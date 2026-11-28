- Home
- Sports
- Mumbai Indians Captains: సచిన్ నుంచి రోహిత్ వరకు.. ముంబై ఇండియన్స్ను ఏలిన కెప్టెన్ల పూర్తి లిస్ట్ ఇదే
Mumbai Indians Captains: సచిన్ నుంచి రోహిత్ వరకు.. ముంబై ఇండియన్స్ను ఏలిన కెప్టెన్ల పూర్తి లిస్ట్ ఇదే
Mumbai Indians Captains: ఐపీఎల్ 2027 సీజన్ కోసం ముంబై ఇండియన్స్ మళ్ళీ రోహిత్ శర్మకు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించింది. సచిన్ టెండూల్కర్ నుంచి రోహిత్ వరకు ఎంఐ కెప్టెన్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ఐపీఎల్ 2027 కోసం ముంబై ఇండియన్స్ బిగ్ డెసిషన్
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) చరిత్రలో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన జట్టు ముంబై ఇండియన్స్. త్వరలో జరగబోయే ఐపీఎల్ 2027 ఎడిషన్ కోసం ఈ ఫ్రాంచైజీ ఒక కీలక ప్రకటన చేసింది. తమ జట్టు కొత్త కెప్టెన్గా మళ్ళీ రోహిత్ శర్మను నియమిస్తున్నట్లు ముంబై ఇండియన్స్ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఐపీఎల్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టును నడిపించిన కెప్టెన్లు ఎవరు, వారి రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?
సచిన్ టెండూల్కర్: ఫస్ట్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ముంబై ఇండియన్స్
ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు మొట్టమొదటి కెప్టెన్ క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్. ఫ్రాంచైజీ ఆరంభంలోనే జట్టును నడిపించే బాధ్యతను సచిన్ తీసుకున్నారు. 2007 నుంచి 2011 వరకు సచిన్ టెండూల్కర్ ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. అయితే, తన కెప్టెన్సీ కాలంలో ఆయన జట్టుకు ఒక్క ఐపీఎల్ టైటిల్ను కూడా అందించలేకపోయారు. ఆ తర్వాత ఆయన కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నారు.
హర్భజన్ సింగ్, రికీ పాంటింగ్ కెప్టెన్సీ ప్రయాణం
సచిన్ తర్వాత ముంబై ఇండియన్స్ పగ్గాలు చేపట్టిన ఆటగాడు టీమిండియా మాజీ స్టార్ స్పిన్నర్ హర్భజన్ సింగ్. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ స్పిన్నర్లలో ఒకరిగా పేరుగాంచిన భజ్జీ, ఐపీఎల్ 2012 సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. కానీ, ఆయన సారథ్యంలో కూడా ముంబై ఫ్రాంచైజీకి ట్రోఫీ దక్కలేదు.
ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా మాజీ దిగ్గజ ఆటగాడు రికీ పాంటింగ్ను ముంబై ఇండియన్స్ తమ కెప్టెన్గా నియమించుకుంది. అయితే, పాంటింగ్ కేవలం 6 మ్యాచ్లకు మాత్రమే ఫ్రాంచైజీని నడిపించగలిగారు. ఆ సీజన్ మధ్యలోనే మేనేజ్మెంట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుని, పాంటింగ్ స్థానంలో రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్గా నియమించింది. ఆ నిర్ణయం జట్టు రాతనే మార్చేసింది. 2013లో రోహిత్ శర్మ ముంబై ఇండియన్స్కు మొట్టమొదటి ఐపీఎల్ టైటిల్ను అందించి చరిత్ర సృష్టించారు.
రోహిత్ శర్మ: ముంబై ఇండియన్స్ గోల్డెన్ ఎరా
ఐపీఎల్ 2027 కోసం మళ్ళీ ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్గా ఎంపికైన రోహిత్ శర్మ, ఈ ఫ్రాంచైజీ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్గా నిలిచారు. 2013లో మధ్యలో బాధ్యతలు తీసుకుని కప్పు గెలిపించడమే కాకుండా, 2014 నుంచి 2022 వరకు పూర్తిస్థాయిలో ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. తన కెప్టెన్సీలో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు మొత్తం 5 ఐపీఎల్ టైటిళ్లను రోహిత్ శర్మ అందించారు. జట్టును ఐపీఎల్లో ఒక తిరుగులేని శక్తిగా మార్చడంలో హిట్మ్యాన్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
హార్దిక్ పాండ్యా: మూడేళ్ల కెప్టెన్సీ, పంజాబ్ కింగ్స్కు ట్రేడ్
ఈ లిస్ట్లో తర్వాత ఉన్న ఆటగాడు స్టార్ ఇండియన్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా. గుజరాత్ టైటాన్స్ నుంచి ట్రేడ్ ద్వారా ముంబై ఇండియన్స్లోకి వచ్చిన హార్దిక్ పాండ్యా, ఐపీఎల్ 2023లో కెప్టెన్గా నియమితులయ్యారు. హార్దిక్ పాండ్యా మొత్తం మూడేళ్ల పాటు ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
అయితే, ఈ మూడేళ్లలో ఆయన జట్టుకు ఒక్క టైటిల్ కూడా అందించలేకపోయారు. తాజాగా ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు ముందు స్టార్ పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్తో పాటు హార్దిక్ పాండ్యా పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు ట్రేడ్ అయ్యారు. దీంతో ముంబై ఇండియన్స్ మళ్ళీ తమ పాత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ వైపే మొగ్గు చూపింది.