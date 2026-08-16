IND vs SL: అరంగేట్రంలోనే అదరగొట్టిన పడిక్కల్.. 24 ఏళ్ల గంగూలీ రికార్డు బ్రేక్
India vs Sri Lanka : గాలే టెస్ట్లో తొలిరోజు దేవదత్ పడిక్కల్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. అలాగే, కేఎల్ రాహుల్ 77 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడటంతో భారత్ తొలి రోజు 73 ఓవర్లలో 288/2 స్కోరు చేసి మ్యాచ్పై పట్టు సాధించింది. ఈ క్రమంలోనే పలు రికార్డులు బ్రేక్ అయ్యాయి.
గాలే టెస్ట్లో పడిక్కల్ డ్రీమ్ సెంచరీ.. తొలి రోజే లంకను చిత్తు చేసిన టీమిండియా
శ్రీలంకతో గాలే స్టేడియంలో ప్రారంభమైన తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్ మొదటి రోజే భారత జట్టు తన పూర్తి ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) 2025-27 సిరీస్లో భాగంగా శనివారం మొదలైన ఈ మ్యాచ్లో యువ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్ అద్భుత సెంచరీతో మెరిశాడు.
అంతర్జాతీయ టెస్టు కెరీర్లో తన తొలి సెంచరీ సాధించిన పడిక్కల్, లంక బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. వర్షం ఆటంకం కలిగించినప్పటికీ, రోజు ముగిసే సమయానికి భారత్ 73 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 288 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. పడిక్కల్ 178 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్తో 131 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలవగా, రిషభ్ పంత్ 27 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నాడు.
రాణించిన కేఎల్ రాహుల్.. దురదృష్టవశాత్తూ రనౌటైన జైస్వాల్
టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ తుది జట్టులోకి వచ్చాడు. ఇక శ్రీలంక తరఫున కేశర నువంతకు అరంగేట్రం చేసే అవకాశం లభించింది. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలో యశస్వి జైస్వాల్ (32) వేగంగా ఫోర్లు కొడుతూ మంచి ఊపుమీద కనిపించాడు. అయితే నాన్ స్ట్రైకర్ ఎండ్లో బౌలర్ను డీకొనడంతో కన్ఫ్యూజన్ ఏర్పడి దురదృష్టవశాత్తూ రనౌట్ అయ్యాడు.
ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన పడిక్కల్, సీనియర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్తో కలిసి లంక బౌలింగ్ను ముక్కలు చేశాడు. వీరిద్దరూ రెండో వికెట్కు 150 పరుగుల విలువైన భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. రాహుల్ 77 పరుగులు చేసి మంచి ఫామ్లో కనిపించినా, చేతి కండరాల నొప్పితో టీ విరామం తర్వాత రిటైర్డ్ హర్ట్గా మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. కెప్టెన్ గిల్ (16) కొద్దిసేపు అలరించినా ప్రభాత్ జయసూర్య బౌలింగ్లో క్యాచ్ ఇచ్చి అవుటయ్యాడు.
24 ఏళ్ల తర్వాత గంగూలీ రికార్డును సమం చేసిన పడిక్కల్
ఈ అద్భుత సెంచరీతో దేవదత్ పడిక్కల్ భారత క్రికెట్ చరిత్రలో పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. 21వ శతాబ్దంలో భారత్ తరఫున నంబర్ 3 పొజిషన్లో టెస్టు సెంచరీ చేసిన రెండో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్గా పడిక్కల్ నిలిచాడు. అంతకుముందు 2002లో జింబాబ్వేపై ఢిల్లీ లో దిగ్గజ ఆటగాడు సౌరవ్ గంగూలీ మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించాడు. నంబర్ 3లో టెస్ట్ సెంచరీ కొట్టిన భారత లెఫ్ట్ హ్యాండర్ల జాబితాలో వినోద్ కాంబ్లీ (4), సౌరవ్ గంగూలీ (3) సరసన పడిక్కల్ (1) చేరాడు. సలీమ్ దుర్రానీ, బాపూ నాడ్కర్ణి, అజిత్ వాడేకర్, ఏకనాథ్ సోల్కర్, సురిందర్ అమర్నాథ్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.
35 ఇన్నింగ్స్ తర్వాత నంబర్ 3లో సెంచరీ
భారత టెస్టు జట్టు గత కొంతకాలంగా నంబర్ 3 స్థానంలో స్థిరమైన బ్యాటర్ కోసం చూస్తోంది. ఈ సెంచరీతో పడిక్కల్ ఆ స్థానంలో గత 35 ఇన్నింగ్స్లుగా సాగుతున్న సెంచరీల కరవును ముగించాడు. చివరిసారిగా 2024 సెప్టెంబర్లో శుభ్మన్ గిల్ ఈ స్థానంలో సెంచరీ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏడుగురు వేర్వేరు బ్యాటర్లను పరీక్షించినప్పటికీ ఎవరూ మూడంకెల స్కోరు సాధించలేకపోయారు. సాయి సుదర్శన్ బొటనవేలి గాయం వల్ల దూరం కావడంతో వచ్చిన అవకాశాన్ని పడిక్కల్ రెండు చేతులా ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. ఇటీవల శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ఎలెవన్తో జరిగిన వార్మప్ మ్యాచ్లోనూ పడిక్కల్ నాటౌట్గా 142 పరుగులు చేయడం గమనార్హం.
పడిక్కల్ ఆటతీరుపై కోచ్ కోటక్ ప్రశంసలు
తొలి రోజు ఆట ముగిసిన అనంతరం భారత బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కోటక్ పడిక్కల్ బ్యాటింగ్ తీరుపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. "పడిక్కల్ ఎన్సీఏ లో ఉన్నప్పుడు తన ఫుట్వర్క్, బ్యాక్ ఫుట్ గేమ్ పై బాగా శ్రమించాడు. స్పిన్ అవుతుందని తెలిసినప్పుడు క్రీజు వెనక్కి వెళ్లి ఆడటం లేదా వికెట్ వదిలి ముందుకొచ్చి ఆడటంలో శిక్షణ తీసుకున్నాడు. ఆ కష్టానికి ఫలితమే ఈ సెంచరీ" అని కోటక్ పేర్కొన్నారు.
అలాగే కేఎల్ రాహుల్ అనుభవం, ఫ్లెక్సిబిలిటీ జట్టుకు ఎంతో ప్లస్ అవుతుందని చెప్పారు. పిచ్ రాబోయే రోజుల్లో స్పిన్కు మరింత అనుకూలిస్తుందని, తొలి రోజు 288/2 స్కోరు చేయడం మ్యాచ్పై మంచి పట్టునిచ్చిందని ఆయన అన్నారు. భారత్ రెండో రోజు ఆటను ఇదే ఊపుతో కొనసాగించి భారీ స్కోరు సాధించాలని భావిస్తోంది.