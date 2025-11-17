- Home
దేశం మొత్తం ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 3 వచ్చేస్తోంది.. ఈ వారం ఓటీటీ సినిమాలు, సిరీస్ లు ఇవే
ఈ వారం ఓటీటీ ప్రియులకు పండగే. దేశం మొత్తం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్న ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 3 వచ్చేస్తోంది. అదే విధంగా మరికొన్ని సినిమాలు, సిరీస్ లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఈ వారం ఓటిటీల్లో కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఫ్యామిలీ మాన్ సీజన్ 3, బైసన్ ఇలా విభిన్న జానర్లలో సినిమాలు, సిరీస్ లు ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందించబోతున్నాయి. వీటి రిలీజ్ డేట్లు, స్ట్రీమింగ్ ఫ్లాట్ ఫామ్ ల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రైమ్ వీడియో
ది ఫ్యామిలీ మాన్ సీజన్ 3
ముఖ్య పాత్ర శ్రీకాంత్ తివారిగా మనోజ్ బాజ్పేయీ మళ్లీ కనిపించనున్న ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కొత్త సీజన్ నవ్వులతో పాటు యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ముందుకు సాగనుంది. కొత్త సీజన్లో జైదీప్ అహ్లావత్, నిమ్రత్ కౌర్ వంటి కొత్త నటులు చేరారు. మరింత మలుపులు, ఉత్కంఠను వాగ్దానం చేస్తున్న ఈ ఎపిసోడ్లు నవంబర్ 21 నుంచి స్ట్రీమింగ్ మొదలవుతాయి.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 21
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
పాల్ థామస్ ఆండర్సన్ దర్శకత్వంలో లియోనార్డో డికాప్రియో బెనిసియో డెల్ తోరో, షాన్ పెన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ రాజకీయ నాటకం ప్రైమ్ వీడియోలో రెంట్ పద్ధతిలో స్ట్రీమ్కు అందుబాటులో ఉంది. ఆస్కార్ పోటీలో నిలిచే చిత్రాలలో ఒకటిగా దీనిని పరిగణిస్తున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియోలో రెంట్ కి అందుబాటులో ఉంది
నెట్ ఫ్లిక్స్
బైసన్
మారి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వంలో ధ్రువ విక్రమ్ నటించిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా బైసన్ కాలామాదన్ నిజజీవిత కబడ్డీ క్రీడాకారుడు మనతి గణేశన్ కథ ఆధారంగా రూపొందింది. థియేటర్లలో మంచి విజయాన్ని సాధించిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 20 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 20
ఎ మాన్ ఆన్ ది ఇన్సైడ్ సీజన్ 2
టెడ్ డాన్సన్ నటించిన ఈ క్రైమ్ కామెడీ సీజన్ 2 లో చార్లెస్ అనే పాత్ర కాలేజ్ క్యాంపస్ లో అండర్ కవర్ గా చేరి వివిధ రహస్యాలను బయటపెడతాడు. నవంబర్ 20 నుండి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 20
షాంపైన్ ప్రాబ్లమ్స్
మింకా కెల్లీ టామ్ వోజ్నిక్జ్కా, థిబాల్ట్ డీ మోంటాలెంబర్ట్ నటించిన ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ నవంబర్ 19 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్ లో ప్రసారం అవుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 19
వన్ షాట్ విత్ ఎడ్ షీరన్ ఎ మ్యూజిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్
ఎడ్ షీరన్ న్యూయార్క్ నగరంలో ఒక గంటపాటు ఒక నిరంతర లాంగ్ షాట్ లో హిట్ పాటలను పాడుతూ కనిపించే ఈ ప్రత్యేక సంగీత అనుభవం నవంబర్ 21 న విడుదల కానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 21
బ్యాక్ టు బ్లాక్
ఇంగ్లీష్ గాయని, గీత రచయిత ఏమీ వైన్హౌస్ జీవితంపై రూపొందిన ఈ బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా నవంబర్ 17 నుండి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. మారిసా అబెలా ప్రధాన పాత్ర పోషించింది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 17
జియో హాట్ స్టార్
లాఫ్టర్ చెఫ్స్ సీజన్ 3
షెఫ్ హర్పాల్ సింగ్ సోఖీ, భారతీ సింగ్ హోస్ట్, జడ్జ్లుగా ఉన్న ఈ సెలబ్రిటీ కుకింగ్ షో కొత్త సీజన్ నవంబర్ 22 నుండి ప్రసారం అవుతుంది. తేజస్వి ప్రకాష్ వివియన్ దసేన ఐషా సింగ్ గుర్మీత్ చౌధరి దేబినా బోన్నర్జీ వంటి పలువురు కొత్త సెలబ్రిటీలు ఈ సీజన్ లో భాగమవుతున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 22
ల్యాండ్ మాన్ సీజన్ 2
తీవ్రమైన ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ నేపథ్యంలో బిల్లీ బాబ్ థార్న్టన్ అలీ లార్టర్, జాకబ్ లోఫ్లాండ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ డ్రామా నవంబర్ 17 నుండి స్ట్రీమ్ అవుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 17
ది రోజెస్
జే రోచ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ బ్లాక్ కామెడీ చిత్రం బెనీడిక్ట్ కంబర్బ్యాచ్, ఒలీవియా కోల్మన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. నవంబర్ 20 న జియోహాట్ స్టార్ లో విడుదల అవుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియో హాట్ స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 20
జీ5
ది బెంగాల్ ఫైల్స్
వివేక్ అగ్నిహోత్రి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం 1946 లో వెస్ట్ బెంగాల్ లో జరిగిన హిందూ జన సంహారంపై ఆధారపడి ఉంది. వెస్ట్ బెంగాల్ లో థియేట్రికల్ విడుదల నిషేధించబడిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 21 న ఓటిటీలో విడుదల కానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ5
రిలీజ్ డేట్ : నవంబర్ 21