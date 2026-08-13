Mitchell Starc: టెస్టుల్లో మిచెల్ స్టార్క్ ఆల్ టైమ్ వరల్డ్ రికార్డ్
Mitchell Starc: బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ 434వ వికెట్ తీసి టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్గా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు.
నయా చరిత్ర సృష్టించిన స్టార్క్
ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ టెస్ట్ క్రికెట్లో సంచలన రికార్డు నమోదు చేశాడు. డార్విన్ లో బంగ్లాదేశ్తో జరుగుతున్న మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ ఓపెనర్ షాద్మాన్ ఇస్లామ్ వికెట్ తీయడం ద్వారా స్టార్క్ ఈ ఘనత సాధించాడు. తొమ్మిదో ఓవర్లో బౌలర్ నాథన్ క్యాచ్ తో ఈ వికెట్ పడగొట్టాడు. దీంతో టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్గా ప్రపంచ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
హేరాత్, కపిల్ దేవ్ రికార్డులు సమం
ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు మిచెల్ స్టార్క్ ఖాతాలో శ్రీలంక లెజెండరీ స్పిన్నర్ రంగన హేరాత్ పేరిట ఉన్న 433 వికెట్ల రికార్డు సమంగా ఉండేది. కానీ షాద్మాన్ ఇస్లామ్ను అవుట్ చేయడంతో తన వికెట్ల సంఖ్యను 434కి పెంచుకున్నాడు. దీంతో హేరాత్ను అధిగమించి అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. స్టార్క్ ఇప్పటివరకు 106 టెస్టుల్లో 434 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ దిగ్గజం కపిల్ దేవ్ రికార్డును కూడా స్టార్క్ సమం చేశాడు. కపిల్ దేవ్ 1978 నుండి 1994 మధ్య 131 మ్యాచ్ల్లో 434 వికెట్లు తీయగా, స్టార్క్ ఆయన కంటే 25 మ్యాచ్లు తక్కువగా ఆడి అదే వికెట్ల మైలురాయిని చేరుకోవడం విశేషం.
టాప్ 10 జాబితాకు అత్యంత సమీపంలో
36 ఏళ్ల ఈ ఆస్ట్రేలియన్ స్పీడ్స్టర్ ఇప్పుడు టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఆల్ టైమ్ టాప్ 10 అత్యధిక వికెట్ల వీరుల జాబితాలోకి ప్రవేశించడానికి కేవలం ఆరు వికెట్ల దూరంలో ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం 10వ స్థానంలో దక్షిణాఫ్రికా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ దిగ్గజం డేల్ స్టెయిన్ ఉన్నాడు. స్టెయిన్ 93 టెస్టుల్లో 439 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మరొక ఆరు వికెట్లు తీస్తే స్టార్క్, స్టెయిన్ రికార్డును దాటి టాప్ 10 లోకి ప్రవేశిస్తాడు.
కాగా, క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ ఫాస్ట్ బౌలర్లలో ఒకడిగా గుర్తింపు పొందిన స్టార్క్ అక్టోబర్ 2010లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. క్రికెట్లోని మూడు ఐసీసీ ప్రధాన ట్రోఫీలు (వన్డే వరల్డ్ కప్, టీ20 వరల్డ్ కప్, వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్) గెలుచుకున్న అరుదైన రికార్డు కూడా ఇతని సొంతం.
టెస్టుల్లో టాప్ 10 లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బౌలర్లు
1. మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా) - 106* మ్యాచ్లు, 434 వికెట్లు
2. రంగన హేరాత్ (శ్రీలంక) - 93 మ్యాచ్లు, 433 వికెట్లు
3. వసీం అక్రమ్ (పాకిస్తాన్) - 104 మ్యాచ్లు, 414 వికెట్లు
4. డేనియల్ వెటోరీ (న్యూజిలాండ్) - 113 మ్యాచ్లు, 362 వికెట్లు
5. చమింద వాస్ (శ్రీలంక) - 111 మ్యాచ్లు, 355 వికెట్లు
6. రవీంద్ర జడేజా (భారత్) - 89 మ్యాచ్లు, 348 వికెట్లు
7. ట్రెంట్ బౌల్ట్ (న్యూజిలాండ్) - 78 మ్యాచ్లు, 317 వికెట్లు
8. మిచెల్ జాన్సన్ (ఆస్ట్రేలియా) - 73 మ్యాచ్లు, 313 వికెట్లు
9. జహీర్ ఖాన్ (భారత్) - 92 మ్యాచ్లు, 311 వికెట్లు
10. డెరెక్ అండర్వుడ్ (ఇంగ్లాండ్) - 86 మ్యాచ్లు, 297 వికెట్లు
198 పరుగులకే కుప్పకూలిన ఆస్ట్రేలియా
మరోవైపు ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా జట్టును బంగ్లాదేశ్ పేసర్లు దెబ్బతీశారు. బంగ్లాదేశ్ యంగ్ బౌలర్ హసన్ మహ్మద్ సూపర్ బౌలింగ్తో విరుచుకుపడి 55 పరుగులకు 6 వికెట్లు తీసి తన కెరీర్ బెస్ట్ గణాంకాలను నమోదు చేశాడు. దీంతో ఆస్ట్రేలియా తొలి ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 198 పరుగులకే ఆలౌటైంది. బంగ్లాదేశ్పై టెస్టుల్లో ఆస్ట్రేలియాకిది అత్యల్ప స్కోరు కావడం గమనార్హం. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లలో సీనియర్ ప్లేయర్ స్టీవ్ స్మిత్ ఒక్కడే ఒంటరి పోరాటం చేసి 71 పరుగులు సాధించాడు. టాస్క్ అహ్మద్ 2, ఎబాదత్ హొస్సేన్ 2 వికెట్లతో రాణించారు. సుదీర్ఘమైన 23 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై మళ్లీ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతుండటం విశేషం.