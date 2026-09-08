మహిళా పోలీసుల ముందు బట్టలిప్పుతాడా..? Minister Adluri Lakshman Fires on Harish Rao
తెలంగాణ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు 2026 ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడండి! ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరియు ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ (హరీష్ రావు & ఇతర నాయకులు) మధ్య సభలో తీవ్రస్థాయిలో రాజకీయ సమరం సాగుతోంది. రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలు, రైతు రుణమాఫీ, 22A నిషేధిత భూముల వివాదం, నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, కొత్త బిల్లులు (CURE-2026 బిల్లు) మరియు సంక్షేమ పథకాల అమలుపై జరుగుతున్న వేడివేడి చర్చలను ఇక్కడ లైవ్లో వీక్షించండిWatch LIVE coverage of the Telangana Assembly Monsoon Sessions 2026 featuring high-octane political debates between CM A. Revanth Reddy and the main opposition BRS.
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