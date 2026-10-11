IND vs WI 3rd T20: ఇండోర్లో వెస్టిండీస్తో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో భారత జట్టు 14 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. భారత బ్యాటర్లు భారీ స్కోరు సాధించగా, బౌలర్లు కీలక సమయంలో వికెట్లు తీసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు.
అభిషేక్ శర్మ దూకుడు.. పవర్ప్లేలోనే పరుగుల వేట
టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టుకు ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని అందించాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడిన అతడు కేవలం 30 బంతుల్లోనే 69 పరుగులు సాధించాడు. మరోవైపు సంజూ శాంసన్ కేవలం 3 పరుగులకే వెనుదిరిగినా, అభిషేక్ తన దూకుడును కొనసాగిస్తూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. అతడి వేగవంతమైన బ్యాటింగ్తో భారత్ భారీ స్కోరుకు బలమైన పునాది పడింది.
ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ మెరుపులు.. 223 పరుగుల స్కోరు
అభిషేక్ శర్మ తర్వాత ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ భారత ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించారు. ఇషాన్ కిషన్ కేవలం 18 బంతుల్లో 37 పరుగులు చేసి ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాడు. తిలక్ వర్మ 16 బంతుల్లో 28 పరుగులు సాధించి జట్టు స్కోరుకు విలువైన పరుగులు జోడించాడు. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి 14 బంతుల్లో 21 పరుగులు చేయగా, అక్షర్ పటేల్ 14 బంతుల్లో 20 పరుగులతో రాణించాడు. శ్రేయస్ అయ్యర్ 12 పరుగులు, నమన్ ధీర్ 10 పరుగులు సాధించారు. చివరి దశలో ప్రిన్స్ యాదవ్ ఆరు బంతుల్లో 13 పరుగులు చేయడంతో భారత్ స్కోరు 223 పరుగులకు చేరింది. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో రోస్టన్ చేజ్, షమర్ జోసెఫ్, షమర్ స్ప్రింగర్ రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టగా, గుడాకేశ్ మోతీ, కీమో పాల్ తలో వికెట్ తీశారు.
లక్ష్యం కోసం వెస్టిండీస్ పోరాటం..
224 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు కూడా ధీటుగా స్పందించారు. భారత బౌలర్లను ఎదుర్కొంటూ వేగంగా పరుగులు సాధించేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే భారీ లక్ష్యం కావడంతో ప్రతి ఓవర్లోనూ రన్రేట్ను కొనసాగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. భారత బౌలర్లు కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీస్తూ ప్రత్యర్థి జట్టు దూకుడుకు అడ్డుకట్ట వేశారు. వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు చివరి వరకు పోరాడినా, లక్ష్యానికి చేరువయ్యే సమయంలో అవసరమైన వేగంతో పరుగులు సాధించలేకపోయారు. దీంతో మ్యాచ్పై భారత్ క్రమంగా పట్టు సాధించింది.
చివర్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ కీలక దెబ్బ.. భారత్కు 14 పరుగుల విజయం
మ్యాచ్ చివరి ఓవర్లలో వెస్టిండీస్ విజయంపై ఆశలు పెట్టుకున్న సమయంలో భారత బౌలర్లు మరింత కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేశారు. ముఖ్యంగా అర్ష్దీప్ సింగ్ కీలక వికెట్ తీసి ప్రత్యర్థి జట్టు విజయావకాశాలను దెబ్బతీశాడు. షెర్ఫేన్ రూథర్ఫర్డ్ను బౌల్డ్ చేయడంతో వెస్టిండీస్పై ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది. చివరి వరకు పోరాడిన ఆ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 209 పరుగులే చేయగలిగింది. దీంతో టీమిండియా 14 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. బ్యాటింగ్లో భారీ స్కోరు సాధించడం, ఒత్తిడిలో బౌలర్లు సమర్థంగా రాణించడం భారత విజయానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.