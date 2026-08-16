IND vs SL Test Day 2: శ్రీలంకతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియా పట్టు బిగిస్తోంది. గాలెలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో రెండో రోజు వర్షం పదేపదే అంతరాయం కలిగించినా.. భారత బ్యాటర్లు కీలక పరుగులు సాధించారు.
వర్షంతో ఆలస్యంగా మొదలైన రెండో రోజు ఆట
గాలెలో రెండో రోజు ఆటకు వర్షం తీవ్ర అంతరాయం కలిగించింది. ఉదయం నుంచి వర్షం కురవడంతో తొలి సెషన్ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. మైదాన సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు పిచ్ను సిద్ధం చేసేందుకు ప్రయత్నించినా.. వాతావరణం సహకరించలేదు. చివరకు వర్షం తగ్గి పరిస్థితులు అనుకూలించడంతో మధ్యాహ్నం 2:35 గంటలకు ఆట ప్రారంభమైంది. తొలి రోజు 288/2తో ఆట ముగించిన భారత్.. రెండో రోజు అదే స్కోరుతో ఇన్నింగ్స్ను కొనసాగించింది. అప్పటికే సెంచరీ పూర్తి చేసిన దేవదత్ పడిక్కల్పై భారీ స్కోరు సాధించాలన్న బాధ్యత ఉండగా.. అతడికి ఇతర బ్యాటర్లు అండగా నిలిచారు.
167 పరుగులతో అదరగొట్టిన దేవదత్ పడిక్కల్
తొలి టెస్టులో తన తొలి శతకాన్ని నమోదు చేసిన దేవదత్ పడిక్కల్ రెండో రోజు కూడా అదే దూకుడును కొనసాగించాడు. శ్రీలంక బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంటూ తన స్కోరును 150 దాటించాడు. చివరకు 230 బంతుల్లో 167 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 15 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. ఎడమచేతి స్పిన్నర్ ప్రభాత్ జయసూర్య బౌలింగ్లో స్టంప్ ఔట్ కావడంతో పడిక్కల్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. భారత్ భారీ స్కోరు సాధించడంలో పడిక్కల్ ఇన్నింగ్స్ కీలకంగా మారింది. అతడు క్రీజులో ఉన్నంతసేపు భారత స్కోరు వేగంగా పెరిగింది. 167 పరుగులతో అతడు టెస్టు కెరీర్లోనే ప్రత్యేక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
రాహుల్ 82.. జురెల్ కీలక అర్ధ శతకం
రెండో రోజు భారత్కు కేఎల్ రాహుల్ కూడా విలువైన పరుగులు అందించాడు. 175 బంతులు ఎదుర్కొన్న రాహుల్ 82 పరుగులు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. కేశర నువంత బౌలింగ్లో క్యాచ్ ఇచ్చి రాహుల్ పెవిలియన్ చేరాడు. ఆ తర్వాత వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ధ్రువ్ జురెల్ బాధ్యత తీసుకున్నాడు. లోయర్ ఆర్డర్లోకి వచ్చిన జురెల్ ఎంతో ప్రశాంతంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. అవసరమైన సమయంలో బౌండరీలు బాదుతూ భారత స్కోరును ముందుకు నడిపించాడు. జురెల్ 68 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేశాడు. అతడి స్కోరులో నాలుగు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉన్నాయి. ప్రభాత్ జయసూర్య బౌలింగ్లో ధనంజయ డి సిల్వాకు క్యాచ్ ఇచ్చి జురెల్ ఔటయ్యాడు. అయితే అప్పటికే భారత్ 400 పరుగుల మార్కును దాటింది.
శ్రీలంక స్పిన్నర్లకు ఏడు వికెట్లు
భారత బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టడంలో శ్రీలంక స్పిన్నర్లు ప్రభాత్ జయసూర్య, కేశర నువంత కీలక పాత్ర పోషించారు. వీరిద్దరూ కలిసి ఏడు వికెట్లు పడగొట్టారు. ప్రభాత్ జయసూర్య 39 ఓవర్లు వేసి 109 పరుగులు ఇచ్చి నాలుగు వికెట్లు తీశాడు. కేశర నువంత 39 ఓవర్లలో 175 పరుగులు ఇచ్చి మూడు వికెట్లు సాధించాడు. ముఖ్యంగా నువంత బౌలింగ్లో టర్న్తో పాటు మంచి బౌన్స్ కూడా కనిపించింది. భారత్ బ్యాటర్లలో రిషభ్ పంత్ 39, రవీంద్ర జడేజా 13, మానవ్ సుతార్ 24, మహ్మద్ సిరాజ్ 11 పరుగులు చేశారు. శుభ్మన్ గిల్ 16 పరుగులకే వెనుదిరిగాడు. యశస్వి జైస్వాల్ 32 పరుగులు చేశాడు.
460/9తో భారత్.. క్రీజులో కుల్దీప్, ప్రసిద్ధ్
క్రిక్బజ్ స్కోర్ ప్రకారం రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ 116 ఓవర్లలో 460/9 వద్ద ఉంది. ప్రస్తుతం కుల్దీప్ యాదవ్ 12 పరుగులతో, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 1 పరుగుతో క్రీజులో ఉన్నారు. భారత ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 12 ఎక్స్ట్రాలు వచ్చాయి. టీమిండియా ఇప్పటికే 450 పరుగుల మార్కును దాటడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారీ ఆధిక్యం సాధించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మూడో రోజు ప్రారంభంలో చివరి వికెట్ను త్వరగా పడగొట్టి శ్రీలంకను బ్యాటింగ్కు దింపాలని భారత జట్టు భావిస్తోంది. అయితే గాలెలో వర్షం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. రెండో రోజు తొలి సెషన్ మొత్తం వర్షం కారణంగా వృథా కావడంతో మ్యాచ్లో మిగిలిన సమయం కీలకంగా మారింది. వాతావరణం అనుకూలిస్తే భారత్ త్వరగా ఇన్నింగ్స్ను ముగించి శ్రీలంకపై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు.. పిచ్పై స్పిన్నర్లకు లభిస్తున్న సహకారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే మూడో రోజు మ్యాచ్ మరింత ఆసక్తికరంగా మారే అవకాశం ఉంది.