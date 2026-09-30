IND vs WI: భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో టీమిండియా బ్యాటర్లు విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. 406 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో భారత ఓపెనర్లు విండీస్ బౌలింగ్ను పూర్తిగా దెబ్బ తీశారు. ఈ క్రమంలోనే గిల్ డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు.
గిల్ బ్యాట్ నుంచి పరుగుల వరద
వెస్టిండీస్ నిర్దేశించిన 405 పరుగుల భారీ స్కోర్ను ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన భారత్కు రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని అందించారు. ఆరంభంలో కాస్త ఆచితూచి ఆడిన గిల్.. ఆ తర్వాత గేరు మార్చి బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డాడు. 121 బంతులు ఎదుర్కొన్న గిల్ 203 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 24 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. స్ట్రైక్రేట్ 167.77గా ఉంది.
ఈ ఇన్నింగ్స్తో గిల్ మరోసారి వన్డే క్రికెట్లో తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాడు. తొలి వన్డేలో 110 పరుగులు చేసిన గిల్.. రెండో మ్యాచ్లోనూ సెంచరీతో కొనసాగిన జోరును ఏకంగా డబుల్ సెంచరీ వరకు తీసుకెళ్లాడు. తొలి వన్డేలోనే అతను 11వ వన్డే సెంచరీని నమోదు చేశాడు.
రోహిత్ కూడా సెంచరీతో అదుర్స్
గిల్కు మరో ఎండ్లో రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైన సహకారం అందించాడు. ఓపెనింగ్లోనే విండీస్ బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచిన రోహిత్.. 75 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అయితే 101 పరుగుల వద్ద జేడెన్ సీల్స్ బౌలింగ్లో ఎల్బీడబ్ల్యూగా వెనుదిరిగాడు. ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ మరో అరుదైన మైలురాయిని కూడా అందుకున్నాడు. వన్డేల్లో 12,000 పరుగుల మార్కును దాటిన ఏడో బ్యాటర్గా రికార్డుల్లోకి ఎక్కాడు.
40 ఓవర్లకే 372 పరుగులు
40 ఓవర్లు ముగిసేసరికి భారత్ 2 వికెట్ల నష్టానికి 372 పరుగులు చేసింది. గిల్ 203 పరుగులతో నాటౌట్గా ఉండగా, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 23 పరుగులతో అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు. భారత్ విజయానికి ఇంకా 34 పరుగులు మాత్రమే అవసరం ఉండగా, చేతిలో 8 వికెట్లు ఉన్నాయి.
ముందుగా విండీస్ భారీ స్కోర్
అంతకుముందు టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే వెస్టిండీస్ బ్యాటర్లు భారత బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 405 పరుగులు చేశారు. జాన్ క్యాంప్బెల్, షాయ్ హోప్, అమీర్ జాంగూ సెంచరీలతో మెరిశారు. వెస్టిండీస్కు వన్డేల్లో ఇదొక భారీ స్కోర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు గిల్ డబుల్ సెంచరీతో భారత ఛేదన పూర్తిగా విండీస్ చేతుల్లో నుంచి జారిపోయింది. 406 పరుగుల లక్ష్యంలో భారత్ విజయానికి కేవలం 34 పరుగుల దూరంలో ఉంది. మొదటి వన్డేలోనూ భారత్ విజయం సాధించడంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో టీమిండియా ఆధిక్యంలో ఉంది.