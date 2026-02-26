AR Rahman: ఒకప్పుడు తాను ఏఆర్ రెహమాన్ను పిచ్చిగా ఆరాధించానని, పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలని అనుకున్నానని నటి మోహిని తాజాగా వెల్లడించారు. కానీ ఆయన పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చినట్టు తెలిపారు.
`ఆదిత్య 369`, `హిట్లర్`తో మోహిని పాపులర్
90వ దశకంలో సౌత్ ఇండియాలో ఫేమస్ హీరోయిన్గా ఉన్న నటి మోహిని గుర్తున్నారా? తెలుగు, తమిళం, మలయాళంలో ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటించారు. తెలుగులో ఆమె `ఆదిత్య 369`, `డిటెక్టివ్ నారద`, `హిట్లర్` వంటి చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. అయితే తెలుగులో లిమిటెడ్గానే చేసిన ఆమె తమిళం, మలయాళంలో మాత్రం అనేక విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది.
రెహ్మాన్ మతం మారడం షాక్కి గురి చేసింది-మోహిని
ఇటీవల సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న మోహిని తాజాగా ఓ తమిళ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, ఏఆర్ రెహమాన్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు పంచుకున్నారు. ఒకప్పుడు తాను రెహమాన్ను ఎంతగానో ఇష్టపడ్డానని, ఆయన మతం మారడం తనను షాక్కు గురిచేసిందని చెప్పారు. రెహమాన్ను ఒక్కసారే కలిసినా, ఆయన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలని బలంగా అనుకున్నట్లు తెలిపారు.
రెహ్మాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్లాన్ చేసిన మోహిని
`నేను ఏఆర్ రెహమాన్కు పెద్ద అభిమానిని. పిచ్చి అభిమానం అనే చెప్పాలి. ఆయన ఇస్లాం మతంలోకి మారారని తెలిసినప్పుడు నా గుండె పగిలిపోయింది. అప్పుడు నేను హిందువుని. ఆయన తన అసలు పేరు దిలీప్తోనే ఉంటే బాగుండేది, మతం మారాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగైతే, మా ఇంట్లో చెప్పి, ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవచ్చని మనసులో ప్లాన్ కూడా వేసుకున్నా. కానీ, ఆయన నాకంటే వయసులో చాలా చిన్నవాడని కూడా నాకు తెలుసు` అని మోహిని అన్నారు.
`ఒక్కసారే కలిశాను`
`రెహ్మాన్ని నేను ఒక్కసారే నేరుగా కలిశాను. మలేషియాలో జరిగిన ఆయన మొట్టమొదటి మ్యూజిక్ షోకు నేను హోస్ట్గా వెళ్లాను. అది దాదాపు 40,000 మందితో జరిగిన పెద్ద షో. ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక ఫ్లైట్లో తిరిగొస్తున్నప్పుడు, మాతో పాటు ఓ 25 మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. నేను నా బ్యాగ్ పెట్టుకుని కూర్చోబోతుంటే, రెహమాన్ సర్ అటుగా వచ్చారు. ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా, నేరుగా నా దగ్గరికొచ్చి 'హలో' చెప్పారు. ఆ మాట వినగానే ఆర్టిస్టులందరూ నావైపే చూశారు. ఆయన హలో చెప్పి వెళ్లిపోయారు` అని మోహిని ఆనాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.