Dhanush Om Movie: చాలా కాలం తరువాత తమిళ సినిమాలో కనిపించబోతున్నాడు మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టి. ధనుష్, మమ్ముట్టి కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'ఓమ్' సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడింది. రజినీకాంత్ కోసం ధనుష్ త్యాగం చేశాడా?
ధనుష్ ఓమ్ మూవీ రిలీజ్ వాయిదా
ధనుష్, మమ్ముట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న కొత్త సినిమా 'ఓమ్'. 'అమరన్' ఫేమ్ రాజ్ కుమార్ పెరియసామి ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. ముందుగా ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 16న రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ, రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' అక్టోబర్ 15న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీంతో రజనీకాంత్ మీద గౌరవంతో 'ఓమ్' రిలీజ్ను వాయిదా వేశారు.
ధనుష్, మమ్ముట్టి కాంబినేషన్ లో..
చాలా గ్యాప్ తర్వాత మమ్ముట్టి మళ్లీ తమిళ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ధనుష్ హీరోగా వస్తున్న ఈ సినిమాలో ఆయనది చాలా కీలకమైన పాత్ర. వీరిద్దరితో పాటు బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నసీరుద్దీన్ షా కూడా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. దాదాపు 32 ఏళ్ల తర్వాత మమ్ముట్టి, నసీరుద్దీన్ షా కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. 1994లో వచ్చిన 'పొంతన్ మాడ' సినిమాలో వీళ్లిద్దరూ కలిసి నటించారు. ఇక 8 ఏళ్ల తర్వాత మమ్ముట్టి నేరుగా ఓ తమిళ సినిమాలో నటిస్తుండటం విశేషం. 2018లో రామ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పేరన్బు' ఆయన చివరి తమిళ చిత్రం.
రెండు భాగాలుగా ఓమ్ సినిమా..
'ఓమ్' సినిమా రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మొదటి భాగానికి 'ఓమ్ చాప్టర్ 1, ఉధిరం: ది బ్లడ్ వుడ్' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ధనుష్ కు చెందిన వండర్ బార్ ఫిల్మ్స్, ఆర్ టేక్ స్టూడియోస్ కలిసి ఈ పాన్ ఇండియా మూవీని నిర్మిస్తున్నాయి. సాయి పల్లవి హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, శ్రీలీల మరో ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించనుంది. సాయి అభయంకర్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు. ధనుష్ కెరీర్లో ఇది 55వ సినిమా. ముందుగా దీనికి 'డి 55' అనే వర్కింగ్ టైటిల్ పెట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం అక్టోబర్ 16న ఈ సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది.