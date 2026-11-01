Raptadu: అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో పదో తరగతి విద్యార్థినిపై రంపంతో దాడి చేసిన కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఘటన అనంతరం పరారైన నిందితుడు హేమంత్ ఆచూకీని ఆత్మకూరు అటవీ ప్రాంతంలో పోలీసులు గుర్తించగా..
తరగతి గదిలోకి చొరబడి బాలికపై కిరాతక దాడి
రాప్తాడు మండలంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో శనివారం ఉదయం ఈ అమానుష ఘటన చోటుచేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయ్యవారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన 15 ఏళ్ల బాలిక పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె తరగతి గదిలో ఉండగా, వరుసకు బాబాయ్ అయ్యే హేమంత్ ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో అక్కడికి వచ్చి దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఊహించని ఈ పరిణామంతో తరగతి గదిలోని విద్యార్థులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
నిందితుడు జరిపిన దాడిలో గోపిక ముఖం, తల, వీపు భాగాల్లో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. రక్తస్రావంతో ఆమె ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకుంది. అదే సమయంలో తరగతి గదిలో ఉన్న లక్ష్మి అనే మరో విద్యార్థిని నిందితుడిని అడ్డుకునేందుకు ధైర్యంగా ప్రయత్నించింది. ఈ క్రమంలో ఆమె రెండు కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి. విద్యార్థుల కేకలతో అక్కడ గందరగోళం నెలకొనగా, నిందితుడు రంపాన్ని అక్కడే వదిలి పరారయ్యాడు.
ఆత్మకూరు అడవుల్లో నిందితుడి కోసం గాలింపు
దాడి జరిగిన వెంటనే గాయపడిన ఇద్దరు బాలికలను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరోవైపు, నిందితుడు హేమంత్ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. అతడు ఎక్కడికి వెళ్లాడనే దానిపై ఆరా తీస్తూ వివిధ ప్రాంతాల్లో వెతికారు. ఈ క్రమంలో ఆత్మకూరు అటవీ ప్రాంతంలో నిందితుడు ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది.
సమాచారం ఆధారంగా అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు హేమంత్ను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, వారి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయేందుకు అతడు యత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో నిందితుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు అతడిని వెంటనే అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ పరిణామానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అధికారికంగా వెల్లడికావాల్సి ఉంది.
బెంగళూరు ఆసుపత్రిలో బాలికకు చికిత్స
దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాలికకు తొలుత అనంతపురం ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందించారు. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆమెను బెంగళూరులోని మణిపాల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అక్కడ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స కొనసాగుతోంది. మరో విద్యార్థినికి కూడా గాయాలు కావడంతో ఆమెకు వైద్య సహాయం అందించారు.
బాధితురాలిని పరామర్శించిన మంత్రి నారా లోకేశ్
బెంగళూరులోని మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాలికను మంత్రి నారా లోకేశ్ పరామర్శించారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆమెకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్య బృందానికి సూచించారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో బాధిత కుటుంబానికి కూటమి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. బాలిక త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఒకవైపు నిందితుడిని పట్టుకునే క్రమంలో పోలీసుల కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకోగా, మరోవైపు బాధితురాలికి మెరుగైన వైద్యం అందించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ కేసులో తదుపరి పరిణామాలు, దర్యాప్తులో వెల్లడయ్యే వివరాలపై ఆసక్తి నెలకొంది.