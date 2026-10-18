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- Shivani: లిటిల్ హార్ట్స్ ఫేమ్ శివాని నవరాత్రి వీడియో..చూస్తే మాత్రం ఫిదానే, టాలీవుడ్ కి మరో క్రేజీ హీరోయిన్
Shivani: లిటిల్ హార్ట్స్ ఫేమ్ శివాని నవరాత్రి వీడియో..చూస్తే మాత్రం ఫిదానే, టాలీవుడ్ కి మరో క్రేజీ హీరోయిన్
లిటిల్ హార్ట్స్ ఫేమ్ శివాని నాగారం సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన నవరాత్రి వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. నవరాత్రి ఫెస్టివ్ వైబ్ తో పాటు ఈ వీడియోకి తన గ్లామర్ టచ్ కూడా శివాని ఇచ్చింది.
Shivani Nagaram
టాలీవుడ్ లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త నటీమణులు వస్తూనే ఉంటారు. అందంతో పాటు అభినయం ఉండే హీరోయిన్లు ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుంటారు. అయితే సరైన సినిమా ఒక్కటి పడితే చాలు ఓవర్ నైట్ లో హీరోయిన్ల జాతకం మారిపోతుంది.
లిటిల్ హార్ట్స్ ఫేమ్ శివాని
అలాంటి హిట్ కోసం కొత్త హీరోయిన్లు ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇప్పుడిప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి అదృష్టం పరీక్షించుకుంటున్న హీరోయిన్లలో యంగ్ బ్యూటీ శివాని నాగారం ఒకరు.
బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద విజయం
లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీతో శివాని యువత దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ మూవీలో శివాని సింపుల్ లుక్ లో మ్యాజిక్ చేసింది. చిన్న సినిమాగా విడుదలైన లిటిల్ హార్ట్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద విజయం సాధించింది.
మౌళి తనూజ్ హీరోగా
ఈ మూవీలో మౌళి తనూజ్ హీరోగా నటించారు. ఆ తర్వాత శివాని హే బల్వంత్ అనే మూవీలో నటించింది. కానీ ఆ సినిమా అంతగా వర్కౌట్ కాలేదు. ప్రస్తుతం శివాని కొన్ని సినిమాల్లో నటిస్తోంది.
క్రేజీ హీరోయిన్ గా మారిపోవడం ఖాయం
సరైన హిట్ ఒక్కటి పడితే ఆమె టాలీవుడ్ లో క్రేజీ హీరోయిన్ గా మారిపోవడం ఖాయం అంటూ అభిమానులు జోస్యం చెబుతున్నారు. తన సినిమాలతో మాత్రమే కాకుండా గ్లామర్ తో కూడా శివాని అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
నవరాత్రి స్పెషల్ వీడియో
నవరాత్రి సందర్భంగా శివాని చేసిన స్పెషల్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. టాలీవుడ్ లోకి మరో స్టార్ వచ్చేసింది అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్
ఈ వీడియోలో శివాని ఫెస్టివ్ వైబ్ ని, గ్లామర్ ని భలే మిక్స్ చేసింది. బ్లాక్ కలర్ శారీలో ఆమె క్రీజీగా చూస్తూ ఫెస్టివల్ వైబ్ తీసుకువచ్చేలా ఫోజులు ఇచ్చింది. తన గ్లామర్ ని కూడా రివీల్ చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.