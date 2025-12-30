యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో యూపీ ప్రభుత్వం దివ్యాంగులు, వెనుకబడిన వర్గాల సాధికారతపై దృష్టి పెట్టింది. విద్య, పెన్షన్, ఉచిత రవాణా, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి పథకాల ద్వారా చివరి వ్యక్తి వరకు ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు.
Lucknow : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సమాజంలోని బలహీన వర్గాలకు, ముఖ్యంగా దివ్యాంగులు, వెనుకబడిన వర్గాల సమగ్ర సాధికారతకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. విద్య, పెన్షన్, ఉచిత రవాణా, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధికి సంబంధించిన పథకాల ద్వారా ఈ వర్గాలను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం నిరంతరం పనిచేస్తోంది. అర్హులైన ప్రతి వ్యక్తి ఆత్మనిర్భరంగా, గౌరవంగా జీవించాలన్నదే లక్ష్యం. ఈ దిశగా యోగి ప్రభుత్వం దివ్యాంగ విశ్వవిద్యాలయాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అలాగే అన్ని పథకాల ప్రయోజనాలు చివరి వ్యక్తి వరకు చేరేలా చూస్తున్నారు.
పారదర్శకంగా ప్రభుత్వ పథకాలు
రాష్ట్ర వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమం, దివ్యాంగుల సాధికారత శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత) నరేంద్ర కశ్యప్ సమీక్షా సమావేశంలో మాట్లాడారు. యోగి ప్రభుత్వ విధానాలు కేవలం సహాయానికే పరిమితం కాలేదని, సమాజంలోని అత్యంత బలహీన వ్యక్తిని శక్తిమంతం చేయడంపై దృష్టి పెట్టాయని ఆయన అన్నారు. అన్ని పథకాలను పారదర్శకంగా అమలు చేయాలని, ప్రయోజనాలు అర్హులకు సకాలంలో అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఏ స్థాయిలోనూ నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని స్పష్టం చేశారు.
దివ్యాంగ విశ్వవిద్యాలయాల బలోపేతంపై ప్రత్యేక దృష్టి
లక్నోలోని డాక్టర్ శకుంతలా మిశ్రా జాతీయ పునరావాస విశ్వవిద్యాలయం, చిత్రకూట్లోని జగద్గురు రామభద్రాచార్య దివ్యాంగ రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయంపై సమీక్ష జరిపిన మంత్రి… ఈ సంస్థలు దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యకు ప్రధాన కేంద్రాలని అన్నారు. ఎక్కువ మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యతో అనుసంధానం అయ్యేలా మండల స్థాయిలో అవగాహన కార్యక్రమాలు, వర్క్షాప్లు, ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. అలాగే, విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యా నాణ్యతను మెరుగుపరచడం, ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులను త్వరగా భర్తీ చేయడం, నిర్మాణంలో ఉన్న పనులను నిర్ణీత గడువులోగా నాణ్యతతో పూర్తి చేయడంపై కూడా దృష్టి పెట్టారు.
వెనుకబడిన వర్గాల సంక్షేమ పథకాలపై కఠిన పర్యవేక్షణ
వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ సమీక్షలో, ఏ పథకం విజయవంతమైనా దాని ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం సమాజంలోని చివరి వ్యక్తికి చేరినప్పుడే సాధ్యమని అన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో క్రమం తప్పకుండా సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించాలని, పురోగతి తక్కువగా ఉన్న జిల్లాల్లో కలెక్టర్లతో సమన్వయం చేసుకుని పనుల్లో వేగం పెంచాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో:
- వివాహ పథకం ద్వారా 72,690 మంది లబ్ధి పొందుతారు
- స్కాలర్షిప్ పథకం కింద 12,76,303 మంది విద్యార్థులకు సహాయం అందుతుంది
- కంప్యూటర్ శిక్షణా పథకంలో 25,588 'O' లెవల్, 9,304 'CCC' శిక్షణార్థులను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు
దివ్యాంగులకు పెన్షన్, రవాణా, సామాజిక భద్రత విస్తరణ
దివ్యాంగుల సాధికారత శాఖ సమీక్షలో, 11,88,425 మంది దివ్యాంగులకు దివ్యాంగ పెన్షన్, 13,357 మంది లబ్ధిదారులకు కుష్ఠువ్యాధి పెన్షన్, ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకం కింద 16,97,319 మంది దివ్యాంగులు, వారి సహాయకులు లబ్ధి పొందారని తెలిపారు. రాష్ట్ర నిధులను పూర్తి సున్నితత్వంతో, బాధ్యతతో దివ్యాంగుల ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఏ స్థాయిలోనూ నిర్లక్ష్యాన్ని అంగీకరించబోమని చెప్పారు.
2025-26లో దివ్యాంగ ప్రతిభ
రాబోయే సంవత్సరంలో దివ్యాంగుల ప్రతిభను ప్రోత్సహించడానికి అనేక పెద్ద కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. వీటిలో లక్నోలో 7 రోజుల రాష్ట్ర స్థాయి దివ్యాంగ క్రీడా పోటీలు, ప్రయాగ్రాజ్, లలిత్పూర్లో దివ్యాంగుల పునరావాసంపై జాతీయ వర్క్షాప్లు, ప్రయాగ్రాజ్, ప్రతాప్గఢ్, కాన్పూర్ నగర్, గోరఖ్పూర్, వారణాసి, బాగ్పత్లలో చిత్రకళ, హస్తకళ ప్రదర్శనలు, వర్క్షాప్లు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాల ఉద్దేశం దివ్యాంగులకు ఒక ఆసరా అందించి, వారి ప్రతిభకు గుర్తింపు తీసుకురావడమేనని అన్నారు.