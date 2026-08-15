Sri Lanka vs India: భారత్ శ్రీలంక మధ్య గాలెలో జరుగుతున్న తొలి టెస్టు భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. టీమిండియా 600వ టెస్టు మ్యాచ్ ఆడుతున్న వేళ.. స్వాతంత్ర దినోత్సవమైన ఆగస్టు 15న దేవదత్ పడిక్కల్ సెంచరీతో సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు.
తొలి టెస్టు సెంచరీతో పడిక్కల్ సంచలనం
దాదాపు రెండేళ్ల విరామం తర్వాత టెస్టు జట్టులోకి తిరిగి వచ్చిన దేవదత్ పడిక్కల్ తనకు లభించిన అవకాశాన్ని అద్భుతంగా ఉపయోగించుకున్నాడు. మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన అతడు ఆరంభం నుంచే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడాడు. శ్రీలంక బౌలర్లను జాగ్రత్తగా ఎదుర్కొంటూనే చెత్త బంతులను బౌండరీలకు తరలించాడు. ఈ క్రమంలో పడిక్కల్ టెస్టుల్లో తన తొలి సెంచరీని నమోదు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో చక్కటి షాట్లతో పాటు పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఆడిన పరిణతి కూడా కనిపించింది. టెస్టు కెరీర్లో తొలి శతకమే కావడంతో ఈ ఇన్నింగ్స్ అతడి వ్యక్తిగతంగా కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా మారింది.
పంద్రాగస్టున టెస్టు సెంచరీ చేసిన తొలి భారత బ్యాటర్
ఆగస్టు 15న టెస్టు మ్యాచ్లో శతకం సాధించడం ద్వారా పడిక్కల్ మరో అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున టెస్టుల్లో సెంచరీ చేసిన తొలి భారత బ్యాటర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత తరఫున సెంచరీ చేసిన ఆటగాళ్లలో విరాట్ కోహ్లీ పేరు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. 2019లో వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డేలో కోహ్లీ 114 పరుగులతో అజేయ శతకం సాధించాడు. ఆ మ్యాచ్ ఆగస్టు 14న ప్రారంభమైనప్పటికీ భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 15 తెల్లవారుజామున కోహ్లీ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. అయితే పంద్రాగస్టు రోజున టెస్టుల్లో శతకం సాధించిన ఘనత మాత్రం ఇప్పుడు పడిక్కల్ ఖాతాలో చేరింది. మరోవైపు గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున టెస్టు సెంచరీ చేసిన తొలి భారత బ్యాటర్గా విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు సృష్టించాడు. 2012లో ఆస్ట్రేలియాపై కోహ్లీ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు.
600వ టెస్టు మ్యాచ్కు పడిక్కల్ శతకం ప్రత్యేక ఆకర్షణ
శ్రీలంకతో గాలెలో ప్రారంభమైన ఈ టెస్టు టీమిండియాకు 600వ టెస్టు మ్యాచ్. 1932లో టెస్టు క్రికెట్లో అడుగుపెట్టిన భారత్.. దాదాపు తొమ్మిది దశాబ్దాల ప్రయాణం తర్వాత ఈ అరుదైన మైలురాయిని అందుకుంది. అదే సమయంలో భారత 600వ టెస్టుకు శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తుండటం మరో విశేషం. దేశ 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జరుగుతున్న మ్యాచ్లోనే ఈ మైలురాయి రావడంతో మ్యాచ్కు మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
టెస్టు క్రికెట్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన జట్ల జాబితాలో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది. ఇంగ్లండ్ 1,097 టెస్టులతో ముందుండగా.. ఆస్ట్రేలియా 883 టెస్టులతో రెండో స్థానంలో ఉంది. భారత్ 600 టెస్టులతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. వెస్టిండీస్ 596 టెస్టులతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది.
మూడో స్థానంలో 19 టెస్టుల నిరీక్షణకు తెర
భారత టెస్టు జట్టులో మూడో నంబర్ బ్యాటింగ్ స్థానం కొంతకాలంగా చర్చనీయాంశంగా ఉంది. ఈ స్థానంలో గత 19 టెస్టుల్లో భారత బ్యాటర్ నుంచి సెంచరీ నమోదు కాలేదు. పడిక్కల్ శతకంతో ఈ సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు ముగింపు పలికాడు. విదేశీ గడ్డపై మూడో స్థానంలో సెంచరీ చేసిన భారత బ్యాటర్ల జాబితాలోనూ పడిక్కల్ చేరాడు. 21వ శతాబ్దంలో భారత్ తరఫున టెస్టుల్లో మూడో స్థానంలో ఆడి సెంచరీ చేసిన రెండో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్గా కూడా రికార్డు సాధించాడు.
ఇంతకుముందు 2002లో సౌరవ్ గంగూలీ జింబాబ్వేపై మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తూ 136 పరుగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ భారత ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ ఈ స్థానంలో శతకం సాధించడానికి సుదీర్ఘ సమయం పట్టింది. పడిక్కల్ ఇప్పుడు ఆ జాబితాలో గంగూలీ తర్వాతి స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు.
తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ భారీ స్కోరు
పడిక్కల్ సెంచరీతో భారత ఇన్నింగ్స్కు బలమైన పునాది పడింది. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ 2 వికెట్ల నష్టానికి 288 పరుగులు చేసింది. అప్పటికి దేవదత్ పడిక్కల్ 178 బంతుల్లో 131 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 12 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. మరో ఎండ్లో రిషభ్ పంత్ 36 బంతుల్లో 27 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. పంత్ ఖాతాలో 3 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. తొలి రోజు చివరి దశలో వీరిద్దరూ 52 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేశారు.
భారత్ తొలి రోజు 73 ఓవర్లలో 288/2 స్కోరు చేయగా.. రన్రేట్ 3.95గా ఉంది. శ్రీలంక బౌలర్లలో ధనంజయ డి సిల్వా 4 ఓవర్లు వేసి 15 పరుగులు ఇచ్చాడు. కేశర నువంత 21 ఓవర్లలో 98 పరుగులు ఇచ్చాడు. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి వికెట్లు పెద్దగా కోల్పోకుండా భారత్ బలమైన స్థితిలో నిలిచింది.