మోహన్‌లాల్ తల్లి శాంతకుమారి కన్నుమూశారు: నటుడు మోహన్‌లాల్ తల్లి శాంతకుమారి అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. ఈ వార్త మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర నటుడిగా వెలుగొందారు మోహన్‌లాల్. ఎన్నో హిట్ చిత్రాలను అందించారు. తమిళంలో విజయ్‌తో కలిసి 'జిల్లా' సినిమాలో నటించారు. శివుడు, శక్తి కలిస్తే మాస్ అనే రేంజ్‌లో ఆ సినిమా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. మలయాళంలో కూడా ఈ సినిమా హిట్ అయింది. ఆయన తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు.

నటుడు మోహన్‌లాల్ 1960 మే 21న జన్మించారు. ఆయన తండ్రి విశ్వనాథన్ నాయర్ ఇప్పటికే మరణించారు. తల్లి శాంతకుమారి. చాలా కాలంగా నరాల సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న శాంతకుమారి ఈరోజు కన్నుమూశారు. ఆమె వయసు 90 ఏళ్లు. ఆమె కొచ్చిలోని ఎలామక్కరలో నివసించేవారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న శాంతకుమారి ఈరోజు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె మృతికి సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలుపుతున్నారు. తల్లి మరణం మోహన్‌లాల్‌ను తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచెత్తింది. తన ఎక్స్ (X) ఖాతాలో తల్లితో ఉన్న తన చిన్ననాటి ఫోటోను పంచుకుని 'అమ్మ' అని పోస్ట్ చేశారు.

శస్త్రచికిత్స:

శాంతకుమారికి శరీరంలో చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి. మెదడులో రక్త ప్రసరణ సమస్య ఏర్పడింది. కేరళలోని కొచ్చిలో ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఆమె చికిత్స పొందారు. ఆ తర్వాత ఒకవైపు చేయి, కాలు పనిచేయడం లేదని డాక్టర్లు గుర్తించారు. అప్పటి నుంచి ఆమె చాలా కాలంగా పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నారు. ఎన్నో చికిత్సలు అందించినా ఫలితం లేక ఆమె కన్నుమూశారు.

నా ఎదుగుదలకు కారణం మా అమ్మే:

మోహన్‌లాల్ తన సినిమా కెరీర్‌తో పాటు బిగ్ బాస్ కేరళకు హోస్ట్‌గా కూడా పనిచేశారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నా, దొరికిన సమయంలో తల్లితో గడిపేవారు. 'నా జీవితానికి అతిపెద్ద సపోర్ట్ మా అమ్మే' అని ఆయన చాలా స్టేజీలపై చెప్పారు. సినిమా రంగంలో ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి తన తల్లే కారణమని ఎన్నోసార్లు భావోద్వేగంగా చెప్పారు.

ప్రముఖుల సంతాపం:

నటుడు మోహన్‌లాల్ తల్లి శాంతకుమారి మృతికి సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలుపుతున్నారు. శాంతకుమారి భౌతికకాయాన్ని కొచ్చిలోని మోహన్‌లాల్ 'తేవార' నివాసంలో ప్రజల సందర్శనార్థం ఉంచారు. ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, రేపు ఉదయం లేదా సాయంత్రం లోపు వారి కుటుంబ సంప్రదాయాల ప్రకారం శాంతకుమారి అంత్యక్రియలు జరుగుతాయని తెలుస్తోంది. కేరళ ముఖ్యమంత్రి, నటుడు మమ్ముట్టి వంటి ప్రముఖులు ఆమె భౌతికకాయానికి నివాళులు అర్పించే అవకాశం ఉంది. కొద్ది రోజుల క్రితం మలయాళ నటుడు శ్రీనివాసన్ అనారోగ్యంతో మరణించగా, ఇప్పుడు మోహన్‌లాల్ తల్లి శాంతకుమారి కన్నుమూయడం గమనార్హం.

