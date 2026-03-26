Markapuram Bus Accident:మార్కాపురంలో ఘోర ప్రమాదం | Chandrababau | Pawan Kalyan | Asianet News Telugu

Markapuram Bus Accident:మార్కాపురంలో ఘోర ప్రమాదం
ప్రకాశం జిల్లాలోని మార్కాపురం మండలం రాయవరం సమీపంలో హృదయ విదారక ఘటన జరిగింది. గురువారం తెల్లవారుజామున ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, కంకర లోడుతో వెళ్తున్న టిప్పర్ ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 13 మంది సజీవ దహనం కాగా, మరో 20 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఘటన ప్రాంతంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
