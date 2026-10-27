TDP: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల వేళ కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వైకాపా అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కు పట్టున్న కడప జిల్లా పులివెందులలో కూటమి అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు.
పులివెందులలో 65 ఎంపీటీసీలకు 64 ఏకగ్రీవం
జగన్కు రాజకీయంగా బలమైన ప్రాంతంగా పేరున్న పులివెందులలో స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. నియోజకవర్గంలోని మొత్తం 65 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 64 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఏడు జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో మూడు ఏకగ్రీవమైనట్లు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు. ఇప్పటికే పులివెందుల మున్సిపాలిటీలోనూ టీడీపీ గణనీయమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. మొత్తం 40 వార్డులకుగాను 20 వార్డులను ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకుంది. దీంతో పులివెందులలో గ్రామీణ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి బలం చాటుకున్నట్లయింది.
ఆరు మండలాల్లో ఎంపీటీసీ స్థానాల ఏకగ్రీవాలు
పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాల్లో కూటమి అభ్యర్థులకు ఏకగ్రీవ విజయాలు దక్కాయి. వేంపల్లి మండలంలో 18 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 17 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఇందులో టీడీపీ 15 స్థానాలను దక్కించుకోగా, బీజేపీ, జనసేన ఒక్కో స్థానంలో విజయం సాధించాయి. దీంతో అల్లిరెడ్డిపల్లె ఎంపీటీసీ స్థానానికి మాత్రమే ఎన్నిక జరగనుంది. పులివెందుల మండలంలోని ఐదు ఎంపీటీసీ స్థానాలనూ టీడీపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్నారు. వేముల మండలంలో ఎనిమిది, చక్రాయపేట మండలంలో తొమ్మిది, తొండూరు మండలంలో ఎనిమిది, సింహాద్రిపురం మండలంలో ఎనిమిది ఎంపీటీసీ స్థానాలు టీడీపీ అభ్యర్థుల ఖాతాలో చేరాయి. పలు మండలాల్లో పోటీ లేకుండానే అభ్యర్థులు ఎన్నిక కావడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
చిత్తూరు జిల్లాలో మూడు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవం
చిత్తూరు జిల్లాలోనూ కూటమి అభ్యర్థులకు అనుకూల ఫలితాలు వచ్చాయి. జిల్లాలోని మూడు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. యాదమర్రి జడ్పీటీసీగా యశోద, బంగారుపాళెం జడ్పీటీసీగా సుచిత్ర జయప్రకాష్, పూతలపట్టు జడ్పీటీసీగా శైలజ తేజోమూర్తి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ మూడు స్థానాల్లోనూ పోటీ లేకపోవడంతో అభ్యర్థుల ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా పూర్తయింది. స్థానిక సంస్థల్లో తమ ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా కూటమికి ఈ ఫలితాలు తోడ్పడనున్నాయి.
నంద్యాల జిల్లాలో ఎనిమిది జడ్పీటీసీ స్థానాలు కూటమి ఖాతాలోకి
నంద్యాల జిల్లాలో కూడా ఏకగ్రీవాల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంది. మొత్తం ఎనిమిది జడ్పీటీసీ స్థానాలను కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్నారు. బనగానపల్లె నియోజకవర్గ పరిధిలోని బనగానపల్లె, కొలిమిగుండ్ల, అవుకు, సంజామల, కోవెలకుంట్ల జడ్పీటీసీ స్థానాలు కూటమికి దక్కాయి. అలాగే డోన్ నియోజకవర్గంలోని బేతంచెర్ల, ప్యాపిలి జడ్పీటీసీ స్థానాలతో పాటు శ్రీశైలం నియోజకవర్గంలోని వెలుగోడు స్థానాన్ని కూడా కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిషత్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగియడంతో ఏకగ్రీవాలపై స్పష్టత వస్తోంది. ఒకే నామినేషన్ మిగిలిన స్థానాల్లో ఎన్నికల అధికారులు అభ్యర్థుల ఏకగ్రీవ ఎన్నికను ప్రకటిస్తున్నారు. పులివెందుల నుంచి చిత్తూరు, నంద్యాల జిల్లాల వరకు వెలువడుతున్న ఈ ఫలితాలు స్థానిక రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.