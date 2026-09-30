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- India vs West Indies: ఇండియా vs వెస్టిండీస్ 2వ వన్డే.. సిరాజ్ రీఎంట్రీ, ప్లేయింగ్ 11లో భారీ మార్పులు
India vs West Indies: ఇండియా vs వెస్టిండీస్ 2వ వన్డే.. సిరాజ్ రీఎంట్రీ, ప్లేయింగ్ 11లో భారీ మార్పులు
India vs West Indies: వెస్టిండీస్తో రెండో వన్డేకి టీమిండియా సిద్ధమైంది. పిచ్కి తగ్గట్టు ప్లేయింగ్ 11లో సిరాజ్ తిరిగొచ్చే అవకాశం ఉంది. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్లలో ఒకరు అవుట్ కానున్నారు.
సిరీస్ క్లీన్ స్వీప్పై కన్ను.. భారత తుది జట్టు వివరాలు ఇవే
వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టిన భారత జట్టు, ఇప్పుడు రెండో వన్డేకి రెడీ అయిపోయింది. మొదటి మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, టీమిండియా కాంబినేషన్లో కొన్ని కీలక మార్పులు జరిగే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. సీనియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ మళ్లీ తుది జట్టులోకి వచ్చే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. గౌహతి పిచ్పై సిరాజ్ తన స్పెల్స్తో ప్రత్యర్థిని దెబ్బకొట్టగలడని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ భావిస్తోంది.
భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్లో రెండో మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 30న (బుధవారం) గౌహతిలోని బర్సపారా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది. తిరువనంతపురంలో జరిగిన మొదటి మ్యాచ్లో భారత్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్సీలోని భారత జట్టు ఈ మ్యాచ్ కూడా గెలిచి సిరీస్ సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. ఈ పోరు భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది.
ప్లేయింగ్ 11లో బౌలింగ్ బ్యాలెన్స్ పై ఫోకస్
మ్యాచ్కి ముందు అందరి దృష్టి టీమిండియా ప్లేయింగ్ 11 పైనే ఉంది. తిరువనంతపురం మ్యాచ్లో భారత్ ఆరుగురు బౌలింగ్ ఆప్షన్లతో బరిలోకి దిగింది, కానీ వారిలో ముగ్గురు మాత్రమే స్పెషలిస్ట్ బౌలర్లు ఉన్నారు. అప్పుడు బ్యాటింగ్ డెప్త్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు గౌహతి వన్డేలో అదే కాంబినేషన్ను కంటిన్యూ చేయాలా లేక బౌలింగ్ను మరింత స్ట్రాంగ్ చేయడం కోసం ఒక అదనపు స్పెషలిస్ట్ పేసర్ను టీమ్లోకి తీసుకోవాలా అనే ఆలోచనలో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది.
సిరాజ్ ఇన్.. నితీష్ లేదా నమన్పై వేటు?
బుమ్రా ఆసియా క్రీడలు 2026లో భారత జట్టుతో ఉండగా, హార్దిక్ పాండ్యా గాయం వల్ల ఈ సిరీస్కు దూరమయ్యాడు. ఇలాంటి సమయంలో పేస్ విభాగంలో మహమ్మద్ సిరాజ్ టీమ్లో అత్యంత అనుభవజ్ఞుడైన బౌలర్గా ఉన్నాడు. సిరాజ్ను తుది జట్టులోకి తీసుకుంటే భారత బౌలింగ్ లైనప్ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రెండో మ్యాచ్లోనే సిరీస్ ముగించాలని చూస్తున్న భారత్కు ఇది ప్లస్ అవుతుంది. అయితే సిరాజ్ జట్టులోకి వస్తే నమన్ ధీర్ లేదా నితీష్ కుమార్ రెడ్డిలలో ఒకరు బెంచ్ పరిమితం కాక తప్పదు.
నితీష్, నమన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది?
తన డెబ్యూ మ్యాచ్లో నమన్ ధీర్కు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాలేదు, కానీ బౌలింగ్లో 5 ఓవర్లు వేసి 33 రన్స్ ఇచ్చాడు. అయినప్పటికీ ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ తర్వాత అతన్ని పక్కన పెట్టడం టీమ్ మేనేజ్మెంట్కు అంత ఈజీ నిర్ణయం కాదు. మరోవైపు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి మొదటి వన్డేలో 5 ఓవర్లలో 45 రన్స్ ఇచ్చాడు. కొత్త బాల్తో వేసిన అతడి మొదటి ఓవర్ చాలా కాస్ట్లీగా మారింది. కానీ నితీష్ రోల్ కేవలం బౌలింగ్కే పరిమితం కాదు, అతను బ్యాటింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఇస్తాడు. అందుకే టీమ్లో అతనికి ప్రాధాన్యం ఉంది. హార్దిక్ పాండ్యా ఫిట్నెస్పై స్పష్టత లేకపోవడంతో, భారత్ నితీష్ను బ్యాకప్ ఆల్రౌండర్గా రెడీ చేయాలని చూస్తోంది.
స్పిన్ విభాగానికి కుల్దీప్ బిగ్ అసెట్
మొదటి వన్డేలో చైనామన్ బౌలర్ కుల్దీప్ యాదవ్ అదిరిపోయే రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. 10 ఓవర్లలో కేవలం 40 రన్స్ ఇచ్చి 4 వికెట్లు తీసి రచ్చ చేశాడు. అతడి బౌలింగ్ దెబ్బకు వెస్టిండీస్ పెద్ద స్కోరు కలలు కరిగిపోయాయి. అంతటి మెరుపు పెర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత కుల్దీప్ను రెండో వన్డే నుంచి తీసేయడం అసాధ్యం. స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్లో అతని స్థానం పక్కాగా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది.
భారత జట్టు అంచనా ప్లేయింగ్ 11:
రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నమన్ ధీర్/నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, గుర్నూర్ బ్రార్, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహమ్మద్ సిరాజ్.
వెస్టిండీస్ జట్టు అంచనా ప్లేయింగ్ 11:
జాన్ కాంప్బెల్, జ్యువెల్ ఆండ్రూ, కీసీ కార్టీ, షాయ్ హోప్ (వికెట్ కీపర్/కెప్టెన్), అమీర్ జంగూ, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్, రోస్టన్ చేజ్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, గుడాకేష్ మోతీ, అల్జారీ జోసెఫ్, జేడెన్ సీల్స్.