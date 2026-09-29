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- Most Sixes: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన టాప్ 10 బ్యాటర్లు ఎవరో తెలుసా?
Most Sixes: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన టాప్ 10 బ్యాటర్లు ఎవరో తెలుసా?
Most Sixes: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన టాప్ 10 బ్యాటర్ల జాబితాలో విరాట్ కోహ్లీ చేరారు. రోహిత్ శర్మ 665 సిక్సర్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. టాప్ 10 లిస్ట్ లో ఎవరెవరున్నారో తెలుసా?
సిక్సర్ల వేటలో విరాట్ కోహ్లీ విధ్వంసం.. టాప్ 10 లిస్ట్లో కింగ్ ఎంట్రీ
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ చరిత్రలో సిక్సర్లు కొట్టడం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన కళ. మైదానంలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ, బంతిని స్టాండ్స్లోకి పంపే ధాటి ఉన్న బ్యాటర్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. తిరువనంతపురంలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి వన్డే మ్యాచ్లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగిపోయారు.
ఈ మ్యాచ్లో 139 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచిన కోహ్లీ, తన ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 9 సిక్సర్లు బాదారు. ఈ మెరుపు ప్రదర్శనతో ఆయన అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన టాప్ 10 బ్యాటర్ల జాబితాలోకి అధికారికంగా ప్రవేశించారు. మరి ప్రపంచ క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన ఆ టాప్ 10 బ్యాటర్లు ఎవరో తెలుసా?
రోహిత్ శర్మ సిక్సర్ల రికార్డు
భారత మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. తన టైమింగ్, పుల్ షాట్లతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న రోహిత్ శర్మ ఇప్పటివరకు 548 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో ఏకంగా 665 సిక్సర్లు బాది మొదటి స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.
క్రిస్ గేల్, షాహిద్ అఫ్రిదీ
వెస్టిండీస్ మాజీ ఓపెనర్, 'యూనివర్స్ బాస్' క్రిస్ గేల్ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 551 ఇన్నింగ్స్ల్లో 553 సిక్సర్లు కొట్టి రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. అలాగే పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ షాహిద్ అఫ్రిదీ 508 మ్యాచ్ల్లో 476 సిక్సర్లతో ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
జాస్ బట్లర్, బ్రెండన్ మెక్కలమ్
ఇంగ్లాండ్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ జాస్ బట్లర్ ఇప్పటివరకు 426 మ్యాచ్లలో 418 సిక్సర్లు బాది నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు. న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ బ్రెండన్ మెక్కలమ్ తన కెరీర్లో 474 మ్యాచ్ల్లో 398 సిక్సర్లు బాది ఐదో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు.
మార్టిన్ గుప్టిల్, ఎమ్ఎస్ ధోని, జయసూర్య
న్యూజిలాండ్ మాజీ ఓపెనర్ మార్టిన్ గుప్టిల్ 402 మ్యాచ్ల్లో 383 సిక్సర్లు కొట్టి ఆరో స్థానంలో నిలిచారు. భారత మాజీ కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్ దిగ్గజం ఎమ్ఎస్ ధోని 526 మ్యాచ్ల్లో 359 సిక్సర్లతో ఏడో స్థానంలో ఉన్నారు. శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ సనత్ జయసూర్య 651 మ్యాచ్ల్లో 352 సిక్సర్లు బాది ఎనిమిదో స్థానాన్ని ఆక్రమించారు.
మోర్గాన్, విరాట్ కోహ్లీ
ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ ఇయాన్ మోర్గాన్ 361 మ్యాచ్ల్లో 346 సిక్సర్లు కొట్టి తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచారు. ఆదివారం తిరువనంతపురంలో వెస్టిండీస్తో జరిగిన తొలి వన్డేలో 9 సిక్సర్లు బాది 139 పరుగులు చేసిన విరాట్ కోహ్లీ పదో స్థానానికి ఎగబాకారు. ప్రస్తుతం కోహ్లీ ఖాతాలో 630 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో 334 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.