India vs West Indies: రాంచీలో జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో వెస్టిండిస్ సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. టీమిండియా నిర్దేశించిన 249 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని వెస్టిండిస్ సునాయాసంగా చేధించింది. కెప్టెన్ హోప్ అద్భుత సెంచరీతో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు.
భారత్ భారీ స్కోరు..
రాంచీలోని జేఎస్సీఏ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత జట్టు భారీ స్కోరు సాధించింది. భారత బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడటంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 249 పరుగులు చేశారు. దీంతో వెస్టిండీస్ ముందు 250 పరుగుల విజయ లక్ష్యం నిలిచింది. భారీ లక్ష్యం కావడంతో భారత జట్టు విజయం సాధిస్తుందని అభిమానులు భావించారు. అయితే వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు మాత్రం ఆ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఆరంభం నుంచే ఎదురుదాడికి దిగారు.
కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ సెంచరీతో సరికొత్త జోరు
భారీ లక్ష్య ఛేదనలో వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. భారత బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ బౌండరీలు, సిక్సర్లతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. కేవలం 45 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్లతో 102 పరుగులు సాధించాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 226.67గా నమోదైంది. చివరి వరకు క్రీజులో నిలిచి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. కెప్టెన్గా ముందుండి నడిపిస్తూ సెంచరీ సాధించడం ఈ మ్యాచ్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
రూథర్ఫోర్డ్ మెరుపులు.. పవెల్ కీలక ఇన్నింగ్స్
షాయ్ హోప్కు షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ అద్భుతమైన సహకారం అందించాడు. కేవలం 37 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 84 పరుగులు చేశాడు. అతని స్ట్రైక్ రేట్ 227.03గా నమోదైంది. మరోవైపు రోవ్మన్ పావెల్ 13 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 24 పరుగులు సాధించి జట్టు స్కోరు వేగంగా పెరగడానికి తోడ్పడ్డాడు. రొమారియో షెపర్డ్ కూడా చివర్లో దూకుడుగా ఆడాడు. కేవలం 13 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 34 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లతో వెస్టిండీస్ లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా అందుకుంది.
భారత బౌలర్లపై విండీస్ బ్యాటర్ల ఆధిపత్యం
భారీ లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన భారత బౌలర్లకు వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. వికెట్లు పడుతున్నా పరుగుల వేగం తగ్గకుండా ఆడారు. కుల్దీప్ యాదవ్ బౌలింగ్లో రూథర్ఫోర్డ్ క్యాచ్ అవుట్గా వెనుదిరగగా, మయాంక్ యాదవ్ బౌలింగ్లో హెట్మయర్ డకౌట్ అయ్యాడు. రవిబిష్ణోయ్ బౌలింగ్లో పూరన్ కూడా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయాడు. అయినప్పటికీ హోప్, రూథర్ఫోర్డ్ భాగస్వామ్యం మ్యాచ్పై భారత జట్టు పట్టు సాధించకుండా చేసింది. చివర్లో షెపర్డ్ వేగంగా పరుగులు సాధించడంతో విండీస్ విజయం మరింత సులభమైంది.
18.3 ఓవర్లలోనే లక్ష్య ఛేదన.. విండీస్కు ఘన విజయం
వెస్టిండీస్ జట్టు 18.3 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 252 పరుగులు చేసి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. స్కోర్కార్డు ప్రకారం షాయ్ హోప్ 102, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ 84, రొమారియో షెపర్డ్ 34, రోవ్మన్ పావెల్ 24 పరుగులతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో మయాంక్ యాదవ్, కుల్దీప్ యాదవ్, రవిబిష్ణోయ్ వికెట్లు సాధించినా, భారీ లక్ష్యాన్ని కాపాడలేకపోయారు. 250 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఇంకా 9 బంతులు మిగిలి ఉండగానే లక్ష్యాన్ని చేధించింది. ముఖ్యంగా షాయ్ హోప్ అజేయ సెంచరీ ఈ మ్యాచ్లో విజయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది.