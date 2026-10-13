Chandrababu Vijay Meet: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ సమావేశమయ్యారు. చెన్నై నగరానికి తెలుగు గంగ ద్వారా నీటి సరఫరాను తిరిగి ప్రారంభించే అంశంపై ఇరువురు నేతలు చర్చించారు.
చెన్నై తాగునీటి అవసరాలపై ప్రధానంగా చర్చ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చెన్నై నగరానికి తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు ద్వారా కృష్ణా జలాల సరఫరాను పునరుద్ధరించే అంశం ప్రధాన చర్చగా నిలిచింది. నగర ప్రజల తాగునీటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నీటి విడుదలకు సహకరించాలని విజయ్ కోరారు. మరోవైపు, రాష్ట్రంలోని ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు, స్థానిక అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఏపీ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రెండు రాష్ట్రాల అవసరాలను సమతుల్యం చేస్తూ సమస్యను పరిష్కరించడంపై నేతలు చర్చించారు.
వర్షాభావంతో తగ్గిన జలాశయాల నిల్వలు
తెలుగు గంగ ప్రాజెక్టు ద్వారా చెన్నైకి నీటిని అందించడంలో కండలేరు రిజర్వాయర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ఈ ఏడాది వర్షాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో జలాశయాల నీటి నిల్వలు తగ్గినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా రాయలసీమ, నెల్లూరు ప్రాంతాల్లో తాగునీరు, సాగునీటి అవసరాలను తీర్చడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 10 నుంచి చెన్నైకి కృష్ణా జలాల సరఫరా నిలిచిపోయినట్లు పేర్కొంటున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజల అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే పొరుగు రాష్ట్రానికి వీలైనంత సహకారం అందించే అంశాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం పరిశీలించాల్సి ఉంది.
నీటి ఒప్పందం అమలుపై తమిళనాడు ఆశలు
తెలుగు గంగ ఒప్పందం ప్రకారం చెన్నై తాగునీటి అవసరాల కోసం నిర్ణీత పరిమాణంలో కృష్ణా జలాలను అందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు తమిళనాడుకు 4.08 టీఎంసీల నీరు చేరింది. ఒప్పందంలో జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు 4 టీఎంసీలు, జూలై నుంచి అక్టోబర్ వరకు 8 టీఎంసీల నీటి సరఫరాకు సంబంధించిన లక్ష్యాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే, వర్షాభావ పరిస్థితులు, జలాశయాల నిల్వలపై ఒత్తిడి కారణంగా సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. చెన్నైలో తాగునీటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నీటి విడుదలను పునఃప్రారంభించాలని విజయ్ కోరగా, ఏపీలో నీటి లభ్యతను సమీక్షించి సాధ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంతో శాశ్వత పరిష్కారంపై దృష్టి
ప్రస్తుత నీటి సమస్యతో పాటు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు నదుల అనుసంధానంపైనా ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చర్చించారు. గోదావరి నుంచి కృష్ణా, పెన్నా మీదుగా కావేరి పరివాహక ప్రాంతాలకు నీటిని తరలించే ప్రతిపాదనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని అభిప్రాయపడినట్లు సమాచారం. ఈ ప్రణాళిక కార్యరూపం దాల్చితే నీటి కొరత ఎదుర్కొనే ప్రాంతాలకు ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రాజెక్టు అమలుకు సాంకేతిక సాధ్యాసాధ్యాలు, పర్యావరణ అనుమతులు, రాష్ట్రాల మధ్య నీటి పంపిణీ, భారీ ఆర్థిక వనరులు వంటి అంశాలను పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతులు, నిధుల కేటాయింపులను వేగవంతం చేసేందుకు సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్లే అంశంపైనా చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం.
కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్న విజయ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా విజయ్ విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు. గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ఆయనకు అభిమానులు, ప్రజలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆలయంలో అర్చకులు సంప్రదాయబద్ధంగా స్వాగతం పలికి తీర్థప్రసాదాలు అందించారు.