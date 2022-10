Xiaomi: ఇండియన్ యూజర్స్ కు షాకిచ్చిన షావోమీ

Xiaomi: షావోమీ తన వ్యూహాత్మక మదింపు కార్యకలాపాలలో భాగంగా భారతదేశంలోని ఎంఐ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (Mi Financial Services) సేవ‌ల‌ను నిలిపివేసింది. భారతదేశంలోని ప్రధాన వ్యాపార సేవలపై ఎక్కువ దృష్టి సారించ‌డానికే ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్టు సంబంధిత వ‌ర్గాలు చెప్పిన‌ట్టు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.

Mi Financial Services: భార‌తీయ యూజ‌ర్ల‌కు షావోమీ షాక్ ఇచ్చింది. త‌న ఎంఐ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (Mi Financial Services) సేవ‌ల‌ను నిలిపివేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించింది. దీనికి సంబంధించిన యాప్ ను సైతం గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి తీసివేసింది. షావోమీ తన వ్యూహాత్మక మదింపు కార్యకలాపాలలో భాగంగా భారతదేశంలోని ఎంఐ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (Mi Financial Services) సేవ‌ల‌ను నిలిపివేసింది. భారతదేశంలోని ప్రధాన వ్యాపార సేవలపై ఎక్కువ దృష్టి సారించ‌డానికే ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్టు సంబంధిత వ‌ర్గాలు చెప్పిన‌ట్టు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.

వివ‌రాల్లోకెళ్తే.. చైనా టెక్నాలజీ కంపెనీ అయిన షియోమీ తన వ్యూహాత్మక మదింపు కార్యకలాపాలలో భాగంగా భారతదేశంలోని ఎంఐ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్‌ను మూసివేసినట్లు ప్ర‌క‌టించింది. భారతదేశంలోని ప్రధాన వ్యాపార సేవలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్లు వెల్ల‌డించింది. టెక్నాలజీ దిగ్గజం 2019లో భారతీయ మార్కెట్లో ఎంఐ పే (Mi pay) ని ఆర్థిక సేవ‌ల‌ను ప్రారంభించింది. ఇది భారతదేశంలో 20 మిలియన్లకు పైగా వినియోగదారులను సంపాదించింది. షావోమీ కంపెనీ ఆ తర్వాత ఎంఐ క్రెడిట్ (Mi Credit) ను కూడా ప్రారంభించింది.

షావోమీ ఇండియా సంస్థ ప్రధాన వ్యాపార సేవలపై మెరుగైన దృష్టిని కేంద్రీకరించడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. కంపెనీ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ.. “మేము మార్చి 2022లో ఎంఐ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్‌ను మూసివేసాము. నాలుగు సంవత్సరాల స్వల్ప వ్యవధిలో, మేము వేలాది మంది కస్టమర్‌లను కనెక్ట్ చేసి, వారికి మద్దతు ఇవ్వగలిగాము. ఈ ప్రక్రియలో మేము మా భాగస్వాములతో కలిసి పని చేస్తున్నాము. వినియోగదారులకు మద్దతు ఇస్తున్నాము" అని పేర్కొన్నారు. అలాగే, కంపెనీ భవిష్యత్తులో తన ఉత్పత్తులు, సేవలతో అందరికీ సరికొత్త సాంకేతికత-ఆవిష్కరణలను తీసుకురావడం కొనసాగిస్తుందని షావోమీ ఇండియా పేర్కొంది.

ఎంఐ క్రెడిట్ మొదట మే 2018లో ప్రారంభించబడింది. ఆ తరువాత డిసెంబర్ 03, 2019లో పునఃప్రారంభించబడింది. ఇది Mi అభిమానులకు వ్యక్తిగత రుణాలను అందించడానికి రుణాలు ఇవ్వడానికి ఆన్‌లైన్ క్యూరేటెడ్ మార్కెట్‌ప్లేస్ గా నిలిచింది. షావోమీ కంపెనీ ప్రకారం ఇది నవంబర్ 2019 వరకు నడిచిన పైలట్ దశలో ₹ 28 కోట్ల (లేదా రోజుకు ₹ 1 కోటి) వరకు వ్యక్తిగత రుణాలను పంపిణీ చేసింది. ఈ ఏడాది మూడో త్రైమాసికంలో కంపెనీ భారతీయ స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లో అగ్రగామిగా నిలిచింది. మార్కెట్ రీసెర్చ్ సంస్థ కెనాలిస్ నివేదిక ప్రకారం.. పండుగ సీజన్‌కు ముందు జూలై ఆన్‌లైన్ అమ్మకాల నుండి బ్రాండ్ ట్రాక్‌ను పొందడంతో 9.2 మిలియన్ యూనిట్లతో షావోమీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.

ఇదిలావుండ‌గా, భారతదేశంలో, చైనా వెలుపల షావోమీకి బ‌ల‌మైన మార్కెట్లు ఉన్నాయి. ఈ క్ర‌మంలోనే ఆ కంపెనీ పన్ను నియంత్రకాలను తప్పించుకుందని ఆరోప‌ణ‌ల నేప‌థ్యంలో ప్రభుత్వ విచారణను ఎదుర్కొంటోంది. ఏప్రిల్‌లో, భారతదేశం ఫెడరల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీ $676 మిలియన్ల విలువైన షావోమీ ఆస్తులను స్తంభింపజేసింది. కంపెనీ రాయల్టీ చెల్లింపులుగా విదేశీ సంస్థలకు అక్రమ చెల్లింపులు చేసిందని ఆరోపించింది. తాము ఎలాంటి తప్పు చేయలేదంటూ ఆరోప‌ణ‌ల‌ను తిరస్కరించిన చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ గ్రూప్, ఈ చర్య తన కీలకమైన భారతీయ మార్కెట్లో తన కార్యకలాపాలను నిలిపివేసే చ‌ర్య‌లుగా పేర్కొంది.

అలాగే, 2020లో రెండు దేశాల‌ సరిహద్దు ఘర్షణ తర్వాత రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా చాలా చైనా కంపెనీలు భారతదేశంలో వ్యాపారం చేయడానికి ఇబ్బంది పడ్డాయి. ఈ క్ర‌మంలోనే భార‌త్ టాప్ లో ఉన్న చాలా చైనా కంపెనీల యాప్స్ పై భార‌త్ నిషేధం విధించింది. టిక్‌టాక్ వంటి జనాదరణ పొందిన వాటితో సహా అప్పటి నుండి 300 కంటే ఎక్కువ చైనీస్ యాప్‌లను నిషేధించింది. దీనికి భద్రతా సమస్యలను భారతదేశం ఉదహరించింది. అలాగే, భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టే చైనా కంపెనీలకు నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది.