరంజీవి ఆ సీన్ లో చూపించారు. కోట శ్రీనివాసరావు, చిరంజీవి ఇద్దరూ ప్రాణం ఖరీదు సినిమాతోనే కెరీర్ ప్రారంభించారు. కానీ అప్పట్లో ఇద్దరికీ అంతగా పరిచయం లేదు. చిరంజీవితో ఫేస్ టు ఫేస్ విలన్ గా తొలిసారి ఖైదీ నెంబర్ 786 మూవీలో నటించాను అని కోట ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.