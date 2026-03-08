- Home
నయనతారకి టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నుంచి మరో కళ్ళు చెదిరే ఆఫర్.. పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ లోడింగ్ ?
సల్మాన్ ఖాన్ తన అప్కమింగ్ సినిమాలతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. సమాచారం ప్రకారం, ఆయన ఇటీవల 1-2 కొత్త సినిమాలు సైన్ చేశారట. వాటిలో ఒక యాక్షన్ సినిమాలో సౌత్ హీరోయిన్కు ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాపై మేకర్స్ పెద్ద ప్లానే వేస్తున్నారని టాక్.
సల్మాన్ ఖాన్ కొత్త సినిమా
సల్మాన్ ఖాన్ ఈ మధ్య కొన్ని కొత్త సినిమాలు సైన్ చేశారు. వాటిలో ఒకటి సూపర్ హీరో మూవీ కాగా, మరొకటి యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాకు సంబంధించి ఒక క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చింది. ఇది విని అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం
సల్మాన్ ఖాన్ను స్క్రీన్పై యాక్షన్ రోల్స్లో చూసేందుకే అభిమానులు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అందుకే ఆయన ఒక యాక్షన్ సినిమా సైన్ చేశారు. ఈ సినిమాకు సౌత్ ఫేమస్ డైరెక్టర్, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
నయనతార హీరోయిన్
డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి తీస్తున్న ఈ కొత్త యాక్షన్ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్గా నటించనుంది. సల్మాన్ ఖాన్తో ఆమెకు ఇదే మొదటి సినిమా. ఈ ఇద్దరినీ మొదటిసారి స్క్రీన్పై చూడటానికి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
షారుఖ్ ఖాన్తో 'జవాన్'
సల్మాన్ ఖాన్ యాక్షన్ సినిమాలో నయనతారను తీసుకోవడం వెనుక మేకర్స్ పెద్ద ప్లానే వేశారు. ఎందుకంటే, నయనతార ఇంతకుముందు షారుఖ్ ఖాన్తో 'జవాన్' సినిమాలో నటించింది. ఆ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ అయింది. ఇప్పుడు సల్మాన్ సినిమాతో కూడా అదే హిస్టరీ రిపీట్ చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.
అప్కమింగ్ యాక్షన్ సినిమా
మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, సల్మాన్ ఖాన్ తన అప్కమింగ్ యాక్షన్ సినిమా షూటింగ్ను వచ్చే నెల, అంటే ఏప్రిల్ నుంచి మొదలుపెట్టనున్నారు. అయితే, నయనతార మాత్రం షూటింగ్ సెట్లో కాస్త ఆలస్యంగా జాయిన్ అవుతుంది.
ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు
సల్మాన్ ఖాన్ ఈ బిగ్ బడ్జెట్ సినిమా రిలీజ్ కోసం 2027 ఈద్ను లాక్ చేశారు. ఇది ఒక భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా అని, దీన్ని చాలా హై బడ్జెట్తో తీస్తామని ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు తెలిపారు.
డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా
సల్మాన్ ఖాన్ ప్రస్తుతం తన 'బ్యాటిల్ ఆఫ్ గాల్వాన్' సినిమాపై ఫోకస్ పెట్టారు. ఈ సినిమాలోని కొన్ని సీన్లను ఆయన రీ-షూట్ చేస్తున్నారు. డైరెక్టర్ అపూర్వ లఖియా తీస్తున్న ఈ సినిమా ఈ ఏడాదే ఆగస్టు 14న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో చిత్రాంగద సింగ్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.