రామ మందిర భద్రత కోసం యోగి ప్రభుత్వం శ్రీరామ జన్మభూమి బయట రూ.1128.75 లక్షల ఖర్చుతో ఆధునిక పరిపాలన భవనం, హైటెక్ కంట్రోల్ రూమ్ను సిద్ధం చేసింది. ఇక్కడి నుంచి నిఘా, ట్రాఫిక్, అత్యవసర సేవలను రియల్ టైంలో పర్యవేక్షిస్తారు.
అయోధ్య రామ మందిర భద్రతను మరింత పటిష్టం చేయడానికి యోగి ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్రం బయట పోలీసు శాఖకు చెందిన 12 వేల చదరపు అడుగుల స్థలంలో ఆధునిక పరిపాలన భవనం, కంట్రోల్ రూమ్ నిర్మాణం పూర్తయింది.
అత్యాధునిక భవనం
ఈ పరిపాలన భవనాన్ని రూ.1128.75 లక్షల ఖర్చుతో నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్టును హోం శాఖ పర్యవేక్షించగా, నిర్మాణ పనులను డిసెంబర్ 2023లో సీఎన్డీఎస్ (CNDS) నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా మొదలుపెట్టారు.
G+1 అంతస్తుల ఈ భవనం బేస్మెంట్లో ప్రధాన కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కంట్రోల్ రూమ్ అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి సీసీటీవీ నిఘా, జనసమూహ నిర్వహణ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, అత్యవసర సేవలను రియల్ టైంలో పర్యవేక్షించవచ్చు.
వేద మందిరం దగ్గర నిర్మించిన ఈ భవనంలో అంతర్గత, బాహ్య అభివృద్ధి పనుల కింద చాలా ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. వీటిలో సిమెంట్ కాంక్రీట్ రోడ్ (సీసీ రోడ్), రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్, బయటి మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ, ఎయిర్ కండిషన్డ్ సిస్టమ్, సబ్మెర్సిబుల్ పంప్తో బోరింగ్, హై-స్పీడ్ లిఫ్ట్, పూర్తి విద్యుద్దీకరణ, బలమైన బౌండరీ వాల్, ఎంఎస్ గేట్, 160 కేవీఏ డీజిల్ జనరేటర్ సెట్ ఉన్నాయి. ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఈ పరిపాలన భవనాన్ని పర్యావరణ అనుకూలంగా, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పూర్తిగా స్వయం సమృద్ధిగా పనిచేసేలా ఉన్నాయి.
రామజన్మభూమి ప్రాంగణంలోని ప్రతి కదలికపై నిఘా
ఈ ప్రాజెక్టులో 98 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని, బౌండరీ వాల్ పనులు జరుగుతున్నాయని సీఎన్డీఎస్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ దేవవ్రత్ పవార్ తెలిపారు. భవనం త్వరలో ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రారంభోత్సవం తర్వాత దీన్ని పూర్తిగా అందుబాటులోకి తెస్తారు. ఈ భవనాన్ని పోలీసు శాఖ నిర్వహిస్తుంది. రామజన్మభూమి ప్రాంగణం చుట్టుపక్కల ప్రతి కదలికపై నిఘా ఉంచుతారు.