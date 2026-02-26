- Home
- Entertainment
- Heroines Affairs: పెళ్లైన హీరోలపై కన్నేసిన స్టార్ హీరోయిన్లు.. నయనతార, హన్సిక నుంచి హాలీవుడ్ భామల వరకు
Heroines Affairs: పెళ్లైన హీరోలపై కన్నేసిన స్టార్ హీరోయిన్లు.. నయనతార, హన్సిక నుంచి హాలీవుడ్ భామల వరకు
Celebrity Affairs: సినిమా ఇండస్ట్రీలో బంధాలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి. నయనతార, కంగనా, హన్సిక నుంచి హాలీవుడ్ స్టార్స్ ఏంజెలినా జోలీ, బ్రిట్నీ స్పియర్స్ వరకు.. కొందరు ఫేమస్ హీరోయిన్లు ఇతరుల భర్తలతో సంబంధాలు పెట్టుకుని వివాదాల్లో ఇరుక్కున్నారు.
పెళ్లైన స్టార్స్ తో హీరోయిన్లు ఎఫైర్లు
సినిమా ఇండస్ట్రీలో రిలేషన్, డేటింగ్, బ్రేకప్ అనే మాటలు వినిపించడం మొదలై దశాబ్దాలు దాటిపోయింది. ఇప్పుడిది ఒక ట్రెండ్గా మారిపోయింది. చాలా కామన్గానూ మారింది. సంబంధాలకు విలువ తగ్గిపోయింది. ముఖ్యంగా పెళ్లి, అక్రమ సంబంధాలు, వేరొకరి భర్తను, భార్యను పెళ్లి చేసుకోవడం లాంటి వార్తలు తరచూ వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ, సెలబ్రిటీల జీవితంలో ఇలాంటివి జరిగితే మాత్రం పెద్ద సంచలనం అవుతాయి.
ప్రభుదేవాతో నయనతార
సౌత్ ఇండియాలో మొదటగా నయనతార గురించి చెప్పుకోవాలి. నయనతార 2022లో విఘ్నేష్ శివన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ, అంతకు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆమె డ్యాన్స్ మాస్టర్, డైరెక్టర్ ప్రభుదేవాతో ప్రేమలో ఉన్నారు. వాళ్లిద్దరి బంధం దాదాపు నాలుగేళ్లు సాగింది. ఆ సమయంలో ప్రభుదేవా.. నయనతార కోసం తన భార్య రమ్లతను వదిలేశారని అంటారు. అప్పుడు రమ్లత పెద్ద గొడవ చేసి, నయనతార తన భర్తను బుట్టలో వేసుకుందని ఆరోపణలు చేసింది. ఇది పెద్ద దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. కానీ ప్రభుదేవా, నయనతార ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత బ్రేకప్ చెప్పుకున్నారు.
ఆదిత్య పంచోలీ, హృతిక్తో కంగనా రనౌత్
బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ ఇప్పుడు ఎంపీ కూడా అయ్యారు. ఆమె ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. కానీ, ఆమె పలువురు హీరోలతో రిలేషన్ పెట్టుకుందని అంటుంటారు. వారిలో ఆదిత్య పంచోలీ ఒకరు. అయితే, ఆదిత్య పంచోలీకి అప్పటికే పెళ్లయింది. కంగనా తన భర్తను దొంగిలించిందని ఆదిత్య పంచోలీ భార్య జరీనా వహాబ్ ఆరోపించారు. ఆదిత్యతో కంగనా దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు డేటింగ్లో ఉన్నారు. తామిద్దరూ భార్యాభర్తల్లా కలిసి ఉన్నామని స్వయంగా ఆదిత్య పంచోలీనే ఒప్పుకున్నారు. దీంతో కంగనా ఇతరుల భర్తను లాక్కుందన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత హృతిక్ రోషన్తోనూ ఆమె పేరు వినిపించింది. అప్పుడు హృతిక్కి కూడా పెళ్లి అయ్యింది. ఆ తర్వాత తన భార్యతో విడిపోయి ఇప్పుడు ఒంటరిగానే ఉండిపోయాడు.
ఫ్రెండ్ భర్తతో హన్సిక మోత్వాని
నటి హన్సిక మోత్వాని వేరొకరి భర్తను దొంగిలించారనే ఆరోపణలు గత ఏడాది బలంగా వినిపించాయి. హన్సిక భర్త సోహైల్ ఖతురియా.. ఆమె బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రింకీ భర్త. దీంతో హన్సిక తన స్నేహితురాలి భర్తనే తన బుట్టలో వేసుకుందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ ఆరోపణలను హన్సిక ఖండిస్తూనే ఉన్నారు.
బ్రాడ్ పిట్తో ఏంజెలినా జోలీ
ఇక హాలీవుడ్ విషయానికొస్తే, ఫేమస్ స్టార్ ఏంజెలినా జోలీ 2014లో బ్రాడ్ పిట్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. నిజానికి బ్రాడ్ పిట్ అప్పటికే హాలీవుడ్ నటి జెన్నిఫర్ అనిస్టన్ భర్త. ఈ నేపథ్యంలో, జెన్నిఫర్ భర్తను ఏంజెలినా మాయ చేసిందనే ఆరోపణలు ఆమెపై ఉన్నాయి. ఈ గొడవంతటి తర్వాత బ్రాడ్ పిట్ తన మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చారు.
కెవిన్తో బ్రిట్నీ స్పియర్స్
పాప్ స్టార్ బ్రిట్నీ స్పియర్స్ మూడుసార్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2004లో కెవిన్ ఫెడర్లైన్తో బ్రిట్నీకి రెండో పెళ్లి జరిగింది. అయితే, కెవిన్కు అప్పటికే పెళ్లయింది. నటి షార్ జాక్సన్ గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు, ఆమెను వదిలేసి కెవిన్.. బ్రిట్నీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. బ్రిట్నీ తన భర్తను ఎగరేసుకుపోయిందని నటి షార్ జాక్సన్ ఆరోపించారు. ఇలా వేరొకరి భర్తను పెళ్లి చేసుకున్నా ఈ జంట ఎక్కువ కాలం కలిసి లేదు. వీళ్లిద్దరూ 2007లో విడాకులు తీసుకున్నారు.