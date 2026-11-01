Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఓటింగ్ సాయంత్రం 5 గంటలకు పూర్తయింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ముగిసిన పోలింగ్.. నవంబర్ 3న కౌంటింగ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఆదివారం ఎన్నికలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, 11 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 73 మున్సిపాలిటీలు, 6 నగర పంచాయతీల పరిధిలో పోలింగ్ జరిగింది. ఉదయం ప్రారంభమైన ఓటింగ్ మొదట మందకొడిగా సాగినా, మధ్యాహ్నం తర్వాత వేగం పుంజుకుంది. సాయంత్రం వేళ ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకోవడంతో ఓటింగ్ శాతం పెరిగింది. నిర్ణీత సమయం సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిసినప్పటికీ, అప్పటికి పోలింగ్ కేంద్రాల్లో క్యూలైన్లలో ఉన్నవారికి అధికారులు ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు. ఇందుకోసం అవసరమైన చోట టోకెన్లు పంపిణీ చేశారు. విజయవాడలోని 55వ డివిజన్ మినహా మిగతా ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ముగియడంతో బ్యాలెట్ బాక్సులను పోలీసు భద్రత మధ్య స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నవంబర్ 3న ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుంది. అదే రోజు ఫలితాలు వెల్లడికానున్నాయి. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.
గూడూరులో అత్యధిక పోలింగ్.. జీవీఎంసీలో అత్యల్పం
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొనగా, మరికొన్ని చోట్ల పోలింగ్ శాతం తక్కువగా నమోదైంది. కర్నూలు జిల్లా గూడూరు నగర పంచాయతీలో అత్యధికంగా 83.6 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీవీఎంసీ) పరిధిలో అత్యల్పంగా 39.7 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన మొత్తం పోలింగ్ శాతం, జిల్లాలవారీ వివరాలను సోమవారం వెల్లడించనున్నట్లు ఎన్నికల కమిషనర్ తెలిపారు. గత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 63 శాతం పోలింగ్ నమోదైందని, ఈసారి అంతకంటే ఎక్కువగా ఓటింగ్ జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
పోలింగ్ సరళిని వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పరిశీలించినట్లు పునేఠా వెల్లడించారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో శాంతిభద్రతలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని తెలిపారు. ఓటింగ్ సమయంలో కొన్ని జిల్లాల నుంచి ఫిర్యాదులు అందినట్లు చెప్పారు. జమ్మలమడుగు ఘటనపై నివేదిక కోరినట్లు, పులివెందులలో జరిగిన పరిణామాలపై కడప జిల్లా కలెక్టర్తో మాట్లాడినట్లు వివరించారు. కలెక్టర్, ఎస్పీల నివేదికలను పరిశీలించిన తర్వాత అవసరమైన చోట రీపోలింగ్పై నిర్ణయం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
విజయవాడ 55వ డివిజన్లో బ్యాలెట్ పేపర్ల గందరగోళం
విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 55వ డివిజన్లో బ్యాలెట్ పేపర్లపై అభ్యర్థుల గుర్తులు తారుమారు కావడంతో కొంతసేపు గందరగోళం నెలకొంది. ఈ లోపాన్ని గుర్తించిన అధికారులు పోలింగ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అనంతరం సమస్యను సరిదిద్ది కొత్త బ్యాలెట్ పేపర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. బ్యాలెట్ పేపర్ల సమస్య కారణంగా ఓటింగ్ ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావడంతో ఓటర్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఎన్నికల సంఘం అదనపు సమయాన్ని కేటాయించింది. ఈ డివిజన్లో రాత్రి 7.30 గంటల వరకు ఓటింగ్కు అవకాశం కల్పించినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ముగిసినప్పటికీ, ఈ డివిజన్లో మాత్రం పొడిగించిన సమయం వరకు ఓటింగ్ కొనసాగింది. రాష్ట్రంలోని మిగతా ప్రాంతాల నుంచి బ్యాలెట్ బాక్సులను భద్రత మధ్య స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
పులివెందుల ఎన్నికలపై జగన్ విమర్శలు.. రీపోలింగ్కు డిమాండ్
పులివెందులలో ఎన్నికల నిర్వహణపై వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీకి చెందిన సుమారు 70 మంది ఏజెంట్లను బయటకు పంపించారని ఆరోపించారు. ఈ విషయంపై ఎన్నికల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని ప్రకటించారు. అనంతరం రిటర్నింగ్ అధికారి కార్యాలయానికి వెళ్లి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికలు జరిగిన తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన జగన్, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పనితీరుపైనా విమర్శలు చేశారు. పోలింగ్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, ఎన్నికల నిర్వహణలో సంస్కరణలు అవసరమని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు, వైసీపీ ఏజెంట్లు లేరని 70 చోట్ల నుంచి ఫిర్యాదులు వచ్చిన విషయాన్ని ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రస్తావించారు. అవసరమైన చోట ఏజెంట్లకు ఎస్కార్ట్ ఏర్పాటు చేసి పంపిస్తామని చెప్పినట్లు వివరించారు. పులివెందుల ఘటనకు సంబంధించి ఆధారాలు లేకుండా ఉత్తర్వులు జారీ చేయలేమని స్పష్టం చేశారు. సంబంధిత అధికారుల నివేదికల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
ఓటు వేయకుండానే బెంగళూరుకు జగన్ తిరుగుపయనం
పులివెందులలో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వైఎస్ జగన్ చివరకు ఓటు వేయకుండానే తిరిగి వెళ్లిపోయారు. పోలింగ్ నిర్వహణ సక్రమంగా జరగలేదని ఆరోపించిన ఆయన, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తాను ఓటు వేయబోనని ప్రకటించారు. రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తేనే తిరిగి వచ్చి ఓటు వేస్తానని పేర్కొన్నారు. పోలింగ్ సమయంలో తన పార్టీ ఏజెంట్లను బయటకు పంపించారంటూ ఆరోపణలు చేసిన జగన్, ఈ పరిణామాలపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియపై విమర్శలు చేస్తూ బెంగళూరుకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలపై రాజకీయ పార్టీల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. నవంబర్ 3న ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఓట్ల లెక్కింపుతో అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేలనుంది.