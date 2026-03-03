Tirumala Temple Reopens After Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం అనంతరం తెరుచుకున్న తిరుమల | Asianet Telugu

Tirumala Temple Reopens After Lunar Eclipse: చంద్రగ్రహణం అనంతరం తెరుచుకున్న తిరుమల
చంద్రగ్రహణం ముగిసిన అనంతరం తిరుమలలోని పవిత్ర Sri Venkateswara Temple Tirumala తిరిగి భక్తుల దర్శనార్థం తెరుచుకుంది. గ్రహణం కారణంగా ముందుగా ఆలయం మూసివేయగా, అనంతరం శుద్ధి కార్యక్రమాలు మరియు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
