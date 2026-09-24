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- Hi OTT Release: హాయ్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది.. నయనతార మూవీ లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ ఎంతో తెలుసా?
Hi OTT Release: హాయ్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది.. నయనతార మూవీ లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ ఎంతో తెలుసా?
Hi OTT Release: విష్ణు ఎడవన్ డైరెక్షన్లో కవిన్, నయనతార జంటగా నటించిన సినిమా 'హాయ్'. థియేటర్ లో సక్సెస్ ఫుల్ గా నడిచిన ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది. ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హాయ్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్..
నయనతార, కవిన్ తొలిసారి జంటగా నటించిన 'హాయ్' సినిమా థియేటర్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. విష్ణు ఎడవన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా లవ్, కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆగస్టు 28న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ను జీ5 (ZEE5) సొంతం చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5 ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుందని మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు.
తొలిసారి జతకట్టిన నయనతార, కవిన్
'హాయ్' సినిమాపై అంచనాలు పెరగడానికి మెయిన్ రీజన్ నయనతార, కవిన్ కాంబినేషనే. వీళ్లిద్దరూ తొలిసారి కలిసి నటించడంతో అనౌన్స్మెంట్ నుంచే ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి పెరిగింది. లవ్ స్టోరీకి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ జోడించి తీసిన ఈ సినిమాలో, మెయిన్ స్టోరీ అంతా నయనతార, కవిన్ క్యారెక్టర్ల చుట్టే తిరుగుతుంది. సాక్నిల్క్ (Sacnilk) డేటా ప్రకారం, ఈ సినిమా ఇండియా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొత్తంగా రూ.14.90 కోట్లు వసూలు చేసింది.
లిరిక్ రైటర్ నుంచి డైరెక్టర్గా విష్ణు
'హాయ్' సినిమాతో లిరిక్ రైటర్ విష్ణు ఎడవన్ డైరెక్టర్గా మారాడు. తమిళ ఇండస్ట్రీలో లిరిక్ రైటర్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఇతను.. విజయ్ 'మాస్టర్' సినిమాలో 'పొలకట్టుం పరా పరా', 'లియో'లో 'బ్యాడాస్' లాంటి సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ రాశాడు. తన ఫస్ట్ డైరెక్షన్లోనే నయనతార, కవిన్ లాంటి స్టార్స్తో సినిమా తీసి మెప్పించాడు.
లవ్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలయిక
పక్కపక్క ఇళ్లలో ఉండే ఇద్దరి మధ్య పరిచయం, ఆకర్షణ, ఆ తర్వాత పుట్టే ప్రేమ.. ఇదే ఈ సినిమా మెయిన్ థీమ్. అదే టైమ్లో ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, ఎమోషన్స్కు కూడా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. నయనతార, కవిన్తో పాటు రాధికా శరత్కుమార్, ప్రభు, సత్యన్, వీటీవీ గణేష్, అమృతా శ్రీనివాసన్, ఖురేషీ, ఆదిత్య కదిర్, కావ్య అరివుమణి, పెప్సీ విజయన్ తదితరులు ఈ సినిమాలో నటించారు. దివంగత నటుడు, డైరెక్టర్ భాగ్యరాజ్ కూడా ఒక కీ రోల్ ప్లే చేశారు.
సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో 'హాయ్'
ఆగస్టు 28న థియేటర్లలోకి వచ్చిన 'హాయ్' సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన వాళ్లకు ఇది మంచి ఛాన్స్. ముఖ్యంగా నయనతార - కవిన్ కాంబోను ఓటీటీలో చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.