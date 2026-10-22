IND vs NZ 1st T20: టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత జట్టు మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్లో భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
భారీ స్కోరు సాధించిన న్యూజిలాండ్
క్రైస్ట్చర్చ్లోని హాగ్లీ ఓవల్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో టాస్ అనంతరం తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 225 పరుగులు చేసింది. కివీస్ బ్యాటర్లలో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ అద్భుతంగా రాణించాడు. కేవలం 40 బంతుల్లోనే అజేయంగా 82 పరుగులు సాధించి భారత బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాడు. ఫిన్ అలెన్ 45 పరుగులతో రాణించగా, డారిల్ మిచెల్ 28 పరుగులు చేసి జట్టు స్కోరు పెరగడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు. దీంతో భారత్ ముందు 226 పరుగుల భారీ లక్ష్యం నిలిచింది.
ఆరంభంలోనే దూకుడు చూపించిన భారత బ్యాటర్లు
భారీ లక్ష్యంతో ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన భారత్కు సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ మెరుగైన ఆరంభాన్ని అందించారు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా వేగంగా పరుగులు సాధించారు. సంజూ శాంసన్ కేవలం 33 బంతుల్లో 67 పరుగులు చేసి భారత ఛేజింగ్కు బలమైన పునాది వేశాడు. మరోవైపు అభిషేక్ శర్మ 12 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు సాధించి స్కోరు వేగాన్ని పెంచాడు. తొలి వికెట్కు వీరిద్దరూ అందించిన సహకారం భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలన్న భారత ఆశలను బలపరిచింది. పవర్ప్లేలోనే దూకుడు ప్రదర్శించడంతో మ్యాచ్పై భారత్ పట్టు సాధించే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మిడిల్ ఓవర్లలో ఒత్తిడి.. ఆదుకున్న శ్రేయస్ అయ్యర్
ఓపెనర్లు వేగంగా పరుగులు సాధించినప్పటికీ, మిడిల్ ఓవర్లలో వికెట్లు కోల్పోవడంతో భారత జట్టుపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ దశలో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్తో జట్టును ఆదుకున్నాడు. 28 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసి లక్ష్యానికి భారత్ను మరింత చేరువ చేశాడు. కీలక సమయంలో పరుగులు సాధిస్తూ ప్రత్యర్థి జట్టు మ్యాచ్పై పట్టు సాధించకుండా అడ్డుకున్నాడు. అయితే చివరి దశలో విజయానికి అవసరమైన పరుగులను సాధించాల్సిన బాధ్యత మిగతా బ్యాటర్లపై పడింది. ఈ సమయంలో నామన్ ధీర్ కీలక పాత్ర పోషించి మ్యాచ్ ఫలితాన్ని భారత్కు అనుకూలంగా మార్చాడు.
నామన్ ధీర్ మెరుపులు.. 19.4 ఓవర్లలోనే విజయం
చివరి దశలో నామన్ ధీర్ దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేసి భారత విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు. కేవలం 15 బంతుల్లోనే అజేయంగా 42 పరుగులు సాధించి న్యూజిలాండ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. తక్కువ బంతుల్లోనే వేగంగా పరుగులు సాధించడంతో లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం భారత్కు సులభమైంది. చివరకు భారత జట్టు 19.4 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 230 పరుగులు చేసింది. దీంతో నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం అందుకుంది. సంజూ శాంసన్, శ్రేయస్ అయ్యర్, నామన్ ధీర్ కీలక ఇన్నింగ్స్లు ఆడగా, అభిషేక్ శర్మ అందించిన వేగవంతమైన ఆరంభం కూడా విజయానికి దోహదపడింది.
టీ20ల్లో భారత్ అత్యధిక ఛేజ్ రికార్డు
ఈ విజయంతో టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్ తన అత్యధిక విజయవంతమైన పరుగుల ఛేజ్ రికార్డును అధిగమించింది. ఇంతకుముందు 209 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం భారత జట్టుకు అత్యుత్తమ రికార్డుగా ఉండేది. 2023లో ఆస్ట్రేలియాపై, 2026లో న్యూజిలాండ్పై భారత్ 209 పరుగుల లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా అందుకుంది. అంతకుముందు 2019లో వెస్టిండీస్పై 208 పరుగులు, 2009లో శ్రీలంకపై 207 పరుగుల లక్ష్యాలను ఛేదించింది. ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్పై 226 పరుగుల లక్ష్యాన్ని అందుకోవడంతో ఈ జాబితాలో భారత్ అగ్రస్థానానికి చేరింది.