దసరా నవరాత్రులు మొదలయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి ఈ నవరాత్రి వేడుకలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ దసరా నవరాత్రిలను హిందూ మతంలో అత్యంత పవిత్రమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ఈ నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజుల్లో దుర్గాదేవి తొమ్మిది రూపాలను ఆచారబద్ధంగా పూజిస్తారు. ఈ పవిత్ర పండుగ సమయంలో.. ప్రతిరోజూ ఒక్కోదేవత, ఒక నిర్దిష్ట రూపంలో అమ్మవారిని పూజిస్తారు. ఒక్కో రోజుకి ఒక్కో రంగు కూడా కేటాయిస్తారు. మరి.. ఏ రోజు ఏ రూపంలో అమ్మవారిని కొలవాలి..? ఏ రోజు ఏ రంగు దుస్తులు ధరించాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1వ రోజు - దేవత శైలపుత్రి (తెలుపు)
నవరాత్రి పర్వత రాజు హిమాలయ కుమార్తెగా పిలుచుకునే శైలపుత్రి దేవిని ఆరాధించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. తెలుపు ఆశ, శక్తి శాంతిని సూచిస్తుంది. ఈ రోజున తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం , అదృష్టం వస్తుంది.
ఈరోజు, శారదీయ నవరాత్రి మొదటి రోజున, శైలపుత్రి దేవిని పూజిస్తారు. పూజా విధానం ఇక్కడ ఉంది.
రెండవ రోజు - బ్రహ్మచారిణి దేవత (ఆకుపచ్చ)
రెండవ రోజు, తపస్సు , నిగ్రహానికి ప్రతిరూపమైన బ్రహ్మచారిణి దేవిని పూజిస్తారు. ఆకుపచ్చ శాంతి, శ్రేయస్సు , పురోగతిని సూచిస్తుంది. ఈ రంగు దుస్తులు ధరించి దేవతను పూజించడం జీవితంలో పెరుగుదల , విజయానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
మూడవ రోజు - చంద్రఘంట దేవత (గోధుమ)
మూడవ రోజు, చంద్రఘంట దేవిని పూజిస్తారు. గోధుమ రంగు స్థిరత్వం , సమతుల్యతను సూచిస్తుంది. ఈ రోజున గోధుమ రంగు దుస్తులు ధరించడం భక్తుడికి శాంతి , శ్రేయస్సును తెస్తుంది.
నాల్గవ రోజు - కూష్మాండ దేవత (నారింజ)
తల్లి కూష్మాండను విశ్వ సృష్టికర్తగా భావిస్తారు. నారింజ రంగు ధైర్యం, విశ్వాసం , శక్తిని సూచిస్తుంది. ఈ రోజున నారింజ రంగు దుస్తులు ధరించడం భయాన్ని పోగొట్టడానికి , జీవితంలో సానుకూల శక్తిని నింపడానికి సహాయపడుతుంది.
ఐదవ రోజు - మా స్కందమాత (పసుపు)
ఐదవ రోజు, మా స్కందమాతను పూజిస్తారు. ఆమెను శక్తి , మాతృత్వానికి దేవతగా భావిస్తారు. పసుపు రంగు శుభాన్ని తెలియజేస్తుంది. అన్నింట్లోనూ విజయం సాధిస్తారు.
ఆరవ రోజు - మా కాత్యాయని (ఎరుపు)
ఆరవ రోజు, మా కాత్యాయనిని పూజిస్తారు. ఆమెను ధైర్యం , ఆరోగ్యానికి దేవతగా భావిస్తారు. ఎరుపు రంగు బలం, అభిరుచి , విజయానికి ప్రతీక. ఈ రోజు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం వల్ల ఆరోగ్యం , ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.
ఏడవ రోజు - కాళికా దేవి (నీలం)
ఏడవ రోజు, కాళికా దేవిని పూజిస్తారు. ఆమె రూపం ఉగ్రమైనది. చెడును నాశనం చేస్తుంది. నీలం బలం, రక్షణ సూచిస్తుంది. ఈ రోజు నీలం రంగు దుస్తులు ధరించడం భయం , ప్రతికూలతను తొలగిస్తుంది.
ఎనిమిదవ రోజు - మా మహాగౌరి (గులాబీ)
ఎనిమిదవ రోజు, మా మహాగౌరిని పూజిస్తారు. ఆమెను స్వచ్ఛత , కరుణ దేవతగా భావిస్తారు. గులాబీ రంగు ప్రేమ, శాంతి , అందాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రోజు గులాబీ రంగు దుస్తులు ధరించి ఆమెను పూజించడం వల్ల ఆత్మ శుద్ధి అవుతుంది. జీవితంలో అదృష్టం లభిస్తుంది.
తొమ్మిదవ రోజు - మా సిద్ధిదాత్రి (ఊదా రంగు)
నవరాత్రి మా సిద్ధిదాత్రి ఆరాధనతో ముగుస్తుంది. ఈ దేవత తన భక్తులకు సిద్ధులను ప్రసాదిస్తుంది. ఊదా రంగు జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికత, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని సూచిస్తుంది. ఈ రోజున ఊదా రంగు దుస్తులు ధరించడం వల్ల జీవితంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి.