- Home
- Entertainment
- Thalapathy Vijay: దళపతి విజయ్ విడాకులపై వేణుస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అప్పుడే జోస్యం చెప్పానంటూ..
Thalapathy Vijay: దళపతి విజయ్ విడాకులపై వేణుస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అప్పుడే జోస్యం చెప్పానంటూ..
Thalapathy Vijay: కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల వ్యవహారంపై ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడు వేణు స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్ళీ వైరల్ అవుతున్నాయి.
తిరుగులేని స్టార్ ఇమేజ్..
దక్షిణాదిన తిరుగులేని స్టార్ ఇమేజ్ కలిగిన నటుడు విజయ్. ఆయన సినిమాలతోనే కాకుండా, తన వ్యక్తిగత జీవితంపై వచ్చే వార్తలతో కూడా తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ముఖ్యంగా విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత విడాకులు తీసుకోబోతున్నారనే ప్రచారం గత కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడు వేణు స్వామి గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మళ్ళీ తెరపైకి వచ్చాయి.
వేణు స్వామి అంచనా ఏంటి?
వేణు స్వామి గతంలో ఒక వీడియోలో మాట్లాడుతూ.. సౌత్ ఇండస్ట్రీలోని ఒక టాప్ హీరో వైవాహిక జీవితంలో భారీ కుదుపులు వస్తాయని, పరిస్థితులు విడాకుల వరకు వెళ్తాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఆ నటుడికి ఒక ప్రముఖ హీరోయిన్తో ఉన్న సంబంధం కారణంగానే ఈ సమస్యలు తలెత్తుతాయని, అదే సమయంలో ఆ హీరోయిన్ పేరు కూడా బయటకు వస్తుందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వేణు స్వామి ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన సమయంలోనే విజయ్, త్రిష మధ్య ఏదో ఉందనే వార్తలు బాగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
నిజమవుతున్నాయా?
ప్రస్తుతం విజయ్, సంగీత విడివిడిగా ఉంటున్నారని, వారి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని వస్తున్న కథనాల నేపథ్యంలో వేణు స్వామి చెప్పిన విషయాలు నిజమవుతున్నాయని కొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో..
మరికొందరు మాత్రం అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో ఉన్న గాసిప్స్ ఆధారంగానే వేణు స్వామి ఇలా మాట్లాడి ఉంటారని విమర్శిస్తున్నారు. "ఏ జాతకం చూసి చెప్పారో కానీ, అప్పటికే వైరల్ అవుతున్న వార్తలనే ఆయన మళ్ళీ చెప్పారు" అని కొందరు కొట్టిపారేస్తున్నారు.
విజయ్ వైపు నుంచి మౌనం
ఈ విడాకుల వార్తలపై గానీ, హీరోయిన్లతో ముడిపెట్టి వస్తున్న ప్రచారాలపై గానీ విజయ్ లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సినీ విశ్లేషకుల ప్రకారం, సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత విషయాలపై అధికారిక స్పందన వచ్చే వరకు దేనిని నిజమని నమ్మలేము. ఏది ఏమైనా, వేణు స్వామి చేసిన ఈ బోల్డ్ కామెంట్స్ ఇప్పుడు విజయ్ అభిమానుల్లో, నెటిజన్లలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి.