రూపాయి విలువ రికార్డు స్థాయిలో భారీగా పతనం, బలపడుతున్న రూపాయి విలువతో ఎవరికి నష్టం, ఎవరికి లాభం...

Rupee At All Time Low: గత కొంతకాలంగా డాలర్ తో పోటీగా రూపాయి రోజురోజుకి క్షీణిస్తోంది. ఇతర అంతర్జాతీయ కరెన్సీల తరహాలోనే భారత రూపాయి విలువ చాలా వేగంగా క్షీణిస్తోంది. రూపాయి నిరంతరం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. శుక్రవారం, భారత రూపాయి US డాలర్‌తో పోలిస్తే 82 స్థాయిని దాటింది. డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువ సరికొత్త రికార్డు కనిష్ట స్థాయి 82.22కి చేరుకుంది. ప్రారంభ ట్రేడింగ్‌లో, భారత కరెన్సీ 16 పైసలు క్షీణించి 82.33 వద్ద ఆల్ టైమ్ కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.

ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు రూపాయి 10% పడిపోయింది

ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో ఇప్పటివరకు రూపాయి 10 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. యూఎస్ ఫెడ్ అధికారులు చేసిన ప్రకటన తర్వాత తాజాగా రూపాయి పతనం చోటు చేసుకుంది. చికాగో ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ చార్లెస్ ఎవాన్స్ తన పాలసీ రేటు 2023 వసంతకాలం నాటికి 4.5 శాతం నుండి 4.75 శాతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.

తొలిసారిగా రూపాయి 82 దాటింది..

అమెరికా కరెన్సీ పెరగడం, ట్రేడర్ల రిస్క్ విరక్తి కారణంగా శుక్రవారం డాలర్‌తో రూపాయి మారకం విలువ 82.19 వద్ద ప్రారంభమైంది. అంతకుముందు గురువారం, భారత కరెన్సీ మొదటిసారి డాలర్‌తో పోలిస్తే 82 స్థాయికి దిగువన ముగిసింది. క్రితం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో రూపాయి 55 పైసలు పతనమై రికార్డు స్థాయిలో 82.17 వద్ద ముగిసింది.

డాలర్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంది?

US డాలర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఆరు ప్రధాన కరెన్సీలతో US డాలర్ , స్థితిని ప్రతిబింబించే డాలర్ ఇండెక్స్ 0.14 శాతం తగ్గి 112.10 వద్ద ఉంది. ప్రపంచ చమురు బెంచ్‌మార్క్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్‌కు 0.10 శాతం తగ్గి 94.33 డాలర్లకు చేరుకోవడం గమనార్హం.

రూపాయి పతనం ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

రూపాయి పతనం నేరుగా సామాన్యులపై ప్రభావం చూపనున్న సంగతి తెలిసిందే. దీంతో విదేశీ ప్రయాణాలు, దిగుమతులు, ఇంధనం, విదేశాల్లో చదువుల ఖర్చు పెరుగుతుంది. రూపాయి పతనం , అతిపెద్ద ప్రభావం పెట్రోల్ , డీజిల్ ధరలపై ఉంది. ఎందుకంటే భారతదేశం తన ముడి చమురులో 80 శాతం విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. డాలర్ విలువ పెరుగుదల కారణంగా, ముడి చమురు మనకు ఖరీదైనదిగా మారుతుంది , ప్రభుత్వం పెట్రోల్ , డీజిల్ ధరలను పెంచవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దేశంలోకి దిగుమతి అయ్యే అన్ని ఉత్పత్తుల బిల్లులు పెరుగుతాయి.

ఎవరికి లాభం..

రూపాయి విలువ పతనం అయితే కొన్ని వర్గాలకు పండగ అని చెప్పాలి. అందులో ఐటీ కంపెనీలు ముందువరుసలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే వీరి ప్రాజెక్టులకు డాలర్లలో చెల్లింపులు ఉంటాయి. దీంతో వీరికి లాభం అనే చెప్పాలి. అలాగే ఫార్మా కంపెనీ లకు సైతం భారీగా లాభం ఉంది ఎందుకంటే మన దేశం నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే మందులకు చెల్లింపులు డాలర్లలో ఉంటాయి. తద్వారా ఆ కంపెనీలకు రూపాయి పతనం వరం అనే చెప్పాలి.