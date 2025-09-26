OPPO Reno14: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారత మార్కెట్లోకి కొత్త ఫోన్ను తీసుకొచ్చిది. ఒప్పో రెనో 14 పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దీపావళి అనేది దీపాల పండుగ, ఆనందం, అర్థవంతమైన బహుమతుల సమయం. ప్రత్యేకమైనది, గుర్తుంచుకోదగ్గదిగా అనిపించే బహుమతి ఎంచుకోవడం ఒక సవాలే. మనం ఇచ్చే బహుమతులు ఆలోచింపజేసేలా, స్టైలిష్గా, దీర్ఘకాలం నిలిచేలా ఉండాలని, అదే సమయంలో పండుగ ఆత్మను ప్రతిబింబించాలని కోరుకుంటాం.
OPPO Reno14 5G Diwali Edition ఈ అన్ని లక్షణాలను ఒక అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్లో కలిపింది. ప్రత్యేకంగా భారతీయుల కోసం రూపొందించిన ఈ Reno14 సిరీస్ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ఒక డివైస్ మాత్రమే కాదు. అది చేతిలోనే ఒక వేడుకలా అనిపిస్తుంది. సంప్రదాయం ప్రేరణతో రూపొందించిన అందమైన డిజైన్తో పాటు, టెక్ ఇండస్ట్రీలో తొలిసారిగా హీట్-సెన్సిటివ్, కలర్-చేంజింగ్ కోటింగ్తో దీపావళి కాంతి, అద్భుతాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ప్రతిబింబిస్తుంది.
ప్రత్యేకమైన డిజైన్, ఇండస్ట్రీ-ఫస్ట్ ఇన్నోవేషన్తో
Reno14 5G Diwali Edition భారత పండుగ ఆత్మను అర్థవంతంగా అనిపించే డిజైన్ ద్వారా సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక అప్గ్రేడ్ ఫోన్ బ్యాక్ కవర్లో ఉంది. దీపావళి సందర్భంగా, OPPO బ్యాక్ ప్యానెల్ను ఒక క్రియేటివ్ కాన్వాస్గా మార్చింది, సంప్రదాయ అంశాలను కలిపి పండుగ స్పూర్తి ఉట్టిపడేలా డిజైన్ చేసింది.
బ్యాక్ ప్యానెల్ సంప్రదాయ కళలతో ప్రేరణ పొందిన నమూనాలను కలిగి ఉంది. సున్నితమైన డీటైల్స్తో ఒక అందమైన నెమలి ఉంది. వీటిని చుట్టుముట్టి జ్వాలల ఆకృతులు ఉండగా, అవి దీపావళి సమయంలో ఇళ్లను వెలిగించే దీపాలను గుర్తు చేస్తాయి, పండుగను వెచ్చదనం, ఆనందంతో నింపుతాయి.
మొత్తం డిజైన్ బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ రంగుల కలయికలో ఉంది. గాఢమైన నల్లని నేపథ్యం అమావాస్య రాత్రిని సూచిస్తే, బంగారు హైలైట్స్ చీకటిని తొలగించే దీపాల వెలుగులా మెరుస్తూ, దీపావళి సందేశాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
ఈ కలర్ స్కీమ్ OPPO ఇండస్ట్రీ-ఫస్ట్ హీట్-సెన్సిటివ్ కలర్-చేంజింగ్ టెక్నాలజీకి సరిపోతుంది. GlowShift Technology ద్వారా, బ్యాక్ ప్యానెల్ శరీర ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడి గాఢమైన బ్లాక్ కలర్ నుంచి మెరిసే బంగారంగా మారుతుంది. ఈ మార్పు చూడ్డాని అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. 28°C వద్ద ఫోన్ నల్లగా ఉంటుంది, 29–34°C మధ్య షేడ్ మారుతుంది, 35°C పైగా పూర్తిగా బంగారంగా మారుతుంది.
OPPO ప్రకారం, ఈ టెక్నాలజీ ఆరు క్లిష్టమైన ప్రక్రియలు, మూడు లేయర్లు, తొమ్మిది-లేయర్ లామినేషన్ టెక్నిక్తో సాధ్యమైంది. మైక్రాన్ స్థాయి ఖచ్చితత్వంతో తయారు చేసిన ఈ హీట్-సెన్సిటివ్ మెటీరియల్ కనీసం 10,000 సార్లు కలర్ మార్చే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది.
స్లీక్, బలమైన డిజైన్
OPPO Reno14 5G Diwali Edition డిజైన్ ఇన్నోవేషన్తో మెప్పిస్తే, దాని లోపల ఉన్న ఫీచర్లు కూడా అంతే శక్తివంతమైనవి. కేవలం 7.42mm మందం, 187 గ్రాముల బరువుతో ఇది సన్నగా, తేలికగా ఉంటుంది. చేతిలో సౌకర్యంగా పట్టుకోవచ్చు, ఈ దీపావళి ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు.
పెద్ద 6.59 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 nits బ్రైట్నెస్తో పండుగ రంగులు, వెలుగులను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. 93% స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోతో, ఇంట్లో గానీ బయట గానీ ఇమర్సివ్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది, మీ బంధువులతో వ్యక్తిగత అనుబంధాన్ని సృష్టిస్తుంది.
ప్రీమియం డిజైన్ బలంగా ఉంటుంది, OPPO ఎయిరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ కారణంగా. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i, ఆల్ రౌండ్ ఆర్మర్ ఆర్కిటెక్చర్ విల్ స్పౌంజ్ బయోనిక్ కుచనింగ్ షాక్లు, ప్రమాదవశాత్తూ పడిపోవడాన్ని తట్టుకోగలదు.
అదనంగా, IP66, IP68, IP69 సర్టిఫికేషన్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి నీటి చినుకులు, స్ప్లాష్లు, హై-ప్రెజర్ నీరు, ఇక్కడివరకు వేడి నీటినీ తట్టుకోగలదు.
దీపావళి దీపాల ఫోటోలు, పోర్ట్రెట్ల కోసం సరైన కెమెరా
OPPO Reno14 5G Diwali Edition, దీపావళిని ప్రత్యేకం చేసే క్షణాలను బంధించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. పోర్ట్రెట్లు, దీపాల ఫోటోలలో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
కెమెరా యూనిట్లో:
50MP ప్రధాన సెన్సార్
50MP టెలిఫోటో లెన్స్ (3.5x ఆప్టికల్ జూమ్తో)
8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్
50MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి.
3.5x టెలిఫోటో లెన్స్ తో ఫెస్టివ్-వేర్ పోర్ట్రెట్లు తీయవచ్చు. Triple Flash Array Technology తక్కువ కాంతిలో కూడా స్పష్టమైన ఫోటోలు ఇస్తుంది. 4K HDR వీడియో (60fps) ప్రధాన, టెలిఫోటో, ఫ్రంట్ లెన్స్లలో అందుబాటులో ఉంది.
ఫోటోలను మెరుగుపరచడానికి AI Recompose, AI Best Face, AI Perfect Shot, AI Eraser, AI Reflection Remover వంటి AI టూల్స్ ఉన్నాయి.
నిరంతర పనితీరు, దీర్ఘకాల బ్యాటరీ, స్మార్ట్ AI సపోర్ట్
MediaTek Dimensity 8350 చిప్సెట్తో Reno14 5G Diwali Edition వేగవంతమైన పనితీరు, మెరుగైన పవర్ ఎఫిషియెన్సీ ఇస్తుంది. ల్యాగ్ లేకుండా పాటలు, షాపింగ్, ఫోటోలు మధ్య స్విచ్ అవ్వవచ్చు.
6000mAh బ్యాటరీ రెండు రోజులు పాటు పనిచేస్తుంది. 80W సూపర్ వూక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ తో ఐదు సంవత్సరాల దాకా బ్యాటరీ లైఫ్ ఉంటుంది. AI HyperBoost 2.0, AI LinkBoost 3.0 వల్ల గుమిగూడిన నెట్వర్క్లలో కూడా స్టేబుల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ColorOS 15, ట్రినిటీ ఇంజ్, లుమినాస్ రెండరింగ్ ఇంజన్ సాఫ్ట్ అనిమేషన్లు ఇస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఏఐ ట్రాన్స్లేట్, వాయిస్ స్క్రైబ్, మైండ్ స్పేస్ వంటి టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి.
ధర, ఆఫర్ల వివరాలు
OPPO Reno14 5G Diwali Edition (8GB + 256GB) ₹39,999 కు లభిస్తుంది. ఫెస్టివ్ ఆఫర్లో కనీసం రూ. 36,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది రిటైల్ అవుట్లెట్లు, OPPO e-store, Flipkart, Amazon లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
బెస్ట్ ఫెస్టివల్ బై
అద్భుతమైన కెమెరాతో పేరు తెచ్చుకున్న OPPO Reno14 5G, ఇప్పుడు దీపావళి ఆత్మను ప్రతిబింబించే డిజైన్తో వస్తోంది. భారత వారసత్వ ప్రేరణతో మోటిఫ్లు, కలర్-చేంజింగ్ కోటింగ్ ఆనందం, పండుగను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. బలమైన బాడీ, నీటి నిరోధకత, శక్తివంతమైన చిప్సెట్, స్మార్ట్ AI టూల్స్తో ఇది పండుగలో బహుమతి గానీ, అప్గ్రేడ్ కోసం అద్భుత ఎంపికగా చెప్పొచ్చు.
పండుగను మరింత ఆనందంగా చేసేందుకు 6 నెలల వరకు No Cost EMI, రూ. 3,000 వరకు 10% ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ (క్రెడిట్ కార్డ్ EMIపై), రూ. 2,000 (క్రెడిట్ కార్డ్ Non-EMIపై) సెలెక్ట్ బ్యాంక్ పార్టనర్స్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంది.
అదనంగా జీరో డౌన్ పేమెంట్ (8 నెలల వరకు), రూ. 3,000 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, గూగుల్ 2TB క్లౌడ్ (3 నెలలు, జెమినీ అడ్వాన్స్డ్– రూ. 5,200 విలువ), 6 నెలల 10 OTT యాప్స్ ప్రీమియం యాక్సెస్ (Jio ₹1199 ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ ద్వారా) లభిస్తాయి.