ప్రముఖ సింగర్ ప్రియా మాలి లేటెస్ట్ మ్యూజిక్ వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఐగిరి నందిని అంటూ సాగే భక్తిరస గీతంలో ఆమె తన గాత్రంతో, పెర్ఫార్మెన్స్ తో మెస్మరైజ్ చేస్తోంది.
సింగర్ ప్రియా మాలి మ్యూజిక్ వీడియో
భక్తి,కి క్రియేటివిటీ జోడించి సింగర్ ప్రియా మాలి “AxK” అనే మ్యూజిక్ వీడియోను రూపొందించారు. ఐగిరి నందిని అంటూ సాగే ఈ భక్తి రస పాటకి ఎథింక్ సంగీతం అందించగా.. ప్రియా మాలి గాత్రం అందించడంతో పాటు పెర్ఫామ్ కూడా చేశారు. “AxK” మ్యూజిక్ వీడియోలో “ఐగిరి నందిని”, “కాల భైరవ్” అనే ప్రసిద్ధ భక్తి కృతులను ఆధునిక శైలిలో మిళితం చేశారు. ఎథింక్ చక్కటి కంపోజిషన్ డిజైన్ ఈ సంప్రదాయ గీతాలకు ఎలక్ట్రానిక్ డ్యాన్స్ మ్యూజిక్ (EDM) చేర్చడం ద్వారా వాటిని చెడగొట్టకుండా కొత్త కోణంలో చూపించవచ్చు. ప్రియా మాలి శక్తివంతమైన గాత్రం ఈ గీతానికి జీవం పోసి మరింత ఆకర్షణీయంగా నిలిపింది.
మ్యూజిక్ డిజైన్
సాంప్రదాయం, ఆధునికత కలయిక గా ఈ పాట రూపొందింది. “ఐగిరి నందిని”, “కాల భైరవ్” మేళవింపు ETHNIQ క్రియేటివిటీని ప్రతిబింబిస్తుంది. EDM మూలకాలను చేర్చడం ద్వారా గీతం ఆధునిక శైలిలో వినిపిస్తుంది. విభిన్న వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకర్షించేలా రూపొందించారు.
ప్రియా మాలి హృదయాన్ని హత్తుకునే గాత్రం గీతంలోని భక్తి, భావోద్వేగం, ఆధ్యాత్మికత అన్నింటినీ స్పష్టంగా వ్యక్తపరుస్తుంది. అదే విధంగా ఆమె పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఆకట్టుకుంటోంది.
విడుదల వివరాలు
“AxK” ను భారతదేశంలోని ప్రముఖ మ్యూజిక్ లేబుల్స్లో ఒకటైన సారేగామా విడుదల చేసింది. ఈ పాట ప్రధాన మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్లన్నింటిలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రేక్షకులతో అనుబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం.
కళాకారుల గురించి
ప్రియా మాలి: భారత సంగీత ప్రపంచంలో ప్లేబ్యాక్ సింగర్, ప్రోగ్రామర్, కంపోజర్గా పనిచేస్తున్న బహుముఖ ప్రతిభగల కళాకారిణి, వ్యాపారవేత్త. ఆమె చెన్నైలోని డాల్బీ ఆట్మోస్ అనుమతి పొందిన మిక్స్ మీ స్టూడియోస్ యజమాని కూడా.
ఎథింక్ : సంప్రదాయ , ఆధునిక సంగీత శైలులను కలపడం ద్వారా ప్రత్యేకమైన శైలి రూపొందించిన మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్. వినూత్నమైన సౌండ్స్కేప్లను సృష్టించడంలో ఆయన ప్రతిభకు పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపు ఉంది.