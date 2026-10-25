IND W vs ZIM W: జింబాబ్వేతో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత మహిళల జట్టు బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టింది. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, దీప్తి శర్మ అద్భుతమైన శతకాలతో చెలరేగారు. ప్రతికా రావల్ కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడటంతో జింబావ్వే ముందు భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది.
కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అద్భుత శతకం
భారత ఇన్నింగ్స్లో కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఆరంభం నుంచి ఆత్మవిశ్వాసంతో బ్యాటింగ్ చేసిన ఆమె, క్రీజులో కుదురుకున్న తర్వాత పరుగుల వేగాన్ని పెంచింది. బౌలర్లపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తూ బౌండరీలతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించింది. మొత్తంగా 121 బంతులు ఎదుర్కొన్న హర్మన్ప్రీత్ 126 పరుగులు సాధించింది. ఆమె ఇన్నింగ్స్లో 15 ఫోర్లు ఉన్నాయి. 104.13 స్ట్రైక్రేట్తో పరుగులు చేసిన కెప్టెన్, జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించడంలో ప్రధాన భూమిక పోషించింది. కీలక సమయంలో హర్మన్ప్రీత్ సాధించిన ఈ సెంచరీ భారత శిబిరంలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది.
దీప్తి శర్మ దూకుడు.. 86 బంతుల్లోనే సెంచరీ
మరోవైపు దీప్తి శర్మ కూడా తన బ్యాటింగ్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు సవాల్ విసిరింది. హర్మన్ప్రీత్కు చక్కటి సహకారం అందించిన ఆమె, అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా బంతిని బౌండరీకి తరలించింది. వేగంగా పరుగులు సాధిస్తూ భారత స్కోరు భారీ స్థాయికి చేరేలా చేసింది. దీప్తి కేవలం 86 బంతుల్లోనే 106 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 15 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ఆమె స్ట్రైక్రేట్ 123.26గా నమోదైంది. ఇద్దరు బ్యాటర్లు ఒకే ఇన్నింగ్స్లో శతకాలు సాధించడంతో భారత్కు భారీ స్కోరు సాధించే అవకాశం లభించింది. ముఖ్యంగా దీప్తి వేగంగా ఆడటం చివరి దశలో జట్టు పరుగుల రేటును పెంచింది.
ప్రతికా రావల్ కీలక ఇన్నింగ్స్
భారత జట్టు భారీ స్కోరు సాధించడంలో ప్రతికా రావల్ కూడా తన వంతు సహకారం అందించింది. టాప్ ఆర్డర్లో బ్యాటింగ్ చేసిన ఆమె, జట్టుకు అవసరమైన పరుగులు సాధిస్తూ ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టింది. ప్రతికా 67 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసింది. ఆమె ఇన్నింగ్స్లో నాలుగు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. హర్మన్ప్రీత్, దీప్తి శర్మలకు ముందు ప్రతికా అందించిన ఈ సహకారం భారత బ్యాటింగ్కు పునాది వేసింది. కీలక బ్యాటర్లు భారీ స్కోర్లు సాధించడంతో భారత్ ప్రత్యర్థి ముందు గట్టి లక్ష్యాన్ని ఉంచగలిగింది.
మిగతా బ్యాటర్ల ప్రదర్శన ఎలా ఉందంటే?
భారత జట్టులో మిగతా బ్యాటర్లు ఆశించిన స్థాయిలో పరుగులు చేయలేకపోయారు. షెఫాలీ వర్మ 8 పరుగులు చేసి వెనుదిరగగా, స్మృతి మంధానా ఖాతా తెరవకుండానే ఔటైంది. తేజల్ హస్బ్నిస్ మూడు పరుగులకే పరిమితమైంది. రిచా ఘోష్ ఏడు పరుగులు చేసింది. అయితే హర్మన్ప్రీత్, దీప్తి శర్మ, ప్రతికా రావల్ చేసిన పరుగులు ఈ లోటును భర్తీ చేశాయి. సయాలి సత్ఘరే మూడు పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచింది. కీలక బ్యాటర్లు భారీ ఇన్నింగ్స్లు ఆడటంతో మిగతా వికెట్లు త్వరగా పడినా భారత్ స్కోరుపై పెద్దగా ప్రభావం పడలేదు.
జింబాబ్వే ముందు 329 పరుగుల లక్ష్యం
భారత మహిళల జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి 328 పరుగులు సాధించింది. దీంతో జింబాబ్వే విజయానికి 329 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది. ఇద్దరు భారత బ్యాటర్లు సెంచరీలు సాధించడం, మరో బ్యాటర్ అర్ధశతకంతో రాణించడం ఈ భారీ స్కోరుకు ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పొచ్చు.