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- India vs New Zealand: టీమిండియాకు హెన్రీ, జేమిసన్ షాక్.. క్రైస్ట్చర్చ్ టెస్టులో కష్టాల్లో టీమిండియా
India vs New Zealand: టీమిండియాకు హెన్రీ, జేమిసన్ షాక్.. క్రైస్ట్చర్చ్ టెస్టులో కష్టాల్లో టీమిండియా
India vs New Zealand : క్రైస్ట్చర్చ్ టెస్టు రెండో రోజు భారత్ 116/6 పరుగులతో ఆటను ముగించింది. అంతకుముందు న్యూజిలాండ్ 356 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. రెండో రోజు హెన్రీ, జేమిసన్ భారత్ ను కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టారు.
రెండో రోజు షాక్.. కష్టాల్లో టీమిండియా
క్రైస్ట్చర్చ్లోని హెగ్లీ ఓవల్ లో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు రెండో రోజు భారత్కు తీవ్ర నిరాశ మిగిల్చింది. ఈ పర్యటనలో అత్యంత చెత్త రోజుగా ఇది నిలిచింది. భారత్ డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్ ఆశలు దాదాపు ఆవిరయ్యే పరిస్థితి ఉంది. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు చెలరేగడంతో భారత్ వరుసగా వికెట్లు సమర్పించుకుంది.
రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 116 పరుగులు చేసింది. ధ్రువ్ జురెల్ 7 పరుగులతో నాటౌట్గా ఉన్నాడు. న్యూజిలాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోరు 356 పరుగులతో పోలిస్తే భారత్ ఇంకా 240 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.
కివీస్ టెయిలెండర్ల దూకుడు.. చేజారిన క్యాచ్లు
గతంలో ఎదురైన తప్పులే మళ్లీ పునరావృతమయ్యాయి. ఫీల్డర్లు క్యాచ్లు జారవిడిచారు. బౌలర్లు కివీస్ టెయిలెండర్లకు పరుగులు సమర్పించారు. దీంతో న్యూజిలాండ్ 356 పరుగులు చేసింది. రెండో రోజు ఆట మొదలైన రెండో ఓవర్లోనే అన్షుల్ కంబోజ్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ను ఔట్ చేసి శుభారంభం ఇచ్చాడు. కానీ ఆ తర్వాత టామ్ బ్లండెల్, టెయిలెండర్లు కలిసి మరో 109 పరుగులు జోడించారు. మూడు క్యాచ్లు వదిలేయడం, తడబాటు బౌలింగ్ వారికి కలిసి వచ్చాయి. మనకు మాత్రం అలాంటి అవకాశాలు దక్కలేదు.
పిచ్ను వాడుకున్న న్యూజిలాండ్ పేసర్లు
భారత బ్యాటింగ్ వంతు వచ్చినప్పుడు కివీస్ పేసర్లు పిచ్ను చక్కగా వాడుకున్నారు. నలుగురు పేసర్లలో ఇద్దరికి హెగ్లీ ఓవల్ హోమ్ గ్రౌండ్. మరో ఇద్దరు సౌత్ ఐలాండ్కు చెందినవారు. బౌన్స్, వేగం, స్వింగ్ ఉన్న పిచ్పై ఎలా ఆడాలో మన బ్యాటర్లు చూపించలేకపోయారు.
చెత్త షాట్లు ఆడుతూ భారత బ్యాటర్లు వికెట్లు పారేసుకున్నారు. గందరగోళ ఆలోచనలు, తొందరపాటు నిర్ణయాలతో తడబడ్డారు. కేఎల్ రాహుల్, రిషభ్ పంత్ మాత్రమే పరిస్థితులకు తగ్గట్టు ఆడారు. ఇద్దరూ కలిసి 37 పరుగులు జోడించినా, ఎక్కువ సేపు క్రీజులో నిలబడలేకపోయారు.
మ్యాట్ హెన్రీ, జేమిసన్ దూకుడు
న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. యశస్వి జైస్వాల్ను మ్యాట్ హెన్రీ సులభంగా బుట్టలో వేసుకున్నాడు. మొదటి ఐదు బంతులు ఆఫ్ స్టంప్కు ఆవల, ఏడు నుంచి ఎనిమిది మీటర్ల దూరంలో పడ్డాయి. జైస్వాల్ వాటిని సులువుగా వదిలేశాడు. ఆరో బంతి మాత్రం ఊహించని విధంగా లోపలికి వచ్చి బెయిల్స్ను ఎగురగొట్టింది.
దేవదత్ పడిక్కల్ కూడా కివీస్ పేసర్ల వ్యూహాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు. 19 బంతుల్లో 21 పరుగులు వేగంగా చేసినా, చివరకు జేమిసన్ బౌలింగ్లో వికెట్ కీపర్ బ్లండెల్కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుతిరిగాడు.
గిల్, పంత్, రాహుల్ వికెట్లు.. మూడో రోజుపై ఉత్కంఠ
హెన్రీ వేసిన బంతులకు ఇబ్బంది పడిన గిల్, చివరకు జేమిసన్ బౌలింగ్లో టామ్ లాథమ్కు క్యాచ్ ఇచ్చి 17 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. టీ బ్రేక్కు ముందే గిల్ క్రీజు వీడటంతో భారత్ కష్టాల్లో పడింది. ఆ తర్వాత పంత్, రాహుల్ కొద్దిసేపు ఆశలు రేపారు.
జాకబ్ డఫీ బౌలింగ్లో పంత్ దూకుడుగా ఆడి 23 పరుగుల వద్ద ఔటయ్యాడు. కాసేపటికే రాహుల్ కూడా 25 పరుగుల వద్ద వెనుతిరిగాడు. రెండో రోజు చివరి బంతికి వాషింగ్టన్ సుందర్ (10) ఔట్ అయ్యాడు. మూడో రోజు భారత్కు పెద్ద పరీక్షే ఎదురుకానుంది.
మొదటి ఇన్నింగ్స్ స్కోరు వివరాలు
న్యూజిలాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ (356/10 - 116.3 ఓవర్లు):
న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్: టామ్ లాథమ్ 59 పరుగులు, టామ్ బ్లండెల్ 89 పరుగులు, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 36 రన్స్
భారత బౌలింగ్: ఆకాశ్ దీప్ 5 వికెట్లు (99 పరుగులు), అన్షుల్ కంబోజ్ 2, గుర్నూర్ బ్రార్ 2, వాషింగ్టన్ సుందర్ 1.
భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ (116/6 - 46 ఓవర్లు):
కేఎల్ రాహుల్ 25 పరుగులు, పంత్ 23 పరుగులు,
జేమిసన్ 2 వికెట్లు, జాకబ్ డఫీ 2 వికెట్లు.