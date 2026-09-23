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- Hanuman Ansh OTT : అప్పుడు వద్దన్న ఓటీటీలే.. ఇప్పుడు 100 కోట్లు ఇస్తామంటున్నాయా? హనుమాన్ అంశ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు?
Hanuman Ansh OTT : అప్పుడు వద్దన్న ఓటీటీలే.. ఇప్పుడు 100 కోట్లు ఇస్తామంటున్నాయా? హనుమాన్ అంశ్ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు?
Hanuman Ansh OTT : 'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ గురించి నిర్మాత రాగిణి సోనా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా ఏ ఓటీటీలో వస్తుంది? నిజంగానే రూ.100 కోట్ల డీల్ జరిగిందా? ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఓటీటీ రిలీజ్కు 'హనుమాన్ అంశ్' రెడీ
చిన్న బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన 'హనుమాన్ అంశ్' బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ వసూళ్లు రాబడుతోంది. ఎన్నో భారీ బడ్జెట్ సినిమాలను వెనక్కి నెట్టి మరీ దూసుకుపోతోంది. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు వస్తుందని ప్రేక్షకులు ఎప్పటినుంచో అడుగుతున్నారు. ఫైనల్గా దీనిపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
కలెక్షన్స్ ఎన్ని కోట్లు అంటే?
కేవలం రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏకంగా రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ రోజుతో ఈ సినిమా థియేటర్లలో 48వ రోజుకు చేరుకుంది. దీంతో ఈ బ్లాక్బస్టర్ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తుందా అని ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
రూ.100 కోట్ల డీల్ నిజమేనా?
మొదట్లో ఓ పాపులర్ ఓటీటీ సంస్థ 'మాకు ఈ సాధువు కథ వద్దు' అని రిజెక్ట్ చేసిందట. కానీ ఇప్పుడు అదే సినిమాకు పలు ఓటీటీ సంస్థలు రూ.100 కోట్ల డీల్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిపై నిర్మాత రాగిణి సోనా స్పందించారు.
ఏ ఓటీటీలో రాబోతోంది?
"విశాల్ చతుర్వేది గారికి ఒక స్పష్టమైన విజన్ ఉంది. ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ కరెక్ట్గానే ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఆయన మాటను గౌరవిస్తాను. ఆయన ఇంకొన్నాళ్లు ఆగుదాం అంటున్నారు. మాకు ఓటీటీ ఆఫర్లు వస్తున్నాయి కానీ, ఇంకా రూ.100 కోట్ల ఆఫర్ అయితే రాలేదు. త్వరలోనే ఓటీటీ డీల్ గురించి అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తాం" అని రాగిణి చెప్పారు.
థియేటర్లలోనే చూడాల్సిన సినిమా
ఈ సినిమాను థియేటర్లలోనే ఎందుకు చూడాలో రాగిణి వివరించారు. "పెద్ద తెరపై సినిమా చూడటం ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్. ఓటీటీలో అయితే ఇంట్లో కూర్చుని చూస్తాం. మధ్యలో కాలింగ్ బెల్ మోగడం, ఎవరో ఒకరు రావడం లాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకులు స్క్రీన్ మీద నుంచి కళ్లు తిప్పుకోలేరు" అని ఆమె అన్నారు.
అసలు ఈ సినిమా కథేంటి?
'హనుమాన్ అంశ్' సినిమా నీమ్ కరోలీ బాబా జీవితకథ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. స్వయంభు మీడియా నెట్వర్క్ బ్యానర్పై విశాల్ చతుర్వేది ఈ సినిమాకు రచన, దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు నిర్మించారు. నీమ్ కరోలీ బాబా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం గురించి ఆయన రాసిన 'దివ్య యాత్ర: ది వన్ హూ చేంజ్డ్ మై లైఫ్' పుస్తకం ఆధారంగా ఈ సినిమాను తీశారు.