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- ప్యారడైజ్ హోటల్కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది.? సినిమా థియేటర్కి రెస్టారెంట్కి సంబంధం ఏంటి?
ప్యారడైజ్ హోటల్కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది.? సినిమా థియేటర్కి రెస్టారెంట్కి సంబంధం ఏంటి?
Paradise Hotel: హైదరాబాద్ అంటే గుర్తొచ్చే వాటిలో బిర్యానీ ఒకటి. ఈ వంటకానికి నగరంలోనే కాకుండా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన రెస్టారెంట్ బ్రాండ్లలో ప్యారడైజ్ ఒకటి. ఇంతకీ రెస్టారెంట్కు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా.?
1953లో చిన్న కేఫ్గా మొదలైన ప్రయాణం
ప్యారడైజ్ చరిత్ర 1953లో సికింద్రాబాద్లో ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో ప్యారడైజ్ పేరుతో సినిమా థియేటర్ ఉండేది. ఆ థియేటర్కు అనుబంధంగా చిన్న కేఫ్ను ఏర్పాటు చేశారు. హుస్సేన్ హిమ్మతీ, గులాం హుస్సేన్ ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించినట్లు అందుబాటులో ఉన్న చారిత్రక కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రారంభంలో ఇరానీ చాయ్, సమోసాలు, ఉస్మానియా బిస్కెట్లు వంటి స్నాక్స్ ప్రధానంగా విక్రయించేవారు. సినిమా చూడటానికి వచ్చినవారికి ఇవి అందుబాటులో ఉండేవి.
ఆ రోజుల్లో నేటిలా పెద్ద రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్ కోర్టులు విస్తృతంగా ఉండేవి కావు. అందువల్ల టీ, తేలికపాటి అల్పాహారంతో మొదలైన ఈ కేఫ్కు క్రమంగా ఆదరణ పెరిగింది. 1960వ దశకం ప్రారంభంలో సుమారు 100 మంది కూర్చునే సదుపాయమున్న రెస్టారెంట్గా అభివృద్ధి చెందింది. అదే సమయంలో హైదరాబాదీ వంటకాలు, ముఖ్యంగా బిర్యానీ, మెనూలో చోటు సంపాదించాయి. దీంతో ప్యారడైజ్ ప్రయాణం సాధారణ కేఫ్ నుంచి రెస్టారెంట్ వైపు మళ్లింది.
అలీ హిమ్మతీ నాయకత్వంలో కీలక మార్పులు
1978లో అలీ హిమ్మతీ రెస్టారెంట్ బాధ్యతలు చేపట్టడం ప్యారడైజ్ చరిత్రలో కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది. అప్పటివరకు ఉన్న వ్యాపారాన్ని ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చేందుకు ఆయన చర్యలు తీసుకున్నారు. రెస్టారెంట్ను పునరుద్ధరించడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భోజనం చేయాలనుకునే వారికి అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించడంపై దృష్టి పెట్టారు. మద్యం అందించని కుటుంబ రెస్టారెంట్గా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం కూడా ఈ మార్పుల్లో భాగమే.
1983లో 'ప్యారడైజ్ పర్సిస్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్' పేరుతో ఆధునిక సదుపాయాలున్న రెస్టారెంట్ను ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో టేక్అవే సదుపాయాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అంటే, అక్కడే కూర్చుని తినడంతో పాటు ఆహారాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లే అవకాశం కల్పించారు. ఆ కాలంలో ఇది వ్యాపార విస్తరణకు ఉపయోగపడిన ముఖ్యమైన అడుగు.
1987లో ప్యారడైజ్ సినిమా థియేటర్ మూతపడింది. అయితే దానితో అనుబంధంగా మొదలైన ఆహార వ్యాపారం మాత్రం కొనసాగింది. సినిమా థియేటర్ కనుమరుగైనా, దాని పేరుతో మొదలైన రెస్టారెంట్ ప్రజల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. ఈ పరిణామం ప్యారడైజ్ బ్రాండ్ ప్రయాణంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం.
బిర్యానీకి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఎందుకు.?
ప్యారడైజ్ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టిన అంశాల్లో హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ ప్రధానమైంది. 1960వ దశకం నుంచే బిర్యానీని అందించడం ప్రారంభించిన ఈ రెస్టారెంట్, కాలక్రమంలో ఆ వంటకంతోనే విస్తృత గుర్తింపు పొందింది. బిర్యానీతో పాటు కబాబ్స్, ఇరానీ చాయ్, సమోసాలు, బిస్కెట్లు వంటి పదార్థాలకూ ఆదరణ ఉంది.
హైదరాబాదీ దమ్ బిర్యానీ తయారీలో బియ్యం, మాంసం, పెరుగు, మసాలాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మాంసానికి మసాలాలు పట్టించి, బియ్యంతో పొరలుగా అమర్చి, తక్కువ మంటపై ఆవిరితో ఉడికించడం ఈ వంటకంలోని ముఖ్యమైన పద్ధతి. దీనివల్ల పదార్థాల రుచులు ఒకదానితో మరొకటి కలుస్తాయి. ప్యారడైజ్ బిర్యానీకి ఆదరణ పెరగడంలో వంటకంలోని ఈ ప్రత్యేకతతో పాటు రుచిని స్థిరంగా అందించడంపై సంస్థ పెట్టిన శ్రద్ధ కూడా కీలకంగా నిలిచింది.
ఒకే రుచిని వివిధ శాఖల్లో అందించడం రెస్టారెంట్ చైన్లకు పెద్ద సవాలు. ఇందుకోసం ప్యారడైజ్ వంటగది నిర్వహణలో ఆధునిక పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టింది. 1996లో పునరుద్ధరణ, ఆధునీకరణ కార్యక్రమాలు చేపట్టగా, 2006లో కార్యకలాపాలను కంప్యూటరీకరించింది. ఈ మార్పులు వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు పునాది వేశాయి.
సికింద్రాబాద్ నుంచి దేశంలోని పలు నగరాలకు విస్తరణ
చాలా కాలం పాటు సికింద్రాబాద్లోని ప్రధాన రెస్టారెంట్కే పరిమితమైన ప్యారడైజ్, 2009 నుంచి హైదరాబాద్లోని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడం ప్రారంభించింది. మాసాబ్ ట్యాంక్లో కొత్త కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అనంతరం హైటెక్ సిటీ, కూకట్పల్లి, బేగంపేట వంటి ప్రాంతాల్లోనూ తన ఉనికిని పెంచుకుంది.
2014లో సమారా క్యాపిటల్ సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టిన సమయంలో ప్యారడైజ్కు ఆరు శాఖలు మాత్రమే ఉండేవి. ఆ తర్వాత వృత్తిపరమైన నిర్వహణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి, విస్తరణపై మరింత దృష్టి పెట్టింది. 2016లో అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులతో కూడిన మేనేజ్మెంట్ బృందాన్ని నియమించడం ఈ ప్రణాళికలో మరో కీలక అడుగు.
తదుపరి దశలో హైదరాబాద్ను దాటి బెంగళూరు, చెన్నై, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గురుగ్రామ్ వంటి నగరాల్లోనూ శాఖలను ప్రారంభించింది. అలాగే తెలంగాణలోని ఇతర నగరాల్లోకి కూడా ప్యారడైజ్ విస్తరించింది.
అడ్రస్గా మారిన ప్యారడైజ్
ప్యారడైజ్ అభివృద్ధిలో కుటుంబ వ్యాపారం నుంచి వృత్తిపరమైన నిర్వహణ వైపు మారడం ముఖ్యమైన పరిణామం. సంస్థ ప్రారంభ దశలో హుస్సేన్ హిమ్మతీ కుటుంబం కీలక పాత్ర పోషించగా, అలీ హిమ్మతీ నాయకత్వంలో విస్తరణకు బాటలు పడ్డాయి. అనంతరం సంస్థ నిర్వహణలో నిపుణుల భాగస్వామ్యం పెరిగింది. ఒక చిన్న కేఫ్గా మొదలైన ప్యారడైజ్ నేడు ఆ ప్రాంతానికే అడ్రస్గా మారింది. ప్యారడైజ్ సర్కిల్ అంటే తెలియని హైదరాబాదీలు లేరు అనడంలో సందేహం లేదు. మొత్తం మీద ప్యారడైజ్.. హైదరాబాద్ ఆహార సంస్కృతిలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.