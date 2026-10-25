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- నీళ్లు తాగమని గుర్తు చేసే వాటర్ బాటిల్.. బ్లూటూత్ కనెక్షన్, స్మార్ట్ఫోన్లో అలర్ట్స్
నీళ్లు తాగమని గుర్తు చేసే వాటర్ బాటిల్.. బ్లూటూత్ కనెక్షన్, స్మార్ట్ఫోన్లో అలర్ట్స్
Smart water Bottle: రోజంతా పనుల్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల చాలామంది సమయానికి నీళ్లు తాగడం మర్చిపోతుంటారు. ఇలాంటి వారికి ఉపయోగపడేలా ఆక్వామైండర్ స్మార్ట్ వాటర్ బాటిల్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ బాటిల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
నీళ్లు తాగాలని గుర్తు చేసే ఎల్ఈడీ లైట్
ఈ స్మార్ట్ వాటర్ బాటిల్లో ప్రత్యేకంగా ఎల్ఈడీ లైట్ను ఏర్పాటు చేశారు. నిర్ణయించుకున్న సమయానికి ఈ లైట్ వెలిగి నీళ్లు తాగాలని గుర్తు చేస్తుంది. ఇందులో రిమైండర్ సమయాలను మన అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చు. బాటిల్లోని సౌండ్ రిమైండర్ సదుపాయం కూడా నీళ్లు తాగాల్సిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. శబ్దం అవసరం లేని సందర్భాల్లో సైలెంట్ మోడ్ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆఫీసులో పనిచేసేవారు, వ్యాయామం చేసేవారు, రోజంతా బిజీగా ఉండేవారికి ఈ సదుపాయం ఉపయోగపడుతుంది. అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ బాటిల్ అసలు ధర రూ. 4,499కాగా 60 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 1799కి లభిస్తోంది.
మొబైల్ యాప్తో అనుసంధానం
ఆక్వామైండర్ స్మార్ట్ వాటర్ బాటిల్ను మొబైల్ యాప్తో అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ ఫోన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. బ్లూటూత్ ద్వారా ఫోన్కు కనెక్ట్ చేసి రిమైండర్ సెట్టింగ్స్ను అవసరానికి అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చు. రోజువారీ పనుల్లో నిమగ్నమైనప్పుడు నీళ్లు తాగడం మర్చిపోకుండా ఉండేందుకు ఈ సదుపాయం సహాయపడుతుంది. అయితే యాప్లో అందుబాటులో ఉండే ఇతర ఫీచర్లు, వాటి పనితీరు యాప్ వెర్షన్పై ఆధారపడి ఉంటాయి.
వేడి, చల్లదనాన్ని ఎక్కువసేపు ఉంచే సదుపాయం
ఈ బాటిల్లో డబుల్ వాల్ వాక్యూమ్ ఇన్సులేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. అంటే బాటిల్కు రెండు పొరలు ఉండటంతో లోపల ఉన్న డ్రింక్స్ ఉష్ణోగ్రతను ఎక్కువసేపు నిలుపుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇందులో వేడి డ్రింక్స్ 12 గంటల వరకు, చల్లని పానీయాలు 24 గంటల వరకు ఉండేలా రూపొందించారు. అందువల్ల టీ, కాఫీ లేదా చల్లని నీటిని తీసుకెళ్లేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే బయట వాతావరణం, డ్రింక్ ప్రారంభ ఉష్ణోగ్రత వంటి అంశాల వల్ల ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.
600 ఎంఎల్ సామర్థ్యం..
ఈ ఆక్వామైండర్ బాటిల్ 600 మిల్లీలీటర్ల సామర్థ్యంతో వస్తుంది. ఆఫీసుకు, జిమ్కు లేదా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు వెంట తీసుకెళ్లవచ్చు. దీని రంగు ఆఫ్వైట్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేసిన ఈ బాటిల్ రోజువారీ వినియోగానికి అనువుగా ఉంటుంది. బాటిల్ మూతి వెడల్పుగా ఉండటం వల్ల లోపలి భాగాన్ని శుభ్రం చేయడం సులభం. అయితే ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉండేందుకు చేతులతోనే కడగాలని కంపెనీ సూచిస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలు ఉన్నందున శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఛార్జింగ్ పోర్ట్లోకి నీరు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
15 రోజుల బ్యాటరీ, యూఎస్బీ-సీ ఛార్జింగ్
ఈ స్మార్ట్ బాటిల్లో రిమైండర్ ఫీచర్ల కోసం రీఛార్జ్ చేసుకునే బ్యాటరీని అందించారు. కంపెనీ వివరాల ప్రకారం, ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 15 రోజుల వరకు బ్యాటరీ పనిచేస్తుంది. అయితే వినియోగం, రిమైండర్ సెట్టింగ్స్ను బట్టి బ్యాటరీ పనితీరులో మార్పులు ఉండవచ్చు. యూఎస్బీ-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ద్వారా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అనుకూలమైన ఛార్జర్, పవర్ బ్యాంక్ లేదా ల్యాప్టాప్ ద్వారా ఛార్జింగ్ చేసుకునే వీలుంది. ఈ బాటిల్ బీఐఎస్ సర్టిఫికేషన్తో పాటు 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' ఉత్పత్తిగా అందుబాటులో ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.