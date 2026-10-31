ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అత్యంత కీలకమైన పోలింగ్ ప్రక్రియ రేపు (నవంబర్ 1) కొనసాగనుంది. ఓటర్లు స్వేచ్చగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మున్సిపల్ ఎన్నికల సమరం తుది అంకానికి చేరుకుంది. గత కొన్ని రోజులుగా ప్రచారంతో హోరెత్తించిన రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని తేల్చేందుకు ఓటర్లు సిద్ధమయ్యారు. రేపు (నవంబర్ 1) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. ఇందుకోసం ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఎన్నికల సిబ్బంది చేరుకుని అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.
రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచే పోలింగ్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 79 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల పరిధిలో రేపు (నవంబర్ 1, ఆదివారం) పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఓటింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఇందుకోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11,705 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 99 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ ఎన్నికల్లో వివిధ పార్టీల తరఫున, స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా కలిపి 6,669 మంది పోటీలో నిలిచారు.
పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్న ఎన్నికల సిబ్బంది
ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇవాళ (అక్టోబర్ 31) ఉదయం నుంచే ఎన్నికల సిబ్బందికి పోలింగ్ సామగ్రి పంపిణీ ప్రారంభమైంది. బ్యాలెట్ పత్రాలు, ఓటర్ల జాబితాలు, అవసరమైన ఫారాలు, ఇతర ఎన్నికల సామగ్రిని సిబ్బందికి అందించారు. ఈ సామగ్రిని స్వీకరించిన సిబ్బంది పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య తమకు కేటాయించిన పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు.
మధ్యాహ్నం నుంచే చాలా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. పోలింగ్ గదుల ఏర్పాటు, ఓటర్లకు అవసరమైన సౌకర్యాలు, ఓటర్ల గుర్తింపు పరిశీలనకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది రాత్రికి ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దే బస చేయనున్నారు. ఆదివారం ఉదయం నిర్ణీత సమయానికి పోలింగ్ ప్రారంభించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
36 వేల మందికి పైగా పోలీసులతో భద్రత
ఎన్నికల సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36,351 మంది పోలీసులను ఎన్నికల విధుల్లో నియమించారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు, సున్నితమైన పోలింగ్ కేంద్రాలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. మొత్తం 671 కేంద్రాలను అత్యంత సమస్యాత్మకమైనవిగా, మరో 1,233 కేంద్రాలను సమస్యాత్మకమైనవిగా గుర్తించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించారు.
పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, వీడియో చిత్రీకరణ ద్వారా పర్యవేక్షణ చేపట్టనున్నారు. బ్యాలెట్ బాక్సులను పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు తరలించే సమయంలోనూ పటిష్టమైన భద్రత కల్పించనున్నారు. ఓటర్లు ఎలాంటి భయాందోళనలకు గురికాకుండా స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం విజ్ఞప్తి చేసింది.
నవంబర్ 3న ఓట్ల లెక్కింపు
పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత బ్యాలెట్ బాక్సులను నిబంధనల ప్రకారం భద్రపరచి, సంబంధిత స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు తరలించనున్నారు. అనంతరం నవంబర్ 3న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. కౌంటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. దీంతో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన అభ్యర్థులు ఎవరో తేలిపోనుంది. మేయర్, ఛైర్పర్సన్ పదవులతో పాటు స్థానిక సంస్థల్లో రాజకీయ పార్టీల బలాబలాలపై కూడా ఈ ఫలితాలు ప్రభావం చూపనున్నాయి.