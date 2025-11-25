సీఎం యోగి విజన్-2031 కింద అయోధ్యను ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక-పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. విమానాశ్రయం, రైల్వే, స్మార్ట్ సిటీ, పరిశుభ్రత, సాంస్కృతిక పరిరక్షణ, విద్య, ఆరోగ్యం వంటి ఎనిమిది అంశాల్లో వేగంగా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
Ayodhya Ram Mandir : శ్రీరాముడు నడయాడిన పుణ్యభూమి అయోధ్య ఆధ్యాత్మిక నగరంగానే కాదు ఆధునిక నగరంగా కూడా మారుతోంది. రామమందిర నిర్మాణం తర్వాత అయోధ్య రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక నగరి డెవలప్ మెంట్ కు కట్టుబడి ఉంది… విజన్-2031 కింద అయోధ్యను ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక-పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చేందుకు దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక అమలు చేస్తోంది.
సులభంగా అయోధ్యకు చేరుకునేలా రవాణా వ్యవస్థ
821 ఎకరాల్లో నిర్మించిన మహర్షి వాల్మీకి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం 2200 మీటర్ల పొడవైన రన్వే, ఆధునిక నావిగేషన్ వ్యవస్థతో పెద్ద విమానాల రాకపోకలకు సిద్ధంగా ఉంది. రాబోయే దశల్లో దీని విస్తరణ కొనసాగుతుంది,…ఇది కోట్లాది మంది భక్తులకు విమాన ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
అయోధ్య ధామ్ రైల్వే స్టేషన్ను G+2 భవనం, 6 ప్లాట్ఫారమ్లు, 50,000 మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యంతో ఆధునిక టెర్మినల్గా మార్చారు. ఇక్కడ అమృత్ భారత్, వందే భారత్ వంటి ప్రీమియం రైళ్లు ఆగుతున్నాయి.
నగరంలో రామ్ పథ్, భక్తి పథ్, శ్రీరామ జన్మభూమి పథ్, నాలుగు లేన్ల ధర్మ పథ్ వంటి ప్రాజెక్టులు సహదత్గంజ్ నుండి నయాఘాట్ వరకు, లతా మంగేష్కర్ చౌక్ నుండి లక్నో-గోరఖ్పూర్ మార్గం వరకు ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేశాయి. విశాలమైన రోడ్లు, ఫుట్పాత్లు, బస్-బేలు, వింటేజ్ లైటింగ్, రామాయణ కుడ్యచిత్రాలు ప్రయాణాన్ని ఒక అనుభూతిగా మార్చాయి.
స్మార్ట్ సిటీ, టెక్నాలజీ ఆధారిత సౌకర్యాలు
133 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతం కోసం సిద్ధం చేసిన GIS ఆధారిత మాస్టర్ ప్లాన్-2031ని ఆన్లైన్ భవన మ్యాప్ పాసింగ్ సిస్టమ్తో అనుసంధానిస్తున్నారు. ఇది ప్రణాళికాబద్ధమైన పట్టణీకరణను నిర్ధారిస్తుంది. స్మార్ట్ సిటీ మిషన్ కింద 22 ప్రధాన కూడళ్లలో సిగ్నల్ జంప్ ఉల్లంఘన గుర్తింపు వ్యవస్థ, అడాప్టివ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. హనుమాన్గఢీ, నయాఘాట్, రైల్వే స్టేషన్, గుప్తార్ ఘాట్ వద్ద వైఫై జోన్లను అభివృద్ధి చేశారు. AR/VR ఆధారిత 3D మెటావర్స్ ద్వారా వర్చువల్ రామాయణ కథ, అయోధ్య దర్శనం అందించే అనుభవ కేంద్రం, ఈ తీర్థనగరి టెక్నాలజీతో కలిసి అడుగులు వేస్తోందనడానికి సంకేతం.
స్వచ్ఛ అయోధ్య
రామ్ఘాట్లోని 12 MLD STPకి అదనంగా 6 MLD సామర్థ్యాన్ని జోడిస్తున్నారు. దీనివల్ల భవిష్యత్ జనాభాకు అనుగుణంగా మురుగునీటి నిర్వహణ మెరుగుపడుతుంది. 15 వార్డుల్లోని 181 వీధుల్లో నీటి సరఫరా, మురుగునీటి పారుదల, రోడ్లు, కాలువల నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. ఐదు పబ్లిక్ టాయిలెట్-యుటిలిటీ కేంద్రాలు, యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ కార్యక్రమం, వీధి పశువుల నిర్వహణ, 10 సంప్రదాయ శ్మశాన వాటికల పునరుద్ధరణ, అలాగే 2 ఎలక్ట్రిక్, 2 గ్రీన్ శ్మశాన వాటికలు పర్యావరణం, విశ్వాసం రెండింటినీ సమతుల్యం చేస్తున్నాయి.
సుందరమైన అయోధ్య
గుప్తార్ ఘాట్లో 24 మీటర్ల వెడల్పు గల రోడ్డు, పార్కింగ్, కియోస్క్లు, పబ్లిక్ హాలిడే స్పాట్ల అభివృద్ధి చేశారు. దీనిని వాటర్ స్పోర్ట్స్, జల పర్యాటకానికి కొత్త కేంద్రంగా మార్చింది. రామ్ కీ పైడీ, నయాఘాట్ సుందరీకరణతో పాటు 32 రాతి ఛత్రాలు, 11 స్తంభాలు, 60 ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాల్స్ సరయూ తీరానికి దివ్యమైన రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి. నగరంలో ఎలివేటెడ్ బ్యాక్లిట్ 'అయోధ్య లోగో', దేవతల వాహనాలకు చెందిన 12 కార్టెన్ స్టీల్ శిల్పాలు, దశరథ మహల్, సూర్యకుండ్పై ఫసాడ్ లైటింగ్ నగరానికి కొత్త గుర్తింపును ఇస్తున్నాయి. 75 ప్రదేశాలలో 15,000 మొక్కలు, మియావాకి అడవి అభివృద్ధి పచ్చదనాన్ని కూడా పెంచింది.
సాంస్కృతిక అయోధ్య
చారిత్రక ప్రదేశాల పునరుద్ధరణ ఉపరితల మెరుగుదల, కుడ్యచిత్రాల ద్వారా జరుగుతోంది. శ్రీరామ్ హెరిటేజ్ వాక్ కింద 81 గోడలపై గీసిన 162 కుడ్యచిత్రాలు భక్తులకు రామకథను నిరంతరం చూపిస్తాయి. ధర్మ పథం భవ్య ప్రవేశ ద్వారం, రామాయణ థీమ్పై ఆధారపడిన మిర్రర్ మేజ్, మహారాణి హియో హ్వాంగ్-ఓక్కు అంకితం చేసిన క్వీన్ హో మెమోరియల్ పార్క్ పునరుద్ధరణ సాంస్కృతిక వైవిధ్య సందేశాన్ని ఇస్తుంది. రామకథా పార్క్ సుందరీకరణ, అయోధ్య పరిశోధన సంస్థను అంతర్జాతీయ రామాయణ, వేద పరిశోధన సంస్థగా మార్చే ప్రక్రియ అయోధ్యను ప్రపంచ సాంస్కృతిక కేంద్రంగా మారుస్తోంది.
ఆధ్యాత్మిక అయోధ్య
పంచకోసి, చౌదహ కోసి పరిక్రమ మార్గాల్లోని 24 ప్రధాన ప్రదేశాలలో విశ్రాంతి గృహాలు, మరుగుదొడ్లు, తాగునీరు, ఆహార సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి. 84 కోసి పరిక్రమ మార్గాన్ని జాతీయ రహదారిగా ప్రకటించి దాని మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేశారు. దశరథ సమాధి స్థల్, భరత్కుండ్, జన్మజేయ కుండ్, ఇతర 8 ప్రధాన కుండాల అభివృద్ధి, అలాగే సంత్ రవిదాస్ ఆలయ ప్రాంగణం పరిరక్షణ ఆధ్యాత్మికతను, సామాజిక సామరస్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
సామర్థ్య అయోధ్య
NH-28 పక్కన 20 సూట్ గదులు, సమావేశ మందిరం నిర్మాణం, 49 పాఠశాలల పునరుద్ధరణ, నాలుగు సమగ్ర పాఠశాలల పునర్నిర్మాణం మానవ అభివృద్ధికి కొత్త దిశానిర్దేశం చేస్తున్నాయి. ఐటీఐ స్థాపన యువత నైపుణ్యాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. అరుంధతి పార్కింగ్-కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లో 36 దుకాణాలు, కార్యాలయాలు, 240 కార్ల పార్కింగ్, 180 పడకల డార్మిటరీ, ఫుడ్ కోర్ట్, ఆన్లైన్ పార్కింగ్ వ్యవస్థ పర్యాటక ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నాయి.
ఆయుష్మాన్ అయోధ్య
ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో అకడమిక్ భవనం, ఓపీడీ బ్లాక్ నిర్మాణం, రాజర్షి దశరథ అటానమస్ మెడికల్ కాలేజీ స్థాపన, కుమార్గంజ్లో 100 పడకలు, మిల్కీపూర్లో 50 పడకల ఆసుపత్రులు ఆరోగ్య సౌకర్యాలకు కొత్త పునాది వేస్తున్నాయి. ఈ సౌకర్యాలు స్థానిక పౌరులతో పాటు యాత్రికులకు కూడా ఆరోగ్య భద్రతపై భరోసా ఇస్తున్నాయి.
అయోధ్య: వారసత్వం, అభివృద్ధికి సమతుల్య నమూనా
ఈ ఎనిమిది అంశాలతో అయోధ్య వారసత్వం, విశ్వాసం, ఆధునిక అభివృద్ధి కలిసి సాగే ఒక నమూనా నగరంగా ఎదుగుతోంది. ఇది ఆధ్యాత్మిక గుర్తింపును కాపాడుకుంటూ భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటోంది.