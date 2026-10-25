IND W vs ZIM W: జింబాబ్వేతో జరిగిన మహిళల వన్డే సిరీస్లో భారత జట్టు మరో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. బరోడాలో జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత బ్యాటర్లు అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. 121 పరుగుల భారీ తేడాతో టీమిండియా గెలిచింది.
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్కు ఆరంభంలో కొన్ని ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. స్మృతి మంధాన పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే వెనుదిరగగా, షెఫాలీ వర్మ 8 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరింది. తేజల్ హసబ్నిస్ కూడా 3 పరుగులకే ఔటైంది. ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ జట్టును ఆదుకుంది. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ భారీ షాట్లతో పరుగులు రాబట్టింది.
మొత్తం 121 బంతులు ఎదుర్కొన్న హర్మన్ప్రీత్ 15 ఫోర్ల సాయంతో 126 పరుగులు చేసింది. మరోవైపు ప్రతికా రావల్ 67 బంతుల్లో 61 పరుగులు సాధించి ఇన్నింగ్స్కు స్థిరత్వాన్ని అందించింది. కీలక సమయంలో వీరిద్దరూ చేసిన పరుగులు భారత్ భారీ స్కోరు సాధించడానికి దోహదపడ్డాయి.
దీప్తి శర్మ మెరుపు సెంచరీ
హర్మన్ప్రీత్కు తోడుగా దీప్తి శర్మ కూడా బ్యాట్తో సత్తా చాటింది. జింబాబ్వే బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా దూకుడుగా ఆడింది. కేవలం 86 బంతుల్లోనే 15 ఫోర్లతో 106 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచింది. చివరి ఓవర్లలో దీప్తి వేగంగా పరుగులు సాధించడంతో భారత్ స్కోరు మరింత పెరిగింది. రిచా ఘోష్ 7 పరుగులు చేయగా, సయాలి సత్ఘరా 3 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచింది. మొత్తంగా భారత జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 328 పరుగులు చేసింది. హర్మన్ప్రీత్, దీప్తి ఇద్దరూ సెంచరీలు సాధించడం ఈ మ్యాచ్లో భారత్కు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది.
జింబాబ్వే పోరాటం వృథా
329 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన జింబాబ్వేకు భారత బౌలర్లు ఆరంభం నుంచే సవాల్ విసిరారు. వికెట్లు కోల్పోతూ వచ్చిన ఆ జట్టు బ్యాటర్లు భారీ భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పడంలో విఫలమయ్యారు. మోడెస్టర్ ముచిపకివా 49 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచింది. చిపో ముగెరి-ట్రిపానో 46 పరుగులు చేయగా, బెలోవెడ్ బిజా 34 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించింది. అయితే, వీరి వ్యక్తిగత ప్రదర్శనలు జట్టును విజయానికి దగ్గర చేయలేకపోయాయి. మిగతా బ్యాటర్లు ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేకపోవడంతో జింబాబ్వే 48.5 ఓవర్లలో 207 పరుగులకు ఆలౌటైంది. భారత్ నిర్దేశించిన లక్ష్యానికి ఆ జట్టు 121 పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది.
2-0తో సిరీస్ టీమిండియా కైవసం
రెండో వన్డేలోనూ విజయం సాధించడంతో భారత మహిళల జట్టు మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 2-0తో కైవసం చేసుకుంది. తొలి మ్యాచ్లో గెలిచిన భారత్, రెండో పోరులోనూ అదే జోరును కొనసాగించింది. బ్యాటింగ్లో హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, దీప్తి శర్మ శతకాలతో ఆకట్టుకోగా, బౌలింగ్లో ప్రత్యర్థిని తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం చేయడం జట్టుకు కలిసొచ్చింది. సమష్టి ప్రదర్శనతో సిరీస్ను దక్కించుకున్న టీమిండియా, చివరి వన్డేలోనూ గెలిచి సిరీస్ను క్లీన్స్వీప్ చేయాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగనుంది.