Cristiano Ronaldo Retirement: ప్రపంచ ఫుట్బాల్ అభిమానులకు షాకింగ్ న్యూస్. పోర్చుగల్ స్టార్ ఫుట్బాలర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు వీడ్కోలు పలికాడు. తన దేశం తరఫున ఇకపై ఆడబోనని ప్రకటించాడు.
అంతర్జాతీయ కెరీర్కు రొనాల్డో వీడ్కోలు
41 ఏళ్ల క్రిస్టియానో రొనాల్డో పోర్చుగల్ తరఫున తన అంతర్జాతీయ కెరీర్ను ముగిస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. 2003 ఆగస్టులో మొదలైన అతడి ప్రయాణం 23 ఏళ్ల పాటు కొనసాగింది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎన్నో విజయాలు, రికార్డులు, అవార్డులను సొంతం చేసుకున్నాడు. తన దేశం తరఫున 234 మ్యాచ్లు ఆడి 146 గోల్స్ చేశాడు. తన రిటైర్మెంట్ నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తూ.. పోర్చుగల్ జట్టు జెర్సీ నంబర్ 7ను తిరిగి అందించే సమయం వచ్చిందని రొనాల్డో పేర్కొన్నాడు. ఈ జెర్సీ తనకు మాత్రమే చెందినది కాదని, 23 ఏళ్ల పాటు దానిని ధరించే అవకాశం, బాధ్యత తనకు లభించాయని చెప్పాడు. ఇప్పుడు భవిష్యత్తు తరానికి ఆ అవకాశాన్ని అందించాల్సిన సమయం వచ్చిందని భావోద్వేగంగా వెల్లడించాడు.
23 ఏళ్ల ప్రయాణంలో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు
పోర్చుగల్ జట్టు తరఫున తన ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకున్న రొనాల్డో.. కేవలం మ్యాచ్లు, గోల్స్, రికార్డులు, ట్రోఫీలే తనకు గుర్తుకు రావడం లేదని చెప్పాడు. గోల్స్ కాలక్రమంలో మరుగున పడిపోవచ్చు. ట్రోఫీలు మ్యూజియంలలోకి చేరవచ్చు. రికార్డులను కూడా మరొకరు అధిగమించవచ్చు. కానీ ప్రజల హృదయాల్లో మనకు లభించే స్థానం మాత్రం ఎప్పటికీ చెరిగిపోదని పేర్కొన్నాడు. తన జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన ఈ ప్రయాణం ముగిసినప్పటికీ, పోర్చుగల్ ప్రజలు, అభిమానులతో తనకున్న అనుబంధం ఎప్పటికీ కొనసాగుతుందని తెలిపాడు. ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం అంత సులభం కాలేదని, కొన్ని నిర్ణయాలు కేవలం మనసుతోనే కాకుండా హృదయంతో కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని తన సందేశంలో వివరించాడు.
పోర్చుగల్కు యూరో కప్తో పాటు రెండు నేషన్స్ లీగ్ టైటిల్స్
రొనాల్డో అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఎన్నో అరుదైన ఘనతలు ఉన్నాయి. ఐదుసార్లు బాలన్ డి ఓర్ అవార్డు అందుకున్న రొనాల్డో.. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందాడు. 2016లో పోర్చుగల్ జట్టు యూరోపియన్ ఛాంపియన్షిప్ (యూరో కప్) గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అంతేకాకుండా రెండు నేషన్స్ లీగ్ టైటిళ్లను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాడిగా, అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా రొనాల్డో రికార్డు సృష్టించాడు.
తన దేశం తరఫున 234 మ్యాచ్ల్లో 146 గోల్స్ చేయడం అతడి ప్రతిభకు నిదర్శనం. ఈ వేసవిలో జరిగిన ప్రపంచకప్లోనూ మూడు గోల్స్ చేశాడు. అయితే ప్రిక్వార్టర్ ఫైనల్లోనే పోర్చుగల్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. 2026 ప్రపంచకప్ తన కెరీర్లో చివరిదని గతంలోనే రొనాల్డో ప్రకటించాడు. ఆ టోర్నీలో ఆడటం ద్వారా ఆరు ప్రపంచకప్లలో పాల్గొని గోల్స్ చేసిన అరుదైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
మెస్సీ కూడా అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు వీడ్కోలు
రొనాల్డోతో పాటు ప్రపంచ ఫుట్బాల్లో మరో దిగ్గజ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ కూడా అంతర్జాతీయ కెరీర్కు ముగింపు పలికాడు. ఆగస్టు చివర్లో తన రిటైర్మెంట్ను ధ్రువీకరించిన మెస్సీ.. ఇటీవల జరిగిన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల సమయంలో బెనిన్తో తన చివరి మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇలా ఒకే తరానికి చెందిన ఇద్దరు దిగ్గజ ఆటగాళ్లు అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు వీడ్కోలు పలకడం అభిమానులకు భావోద్వేగ క్షణంగా మారింది. రొనాల్డో, మెస్సీ ఇద్దరూ తమ ఆటతీరుతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. వారి రికార్డులు, విజయాలు ఫుట్బాల్ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోనున్నాయి.